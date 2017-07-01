الاستفتاء الكردي وحق المواطن العراقي في المعرفة

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فاتح عبد السلام
بالرغم من الرفض الامريكي والايراني والتركيوأحياناً الاوروبي، بدرجات مختلفة لكن متقاربة ،لاجراء الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان العراق إلا إنّ الاقليم ماض بثبات من دون أن يلتفت الى يمين أو يسار نحو يوم الخامس والعشرين من أيلول المقبل حيث موعد الاستفتاء .
من أين يستمد الاقليم الكردي قوته في التمسك بالاستفتاء اذن مادام المعترضون بهذا الحجم؟
رسمياً ، في الاقليم هناك اجماع بين الحزبينالكبيرين عل الاستفتاء برغم معارضة الاسلاميين وتيار التغيير. وهذا مصدر القوة الاول .والشعور بالغبن وترسيخ هذا الشعور لدى الناس العاديين في الاقليم بسبب نقص الرواتب وشحة الضخ المالي من بغداد منح القيادة الكردستانية سنداً شعبيا اكبر لقرارها في اجراء الاستفتاء . لكن عملياً ومن خلال استقراء العلاقات الكردية الامريكية المتطورة فان الرفض الامريكي الظاهر يقابله قبول امريكي من دوائر اخرى في الولايات المتحدة ، فالموضوع خلافي واجتهادي وليس مبدئياً في الرفض والقبول ، وهذا مصدر القوة الثالث.
ما قالته اسرائيل في انها تؤيد حق الاكراد في الاستقلال صبَّ في غير صالحهم في هذه الظروف ، ولا تستطيع تل ابيب ذات العلاقات الوثيقة في المنطقة ،كما مع تركيا ومصر والأردن أن تفعل أكثر من الضغط على مراكز قوى امريكية لترجيح خيار القبول بالاستفتاء وما هو أبعد منه.
كل ذلك ليس مهماً أزاء رأي السلطة المركزية في بغداد بالرغم من هشاشتها وتذبذبها وضياعها، فهي المسؤولة دستورياً عن كامل التراب العراقي بما فيه الاقليم . هل التصريح بالرفض يكفي حلاً الان ، لماذا لا أحد يذهب في بغداد ابعد من الرفض المجرد للبحث في اسباب هذا الوصول الى نقطة الافتراق .
لا اعتقد ان أحداً يستطيع أن يؤثر في موازين قضية الاستفتاء الكردي مثل الحكم المركزي ببغداد، حيث هناك الجهة المقصودة في التفاوض لما هو اكبر من الاستفتاء، والعيون الكردستانية تتجه نحو العاصمة في هذه القضية ، ولعل من مفارقات الامور ان تكون الجهة الأقل رفضاً لنتائج الاستفتاء هي بغداد الآن ، كما هي الجهة الاقل عناية بالقضية برمتها. لكن لا يوجد في بغداد، عاصمة الحكم ، مقطّعة الرأي ومضطربة القراءة ،اية معالجة أو هيئة منبثقة عن مجلس الوزراء لمناقشة ترتيبات التعامل مع الاستفتاء في الاقليم الكردي سلباً أو ايجاباً.
ماحصل حدث تاريخي سيغير شكل المنطقة ، وما يجري في بغداد ايضاً سبات وعدم مبالاة وتصريحات من نواب مبرمجين للحب والكره في عالم السياسة الضحل بما يجعل المأساة مضحكة.
المواطن العراقي خارج الاقليم كما في داخله يريد ان يقف على الايجابيات والسلبيات في هذا القرار الكبير، لاسيما في ظل منطقة تتفجر ، ولا تزال اوراق الحروب فيها تلعب باتقان، ولا دليل نهائي على نهايتها.
رئيس التحرير
لندن