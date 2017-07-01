عالم عراقي يشرح الوسائل البسيطة في ازالة آلام الظهر

لاهاي‭ -‬الزمان‮ ‬

يواصل‭ ‬هنا‭ ‬اليوم‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الجبوري‭ ‬اخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬لاهاي‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬الربط‭ ‬بين‭ ‬التدليك‭ ‬وعلاج‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الامراض‭ ‬الشائعة‭ ‬لاسيما‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الجهاز‭ ‬العظمي‭ ‬،‭ ‬فيقول‭ ‬حول‭ ‬اوجاع‭ ‬الظهر‭ ‬‮ ‬ان كثيراً‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬يعاني‭ ‬بين‭ ‬وقت‭ ‬واخر‭ ‬من‭ ‬متاعب‭ ‬بالظهر‭ ‬،‭ ‬خاصه‭ ‬بمنطقة‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ..‬وقد‭ ‬تتخذ‭ ‬هذه‭ ‬المتاعب‭ ‬احياناً‭ ‬شكلاً‭ ‬مزمناً‭ . ‬ان‭ ‬السبب‭ ‬الغالب‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬اتخاذ‭ ‬اوضاع‭ ‬غير‭ ‬صحيحه‭ ‬تعرض‭ ‬عضلات‭ ‬الظهر‭ ‬للشد‭ ‬والأجهاد‭ ‬كانحناء‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬اثناء‭ ‬الأعمال‭ ‬الكتابيه‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬القيام‭ ‬برفع‭ ‬احمال‭ ‬بطرق‭ ‬غير‭ ‬صحيحه‭ ‬تعرض‭ ‬عضلات‭ ‬الظهر‭ ‬للشد‭ ‬والاجهاد‭ ‬الزائد‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬اهمال‭ ‬ممارسة‭ ‬الأنشطه‭ ‬الرياضيه‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ضعف‭ ‬اللياقه‭ ‬والقوه‭ ‬العضليه‭ . ‬واحياناً‭ ‬قد‭ ‬ترتبط‭ ‬الشكوى‭ ‬من‭ ‬المتاعب‭ ‬المزمنه‭ ‬او‭ ‬المتكرره‭ ‬بالظهر‭ ‬بالناحيه‭ ‬الشعوريه‭ ‬‭(‬‭ ‬Emotional‭ ‬‭)‬‭ ‬اكثر‭ ‬ماترتبط‭ ‬بالناحيه‭ ‬العضويه‭ …‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تسبب‭ ‬المشاعر‭ ‬السلبيه‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬عدم‭ ‬اتزان‭ ‬عصبي‭ ‬عضلي‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬الشكوى‭ ‬بصوره‭ ‬مزمنه‭ .‬وهذا‭ ‬بدليل‭ ‬ان‭ ‬حدوث‭ ‬تغير‭ ‬شعوري‭ ‬ايجابي‭ ‬قوي‭ ‬،‭ ‬كالوقوع‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عاطفيه‭ ‬مثلاً‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يعيد‭ ‬هذا‭ ‬التوازن‭ ‬العضلي‭ ‬العضلي‭ ‬ويقضي‭ ‬على‭ ‬مشكلة‭ ‬وجع‭ ‬الظهر‭ .‬ومن‭ ‬الطريف‭ ‬ايضاً‭ ‬ان‭ ‬الشكوى‭ ‬المزمنه‭ ‬او‭ ‬المتكرره‭ ‬من‭ ‬وجع‭ ‬الظهر‭ ‬قد‭ ‬تظهر‭ ‬بين‭ ‬الأزواج‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬جنسي‭ ‬حيث‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحاله‭ ‬مبرراً‭ ‬خفياً‭ ‬نابعاً‭ ‬من‭ ‬العقل‭ ‬او‭ ‬النفس‭ ‬لتجنب‭ ‬المعاشره‭ ‬مايصحبها‭ ‬من‭ ‬احباطات‭ ‬نفسيه‭ .‬الالتزام‭ ‬بالتعليمات‭ ‬المطلوبه‭ ‬بالحركه‭ ‬والوضع‭ ‬الصحيحين‭ ‬هذه‭ ‬تعد‭ ‬اهم‭ ‬خطوه‭ ‬في‭ ‬مقاومة‭ ‬اوجاع‭ ‬الظهر‭ …‬فمثلاً‭ ‬‭:‬‭ ‬عند‭ ‬رفع‭ ‬حمل‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬ثني‭ ‬الركبتين‭ ‬بحيث‭ ‬تتحمل‭ ‬عضلات‭ ‬الساق‭ ‬جزءً‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬يقع‭ ‬كله‭ ‬على‭ ‬عضلات‭ ‬الظهر‭ ‬،‭ ‬وتجنب‭ ‬استعمال‭ ‬الاسره‭ ‬الهابطه‭ ‬من‭ ‬المنتصف‭ ‬حتى‭ ‬تتجنب‭ ‬اتخاذ‭ ‬وضع‭ ‬مائل‭ ‬غير‭ ‬مريح‭ ‬للعمود‭ ‬الفقري‭ ‬اثناء‭ ‬النوم‭ .‬‮ ‬وتذكر‭ ‬ان‭ ‬دفع‭ ‬الأشياء‭ ‬افضل‭ ‬من‭ ‬حملها‭ ‬فالتزم‭ ‬بذلك‭ ‬متى‭ ‬سمحت‭ ‬الظروف‭ ‬لمقاومة‭ ‬ألم‭ ‬الظهر‭ .‬

