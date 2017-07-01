لاعبو الكرة والمشاهير يجتمعون في روزاريو استعداداً لزفاف ميسي

روزاريو‭ ‬‭(‬الأرجنتين‭)-‬‮ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬يجتمع‭ ‬لاعبو‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬ومشاهير‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬روزاريو‭ ‬الأرجنتينية‭ ‬لحضور‭ ‬زفاف‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬بصديقته‭ ‬ووالدة‭ ‬طفليه‭ ‬أنطونيلا‭ ‬روكوتزو،‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬يعد‭ ‬الأبرز‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭.‬

ودعي‭ ‬الى‭ ‬الحفل‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬260‭ ‬شخصا،‭ ‬بينهم‭ ‬زملاء‭ ‬لميسي‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ ‬أمثال‭ ‬المدافع‭ ‬جيرار‭ ‬بيكيه‭ ‬وزوجته‭ ‬المغنية‭ ‬الكولومبية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬لبناني‭ ‬شاكيرا،‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬والأوروغوياني‭ ‬لويس‭ ‬سواريز،‭ ‬بحسب‭ ‬التقارير‭ ‬الصحافية‭ ‬وأشخاص‭ ‬معنيين‭ ‬بالحفل‭.‬

ومن‭ ‬المدعوين‭ ‬أيضا‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬برشلونة،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬السابقين‭ ‬كالكاميروني‭ ‬صامويل‭ ‬إيتو،‭ ‬وآخرين‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬الارجنتينيين‭ ‬انخل‭ ‬دي‭ ‬ماريا‭ ‬وسيرخيو‭ ‬أغويرو‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬ميسي‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬دعوة‭ ‬مسؤولين‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني،‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬مدربيه‭ ‬السابقين‭ ‬الاسبانيين‭ ‬جوسيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬ولويس‭ ‬انريكي‭. ‬كما‭ ‬يغيب‭ ‬أيضا‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الارجنتينية‭ ‬دييغو‭ ‬مارادونا‭. ‬وستنضم‭ ‬الأسماء‭ ‬المعروفة‭ ‬الى‭ ‬أصدقاء‭ ‬لميسي‭ ‬‭(‬30‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬ووالدة‭ ‬طفليه‭ ‬روكوتزو‭ ‬‭(‬29‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬واللذين‭ ‬تعود‭ ‬علاقتهما‭ ‬الى‭ ‬مراحل‭ ‬الطفولة،‭ ‬وأثمرت‭ ‬ولدين‭ ‬هما‭ ‬تياغو‭ ‬وماتيو‭. ‬وفي‭ ‬مطار‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬تحلق‭ ‬السكان‭ ‬الفضوليون‭ ‬حول‭ ‬المدعوين‭ ‬الذين‭ ‬بدؤوا‭ ‬بالوصول‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرات‭ ‬خاصة،‭ ‬ومنهم‭ ‬شاكيرا‭ ‬وبيكيه‭ ‬اللذين‭ ‬وصلا‭ ‬قرابة‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬‭(‬15,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬‭. ‬وسيتيح‭ ‬الحفل‭ ‬لميسي‭ ‬نسيان‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬في‭ ‬اسبانيا،‭ ‬لاسيما‭ ‬الملاحقات‭ ‬القضائية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي‭.‬

وبدءا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬ليلا‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينيتش،‭ ‬سيتجمع‭ ‬المدعوون‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬‭”‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬كازينو‭”‬‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬فندقا‭ ‬فخما‭ ‬وكازينو،‭ ‬ويقع‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭ ‬الفقيرة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

وأفاد‭ ‬منظمون‭ ‬ان‭ ‬ميسي‭ ‬وأنطونيلا‭ ‬اختارا‭ ‬خمسة‭ ‬شهود‭ ‬للزواج‭ ‬المدني‭.‬

وتجمع‭ ‬صحافيون‭ ‬ومصورو‭ ‬قنوات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬‭”‬سيتي‭ ‬سنتر‭”‬‭ ‬سعيا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬اللقطات‭ ‬الخاطفة‭ ‬أو‭ ‬لمحات‭ ‬من‭ ‬الحفل،‭ ‬بينما‭ ‬حذرت‭ ‬شركة‭ ‬علاقات‭ ‬عامة‭ ‬تتولى‭ ‬عملية‭ ‬التنظيم،‭ ‬ان‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭ ‬سيكون‭ ‬‭”‬خاصا‭ ‬بشكل‭ ‬مشدد‭”‬‭.‬

ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬روزاريو‭ ‬1,2‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬وتعاني‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الجريمة‭ ‬وتجارة‭ ‬المخدرات‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬لا‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬عشق‭ ‬المدينة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ونجمها‭ ‬المتوج‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬مونيكا‭ ‬فين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬ان‭ ‬‭”‬روزاريو‭ ‬تعيش‭ ‬وتتنفس‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهذا‭ ‬سبب‭ ‬آخر‭ ‬يجعل‭ ‬ميسي‭ ‬يشعر‭ ‬بالارتياح‭ ‬هنا‭. ‬كل‭ ‬حياته‭ ‬كانت‭ ‬مرتبطة‭ ‬بروزاريو‭”‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‭”‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬متحمس‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬زفافه،‭ ‬سيتعرف‭ ‬أصدقاؤه‭ ‬‭(‬من‭ ‬الخارج‭)‬‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يحبها‭ ‬كثيرا‭”‬‭.‬

إجراءاتأمنية

‭ ‬ومنذ‭ ‬الأربعاء،‭ ‬حطت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬طائرات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬روزاريو‭ ‬ناقلة‭ ‬المدعوين‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬برشلونة،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬الرحلة‭ ‬بين‭ ‬المدينتين‭ ‬تستغرق‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬ساعة‭. ‬وفرضت‭ ‬سلطات‭ ‬المدينة‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬إضافية‭ ‬تحضيرا‭ ‬للحفل،‭ ‬وتم‭ ‬نشر‭ ‬300‭ ‬شرطي‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الممتد‭ ‬بين‭ ‬المطار‭ ‬حتى‭ ‬‭”‬سيتي‭ ‬سنتر‭”‬‭ ‬والبالغ‭ ‬طوله‭ ‬نحو‭ ‬21‭ ‬كلم‭. ‬وقامت‭ ‬البلدية‭ ‬بتنظيف‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬وتأهيلها،‭ ‬وإبعاد‭ ‬الباعة‭ ‬المتجولين‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭.‬

أما‭ ‬الأمن‭ ‬الخاص‭ ‬بميسي،‭ ‬فسيتولاه‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬الذين‭ ‬يرافقونه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬تحركاته‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬ونال‭ ‬157‭ ‬صحافيا‭ ‬اعتمادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬الحدث،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬هؤلاء‭ ‬تلقوا‭ ‬تعليمات‭ ‬صارمة‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يتاح‭ ‬لهم‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المدعوين‭.‬

ويسعى‭ ‬منظمو‭ ‬الحفل‭ ‬الى‭ ‬إحاطته‭ ‬بغطاء‭ ‬من‭ ‬السرية،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تسريب‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬تفاصيله‭. ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬سترتدي‭ ‬روكوتزو‭ ‬فستان‭ ‬زفاف‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬الاسبانية‭ ‬روزا‭ ‬كلارا،‭ ‬نقل‭ ‬بطائرة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬برفقة‭ ‬عنصري‭ ‬أمن‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬تسريب‭ ‬صورة‭ ‬له‭. ‬ولم‭ ‬تتسرب‭ ‬سوى‭ ‬صورة‭ ‬واحدة‭ ‬لميسي‭ ‬قبيل‭ ‬الزفاف،‭ ‬عندما‭ ‬نشر‭ ‬الحارس‭ ‬السابق‭ ‬لبرشلونة‭ ‬خوسيه‭ ‬بينتو‭ ‬لقطة‭ ‬للنجم‭ ‬يتناول‭ ‬لحما‭ ‬مشويا‭ ‬تقليديا‭ ‬أرجنتينيا‭ ‬برفقة‭ ‬غابريال‭ ‬ميليتو‭ ‬وأحد‭ ‬مسؤولي‭ ‬برشلونة‭.‬

ويتواجد‭ ‬ميسي‭ ‬وروكوتزو‭ ‬في‭ ‬الأرجنتين‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬ويقيمان‭ ‬في‭ ‬مقرهما‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أرويو‭ ‬سيكو‭ ‬قرب‭ ‬روزاريو‭.‬

وتبدو‭ ‬الأجواء‭ ‬الاحتفالية‭ ‬مهيمنة‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬لاس‭ ‬هيراس‭ ‬حيث‭ ‬نشأ‭ ‬ميسي،‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬سكانه‭ ‬لن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬استراق‭ ‬النظر‭ ‬الى‭ ‬الزفاف‭.‬

ويقول‭ ‬داميان‭ ‬لوغوني‭ ‬‭(‬27‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬بائع‭ ‬السندويشات‭ ‬المتجول‭ ‬‭”‬سنحتفل،‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يحظى‭ ‬ليو‭ ‬وأنطو‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬بفرصة‭”‬‭ ‬السعادة‭.‬