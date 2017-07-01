لاعبو الكرة والمشاهير يجتمعون في روزاريو استعداداً لزفاف ميسي

روزاريو (الأرجنتين)- (أ ف ب) - يجتمع لاعبو كرة قدم ومشاهير الجمعة في مدينة روزاريو الأرجنتينية لحضور زفاف نجم كرة القدم ليونيل ميسي بصديقته ووالدة طفليه أنطونيلا روكوتزو، في حفل يعد الأبرز خلال الأعوام الأخيرة في أميركا الجنوبية.
ودعي الى الحفل ما يناهز 260 شخصا، بينهم زملاء لميسي في نادي برشلونة الاسباني أمثال المدافع جيرار بيكيه وزوجته المغنية الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا، والبرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز، بحسب التقارير الصحافية وأشخاص معنيين بالحفل.
ومن المدعوين أيضا عدد كبير من العاملين في برشلونة، اضافة الى عدد من لاعبيه السابقين كالكاميروني صامويل إيتو، وآخرين من أمثال الارجنتينيين انخل دي ماريا وسيرخيو أغويرو. الا ان ميسي امتنع عن دعوة مسؤولين كبار في النادي الكاتالوني، او حتى مدربيه السابقين الاسبانيين جوسيب غوارديولا ولويس انريكي. كما يغيب أيضا أسطورة كرة القدم الارجنتينية دييغو مارادونا. وستنضم الأسماء المعروفة الى أصدقاء لميسي (30 عاما) ووالدة طفليه روكوتزو (29 عاما)، واللذين تعود علاقتهما الى مراحل الطفولة، وأثمرت ولدين هما تياغو وماتيو. وفي مطار المدينة الواقعة في شمال الأرجنتين، تحلق السكان الفضوليون حول المدعوين الذين بدؤوا بالوصول بدءا من الخميس على متن طائرات خاصة، ومنهم شاكيرا وبيكيه اللذين وصلا قرابة ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ). وسيتيح الحفل لميسي نسيان بعض المشاكل التي يواجهها في اسبانيا، لاسيما الملاحقات القضائية على خلفية التهرب الضريبي.
وبدءا من الساعة العاشرة ليلا بتوقيت غرينيتش، سيتجمع المدعوون في مجمع ”سيتي سنتر كازينو” الذي يضم فندقا فخما وكازينو، ويقع على مقربة من الأحياء الفقيرة في المدينة.
وأفاد منظمون ان ميسي وأنطونيلا اختارا خمسة شهود للزواج المدني.
وتجمع صحافيون ومصورو قنوات تلفزيونية الجمعة على مقرب من مجمع ”سيتي سنتر” سعيا للحصول على بعض اللقطات الخاطفة أو لمحات من الحفل، بينما حذرت شركة علاقات عامة تتولى عملية التنظيم، ان حفل الزفاف سيكون ”خاصا بشكل مشدد”.
ويبلغ عدد سكان روزاريو 1,2 مليون شخص، وتعاني من ارتفاع نسبة الجريمة وتجارة المخدرات. الا ان هذه الظروف الصعبة لا تحول دون عشق المدينة لكرة القدم، ونجمها المتوج خمس مرات بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. وقالت رئيسة بلدية المدينة مونيكا فين لوكالة فرانس برس في وقت سابق ان ”روزاريو تعيش وتتنفس كرة القدم، وهذا سبب آخر يجعل ميسي يشعر بالارتياح هنا. كل حياته كانت مرتبطة بروزاريو”. وأضافت ”أعتقد أنه متحمس لأنه من خلال حفل زفافه، سيتعرف أصدقاؤه (من الخارج) على المدينة التي يحبها كثيرا”.
إجراءاتأمنية
ومنذ الأربعاء، حطت أكثر من عشر طائرات خاصة في مطار روزاريو ناقلة المدعوين لاسيما من برشلونة، علما ان الرحلة بين المدينتين تستغرق نحو 14 ساعة. وفرضت سلطات المدينة إجراءات أمنية إضافية تحضيرا للحفل، وتم نشر 300 شرطي على الطريق الممتد بين المطار حتى ”سيتي سنتر” والبالغ طوله نحو 21 كلم. وقامت البلدية بتنظيف المساحات الخضراء وتأهيلها، وإبعاد الباعة المتجولين من الشوارع.
أما الأمن الخاص بميسي، فسيتولاه فريق من المتخصصين الاسرائيليين الذين يرافقونه في كل تحركاته حول العالم. ونال 157 صحافيا اعتمادا للمشاركة في تغطية الحدث، علما ان هؤلاء تلقوا تعليمات صارمة بأنه لن يتاح لهم التواصل مع المدعوين.
ويسعى منظمو الحفل الى إحاطته بغطاء من السرية، مع الحرص على عدم تسريب أي من تفاصيله. وعلى سبيل المثال، سترتدي روكوتزو فستان زفاف من تصميم الاسبانية روزا كلارا، نقل بطائرة خاصة من برشلونة برفقة عنصري أمن لضمان عدم تسريب صورة له. ولم تتسرب سوى صورة واحدة لميسي قبيل الزفاف، عندما نشر الحارس السابق لبرشلونة خوسيه بينتو لقطة للنجم يتناول لحما مشويا تقليديا أرجنتينيا برفقة غابريال ميليتو وأحد مسؤولي برشلونة.
ويتواجد ميسي وروكوتزو في الأرجنتين منذ 19 حزيران/يونيو، ويقيمان في مقرهما الخاص في منطقة أرويو سيكو قرب روزاريو.
وتبدو الأجواء الاحتفالية مهيمنة على حي لاس هيراس حيث نشأ ميسي، على رغم ان سكانه لن يتمكنوا من استراق النظر الى الزفاف.
ويقول داميان لوغوني (27 عاما) بائع السندويشات المتجول ”سنحتفل، وآمل في ان يحظى ليو وأنطو (…) بفرصة” السعادة.