طريقه‭ ‬سهله‭ ‬لأزالة‭ ‬ألام‭ ‬الظهر‭ :‬

اعمل‭ ‬كمادات‭ ‬ورق‭ ‬الكرنب‭ ‬‭:‬

خذ‭ ‬ورقة‭ ‬كرنب‭ ‬،‭ ‬وعرضها‭ ‬لبخار‭ ‬الماء‭ ‬الساخن‭ ‬لتطرى‭ ….‬ثم‭ ‬اعمل‭ ‬مساجاً‭ ‬خفيفاً‭ ‬للمنطقه‭ ‬المؤلمه‭ ‬من‭ ‬الظهر‭ ‬بزيت‭ ‬الزيتون‭ ‬ثم‭ ‬ضع‭ ‬عليها‭ ‬ورقة‭ ‬الكرنب‭ ‬الدافئه‭ ‬وضع‭ ‬فوقها‭ ‬قطعة‭ ‬نسيج‭ ‬سميكه‭ ‬للأحتفاظ‭ ‬بالحراره‭ . ‬كرر‭ ‬وضع‭ ‬ورقه‭ ‬اخرى‭ ‬بعد‭ ‬ساعه‭ ‬حتى‭ ‬يخف‭ ‬الألم‭ .‬نفطه‭ ‬اخرى‭ ‬‭:‬‭ ‬النوم‭ ‬على‭ ‬الجنب‭ ‬مع‭ ‬ضم‭ ‬الركبتين‭ ‬افضل‭ ‬وضع‭ ‬لتخفيف‭ ‬متاعب‭ ‬الظهر‭ .‬

اوجاع‭ ‬مفصل‭ ‬اليد‭ ( ‬الرسغ‭ )‬‮ ‬

عندما‭ ‬يتعرض‭ ‬الرسغ‭ ‬لألام‭ ‬ولفتره‭ ‬طويله‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬‭(‬‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬لمستخدمي‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬،‭ ‬ولربات‭ ‬البيوت‭ ‬بسبب‭ ‬دعك‭ ‬الحلل‭ ‬والأواني‭ ‬‭)‬‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬لألتهابات‭ ‬،‭ ‬وتورم‭ ‬بالأنسجه‭ ‬عند‭ ‬ممر‭ ‬بعظام‭ ‬الرسغ‭ ‬الذي‭ ‬ينفذ‭ ‬خلاله‭ ‬عصب‭ ‬مغذ‭ ‬للأصابع‭ ‬والتي‭ ‬تسمي‭ ‬هذه‭ ‬الحاله‭ ‬طبياً‮ ‬‭( ‬النفق‭ ‬الرسغي‭ )‬

‭(‬‭ ‬Carpal‭ ‬tunnel‭ ‬syndrome‭ ‬‭)‬

وبسبب‭ ‬هذا‭ ‬الضغط‭ ‬تظهر‭ ‬اعراض‭ ‬كتنميل‭ ‬الاصابع‭ ‬‭(‬‭ ‬بعض‭ ‬الأصابع‭ ‬‭)‬‭ ‬والألم‭ ‬،‭ ‬وضعف‭ ‬قوة‭ ‬اليد‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬ينتشر‭ ‬هذا‭ ‬الألم‭ ‬للذراع‭ ‬والكتف‭ ‬،‭ ‬وتعالج‭ ‬هذه‭ ‬الحاله‭ ‬جراحياً‭ ‬بتوسيع‭ ‬هذا‭ ‬النفق‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬العصب‭ .‬

ولكن‭ ‬هناك‭ ‬وسائل‭ ‬بسيطه‭ ‬يمكنها‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعراض‭ ‬المزعجه‭ ‬لهذه‭ ‬الحاله‭ ‬في‭ ‬صورتها‭ ‬البسيطه‭ .‬

