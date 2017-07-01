 احتفالية الذكرى العاشرة لاختراع آيفون تفتح العيون على النسخة رقم 8

نيويورك‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‮ ‬

احتفلت‭ ‬شركة‭ ‬‭”‬أبل‭”‬‭ ‬للتكنلوجيا‭ ‬،‭ ‬امس،‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬هاتفها‭ ‬النقال‭ ‬‭”‬آيفون‭”‬‭ ‬العاشر،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬مبتكراتها‭ ‬ذات‭ ‬الاثر‭ ‬التجاري‭ ‬العميق،‭ ‬والمسؤول‭ ‬الأوّل‭ ‬عن‭ ‬تنامي‭ ‬مبيعاتها‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬وحدة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

ومع‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬‭”‬آيفون‭”‬‭ ‬العاشر،‭ ‬بات‭ ‬عشاق‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬اكثر‭ ‬شوقا‭ ‬وتطلعاً‭ ‬إلى‭ ‬اقتناء‭ ‬نسخة‭ ‬‭”‬آيفون‭ ‬8‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬أحدث‭ ‬نسخة‭ ‬للهاتف‭ ‬الذكي‭. ‬وحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬سربتها‭ ‬شركة‭ ‬‭”‬أبل‭”‬،‭ ‬سيكون‭ ‬الجهاز‭ ‬الجديد‭ ‬معدًا‭ ‬للشحن‭ ‬لاسلكيا،‭ ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬مقاوما‭ ‬للماء،‭ ‬تماما‭ ‬مثل‭ ‬الجيل‭ ‬السابق‭ ‬‭”‬آيفون‭ ‬7‭”‬‭. ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬ستصبح‭ ‬شاشة‭ ‬هاتف‭ ‬‭”‬آيفون‭ ‬8‭”‬‭ ‬أكثر‭ ‬دقة،‭ ‬بجميع‭ ‬المقاييس،‭ ‬منذ‭ ‬ظهور‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي،‭ ‬وذلك‭ ‬رغم‭ ‬تكبير‭ ‬حجمها‭ ‬الذي‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭.‬8‭ ‬بوصة‭.‬

المعلومات‭ ‬المسربة‭ ‬أشارت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬دقة‭ ‬الشاشة‭ ‬ستبلغ‭ ‬2800-1342،‭ ‬مقابل‭ ‬‭-‬لإصداراتهاالسابقة‭. ‬وتواصل‭ ‬شركة‭ ‬‭”‬أبل‭”‬‭ ‬تطوير‭ ‬إنتاجها،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬أيضا‭ ‬للسيطرة،‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬على‭ ‬الساعات‭ ‬التي‭ ‬يقضيها‭ ‬مستخدمو‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬وهم‭ ‬نيام‭.‬

فبعد‭ ‬مرور‭ ‬10‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬ميلاد‭ ‬‭”‬آيفون‭”‬،‭ ‬تخطط‭ ‬الشركة‭ ‬لاستخدام‭ ‬جميع‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمستخدميها،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لخلق‭ ‬تجربة‭ ‬نوم‭ ‬أفضل‭ ‬لمستخدمي‭ ‬هواتف‭ ‬‭”‬آيفون‭”‬‭ ‬القادمة‭.‬