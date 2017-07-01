عالم عراقي يشرح الوسائل البسيطة في ازالة آلام الظهر

لاهاي -الزمان
يواصل هنا اليوم البروفيسور عبد الوهاب الجبوري اخصائي العلاج الطبيعي في جامعة لاهاي في هولندا الربط بين التدليك وعلاج الكثير من الامراض الشائعة لاسيما ما يخص الجهاز العظمي ، فيقول حول اوجاع الظهر ان كثيراً من الناس يعاني بين وقت واخر من متاعب بالظهر ، خاصه بمنطقة اسفل الظهر ..وقد تتخذ هذه المتاعب احياناً شكلاً مزمناً . ان السبب الغالب وراء هذه الحالات اتخاذ اوضاع غير صحيحه تعرض عضلات الظهر للشد والأجهاد كانحناء العمود الفقري اثناء الأعمال الكتابيه ، او القيام برفع احمال بطرق غير صحيحه تعرض عضلات الظهر للشد والاجهاد الزائد ، ولا شك ان اهمال ممارسة الأنشطه الرياضيه له دور كبير في ذلك بسبب ضعف اللياقه والقوه العضليه . واحياناً قد ترتبط الشكوى من المتاعب المزمنه او المتكرره بالظهر بالناحيه الشعوريه ( Emotional ) اكثر ماترتبط بالناحيه العضويه …إذ يمكن ان تسبب المشاعر السلبيه في حدوث عدم اتزان عصبي عضلي يتسبب في استمرار الشكوى بصوره مزمنه .وهذا بدليل ان حدوث تغير شعوري ايجابي قوي ، كالوقوع في حالة عاطفيه مثلاً يمكن ان يعيد هذا التوازن العضلي العضلي ويقضي على مشكلة وجع الظهر .ومن الطريف ايضاً ان الشكوى المزمنه او المتكرره من وجع الظهر قد تظهر بين الأزواج الذين يعانون من ضعف جنسي حيث تكون في هذه الحاله مبرراً خفياً نابعاً من العقل او النفس لتجنب المعاشره مايصحبها من احباطات نفسيه .الالتزام بالتعليمات المطلوبه بالحركه والوضع الصحيحين هذه تعد اهم خطوه في مقاومة اوجاع الظهر …فمثلاً : عند رفع حمل على الارض لابد من ثني الركبتين بحيث تتحمل عضلات الساق جزءً من الجهد ، ولا يقع كله على عضلات الظهر ، وتجنب استعمال الاسره الهابطه من المنتصف حتى تتجنب اتخاذ وضع مائل غير مريح للعمود الفقري اثناء النوم . وتذكر ان دفع الأشياء افضل من حملها فالتزم بذلك متى سمحت الظروف لمقاومة ألم الظهر .
طريقه سهله لأزالة ألام الظهر :
اعمل كمادات ورق الكرنب :
خذ ورقة كرنب ، وعرضها لبخار الماء الساخن لتطرى ….ثم اعمل مساجاً خفيفاً للمنطقه المؤلمه من الظهر بزيت الزيتون ثم ضع عليها ورقة الكرنب الدافئه وضع فوقها قطعة نسيج سميكه للأحتفاظ بالحراره . كرر وضع ورقه اخرى بعد ساعه حتى يخف الألم .نفطه اخرى : النوم على الجنب مع ضم الركبتين افضل وضع لتخفيف متاعب الظهر .
اوجاع مفصل اليد ( الرسغ )
عندما يتعرض الرسغ لألام ولفتره طويله من الزمن ( كما يحدث لمستخدمي الكمبيوتر ، ولربات البيوت بسبب دعك الحلل والأواني ) فإن ذلك قد يؤدي لألتهابات ، وتورم بالأنسجه عند ممر بعظام الرسغ الذي ينفذ خلاله عصب مغذ للأصابع والتي تسمي هذه الحاله طبياً ( النفق الرسغي )
( Carpal tunnel syndrome )
وبسبب هذا الضغط تظهر اعراض كتنميل الاصابع ( بعض الأصابع ) والألم ، وضعف قوة اليد ، وقد ينتشر هذا الألم للذراع والكتف ، وتعالج هذه الحاله جراحياً بتوسيع هذا النفق الواقع على العصب .
ولكن هناك وسائل بسيطه يمكنها تخفيف الأعراض المزعجه لهذه الحاله في صورتها البسيطه .
خفف ألامك بالثلج - ان عمل كمادات ماء مثلج على الجزء المؤلم من الرسغ ( منطقه مابين الأبهام والسبابه ) يخفف تورم الأنسجه ، وقد يكون من الأفضل عمل لفافات ثلج توضع على المكان المؤلم ( ice packs ) لمدة 15 دقيقة ثم ترفع ل 30 دقيقة ثم توضع مره اخرى 15 دقيقة وهكذا عدة مرات .
تمرينات الرسغ :
ان عمل بعض التمرينات الخفيفه يمكن ان يساعد في اعادة فتح هذا النفق وتخفيف الضغط الواقع على العصب .
اثني ذراعيك لأعلى من عند الكوع …
دور الرسغ في حركة دائريه في اتجاه معين ، ثم اعكس هذا الأتجاه ….
اتبع ذلك بضم الأصابع تجاه كف اليد ، ثم فردها متباعداً بعضها عن بعض .
كرر هذين التمرين عدة مرات على مدار اليوم
النقرس :
اصاب مرض النقرس ( Gout ) على مر التاريخ كثيراً من المشاهير والأثرياء امثال ( فرنكلين ، وسير فرانسيس باكون ، ومايكل انجلو ، وشارلز دارون ، واسحاق نيوتن ) ولذا اشتهر بأسم داء الملوك …
ولكنه في الحقيقه يصيب كذلك غير الأثرياء من البسطاء والفقراء .
وحوالي 93% من مرضى النقرس من الرجال واغلبهم فوق سن 45 سنه اما النسبه الباقيه من النساء واغلبهن ممن تجاوزن ( سن اليأس) والنقرس داء تمثيلي بمعنى انه يرتبط بعدم قدرة الجسم على تمثيل نوع من المغذيات يسمى بيورينات ( Purines ) وهذه المغذيات تكوّن كميات زائده من حامض البوليك كناتج عن تكسيرها ….
وهذا الحامض هو المسؤل عن الألم ومتاعب النقرس ، لأن بلوراته تترسب بالمفاصل وتثير بها التهاباً وألاماً وخاصه مفصل الأصبع الأكبر من القدم . الحل الأمثل : الأبتعاد عن ( اللحوم الحمراء ، واعضاء الحيوانات ، كالكبده والكلاوي ) .
كذلك السردين والرنجه كذلك البقول والحبوب مثل اللوبيا والعدس والسبانغ والكحول .