خفف‭ ‬ألامك‭ ‬بالثلج‭ ‬‭-‬‭ ‬ان‭ ‬عمل‭ ‬كمادات‭ ‬ماء‭ ‬مثلج‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬المؤلم‭ ‬من‭ ‬الرسغ‭ ‬‭(‬‭ ‬منطقه‭ ‬مابين‭ ‬الأبهام‭ ‬والسبابه‭ ‬‭)‬‭ ‬يخفف‭ ‬تورم‭ ‬الأنسجه‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬عمل‭ ‬لفافات‭ ‬ثلج‭ ‬توضع‭ ‬على‭ ‬المكان‭ ‬المؤلم‭ ‬‭(‬‭ ‬ice‭ ‬packs‭ ‬‭)‬‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬ثم‭ ‬ترفع‭ ‬ل‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬ثم‭ ‬توضع‭ ‬مره‭ ‬اخرى‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭ ‬وهكذا‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ .‬

تمرينات‭ ‬الرسغ‭ :‬

ان‭ ‬عمل‭ ‬بعض‭ ‬التمرينات‭ ‬الخفيفه‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬فتح‭ ‬هذا‭ ‬النفق‭ ‬وتخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬العصب‭ .‬

اثني‭ ‬ذراعيك‭ ‬لأعلى‭ ‬من‭ ‬عند‭ ‬الكوع‭ …‬

دور‭ ‬الرسغ‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬دائريه‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬معين‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬اعكس‭ ‬هذا‭ ‬الأتجاه‭ ….‬

اتبع‭ ‬ذلك‭ ‬بضم‭ ‬الأصابع‭ ‬تجاه‭ ‬كف‭ ‬اليد‭ ‬،‭ ‬ثم‭ ‬فردها‭ ‬متباعداً‭ ‬بعضها‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ .‬

كرر‭ ‬هذين‭ ‬التمرين‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم‭ ‬

النقرس‭ :‬

اصاب‭ ‬مرض‭ ‬النقرس‭ ‬‭(‬‭ ‬Gout‭ ‬‭)‬‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬التاريخ‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬المشاهير‭ ‬والأثرياء‭ ‬امثال‭ ‬‭(‬‭ ‬فرنكلين‭ ‬،‭ ‬وسير‭ ‬فرانسيس‭ ‬باكون‭ ‬،‭ ‬ومايكل‭ ‬انجلو‭ ‬،‭ ‬وشارلز‭ ‬دارون‭ ‬،‭ ‬واسحاق‭ ‬نيوتن‭ ‬‭)‬‭ ‬ولذا‭ ‬اشتهر‭ ‬بأسم‭ ‬داء‭ ‬الملوك‭ …‬

ولكنه‭ ‬في‭ ‬الحقيقه‭ ‬يصيب‭ ‬كذلك‭ ‬غير‭ ‬الأثرياء‭ ‬من‭ ‬البسطاء‭ ‬والفقراء‭ .‬

وحوالي‭ ‬93‎‭%‬‎‭ ‬من‭ ‬مرضى‭ ‬النقرس‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬واغلبهم‭ ‬فوق‭ ‬سن‭ ‬45‭ ‬سنه‭ ‬اما‭ ‬النسبه‭ ‬الباقيه‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬واغلبهن‭ ‬ممن‭ ‬تجاوزن‭ ‬‭(‬‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭)‬‭ ‬والنقرس‭ ‬داء‭ ‬تمثيلي‭ ‬بمعنى‭ ‬انه‭ ‬يرتبط‭ ‬بعدم‭ ‬قدرة‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬تمثيل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المغذيات‭ ‬يسمى‭ ‬بيورينات‭ ‬‭(‬‭ ‬Purines‭ ‬‭)‬‭ ‬وهذه‭ ‬المغذيات‭ ‬تكوّن‭ ‬كميات‭ ‬زائده‭ ‬من‭ ‬حامض‭ ‬البوليك‭ ‬كناتج‭ ‬عن‭ ‬تكسيرها‭ ….‬

وهذا‭ ‬الحامض‭ ‬هو‭ ‬المسؤل‭ ‬عن‭ ‬الألم‭ ‬ومتاعب‭ ‬النقرس‭ ‬،‭ ‬لأن‭ ‬بلوراته‭ ‬تترسب‭ ‬بالمفاصل‭ ‬وتثير‭ ‬بها‭ ‬التهاباً‭ ‬وألاماً‭ ‬وخاصه‭ ‬مفصل‭ ‬الأصبع‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬القدم‭ . ‬الحل‭ ‬الأمثل‭ ‬‭:‬‭ ‬الأبتعاد‭ ‬عن‭ ‬‭(‬‭ ‬اللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬،‭ ‬واعضاء‭ ‬الحيوانات‭ ‬،‭ ‬كالكبده‭ ‬والكلاوي‭ ‬‭)‬‮ ‬‭.‬

كذلك‭ ‬السردين‭ ‬والرنجه‭ ‬كذلك‭ ‬البقول‭ ‬والحبوب‭ ‬مثل‭ ‬اللوبيا‭ ‬والعدس‭ ‬والسبانغ‭ ‬والكحول‭ .‬