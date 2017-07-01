 احتفالية الذكرى العاشرة لاختراع آيفون تفتح العيون على النسخة رقم 8

نيويورك - الزمان
احتفلت شركة ”أبل” للتكنلوجيا ، امس، بعيد ميلاد هاتفها النقال ”آيفون” العاشر، والذي يعد من أفضل مبتكراتها ذات الاثر التجاري العميق، والمسؤول الأوّل عن تنامي مبيعاتها منه إلى أكثر من مليار وحدة حول العالم حتى الآن.
ومع عيد ميلاد ”آيفون” العاشر، بات عشاق الهاتف الذكي اكثر شوقا وتطلعاً إلى اقتناء نسخة ”آيفون 8”، وهي أحدث نسخة للهاتف الذكي. وحسب المعلومات التي سربتها شركة ”أبل”، سيكون الجهاز الجديد معدًا للشحن لاسلكيا، كما سيكون مقاوما للماء، تماما مثل الجيل السابق ”آيفون 7”. وعلى ما يبدو ستصبح شاشة هاتف ”آيفون 8” أكثر دقة، بجميع المقاييس، منذ ظهور الهاتف الذكي، وذلك رغم تكبير حجمها الذي سيصل إلى 5.8 بوصة.
المعلومات المسربة أشارت أيضا إلى أنّ دقة الشاشة ستبلغ 2800-1342، مقابل -لإصداراتهاالسابقة. وتواصل شركة ”أبل” تطوير إنتاجها، حيث تسعى أيضا للسيطرة، في المستقبل القريب، على الساعات التي يقضيها مستخدمو الهواتف الذكية وهم نيام.
فبعد مرور 10 أعوام على ميلاد ”آيفون”، تخطط الشركة لاستخدام جميع البيانات الخاصة بمستخدميها، في محاولة لخلق تجربة نوم أفضل لمستخدمي هواتف ”آيفون” القادمة.