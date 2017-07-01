الاستفتاء الكردي وحق المواطن العراقي في المعرفة

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فاتح عبد السلام

‮ ‬بالرغم من الرفض الامريكي‮ ‬والايراني‮ ‬والتركيوأحياناً‭ ‬الاوروبي،‮ ‬بدرجات‭ ‬مختلفة‭ ‬لكن‭ ‬متقاربة‭ ‬،لاجراء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬إلا‭ ‬إنّ‭ ‬الاقليم‭ ‬ماض‭ ‬بثبات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يلتفت‭ ‬الى‭ ‬يمين‭ ‬أو‭ ‬يسار‭ ‬نحو‭ ‬يوم‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬أيلول‭ ‬المقبل‭ ‬حيث‭ ‬موعد‭ ‬الاستفتاء‭ .‬

من‭ ‬أين‭ ‬يستمد‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬قوته‭ ‬في‭ ‬التمسك‭ ‬بالاستفتاء‭ ‬اذن‭ ‬مادام‭ ‬المعترضون‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم؟

رسمياً‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬الاقليم هناك اجماع‮ ‬بين الحزبينالكبيرين‭ ‬عل‮ ‬الاستفتاء‭ ‬برغم‭ ‬معارضة‭ ‬الاسلاميين‭ ‬وتيار‭ ‬التغيير‭. ‬وهذا‭ ‬مصدر‭ ‬القوة‭ ‬الاول‮ ‬‭.‬والشعور بالغبن وترسيخ هذا الشعور‭ ‬لدى الناس العاديين في‮ ‬الاقليم بسبب نقص الرواتب وشحة الضخ‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬منح‭ ‬القيادة‭ ‬الكردستانية‭ ‬سنداً‭ ‬شعبيا‭ ‬اكبر‭ ‬لقرارها‭ ‬في‭ ‬اجراء‭ ‬الاستفتاء‭ . ‬لكن‭ ‬عملياً‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬استقراء‭ ‬العلاقات‭ ‬الكردية‭ ‬الامريكية‭ ‬المتطورة‭ ‬فان‭ ‬الرفض‭ ‬الامريكي‭ ‬الظاهر‭ ‬يقابله‭ ‬قبول‭ ‬امريكي‭ ‬من‭ ‬دوائر‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬،‭ ‬فالموضوع‭ ‬خلافي‭ ‬واجتهادي‭ ‬وليس‭ ‬مبدئياً‭ ‬في‭ ‬الرفض‭ ‬والقبول‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬مصدر‭ ‬القوة‭ ‬الثالث‭.‬‮ ‬

ما‭ ‬قالته‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬انها‭ ‬تؤيد‭ ‬حق‭ ‬الاكراد‭ ‬في‭ ‬الاستقلال‭ ‬صبَّ‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬صالحهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬ذات‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬،كما‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬قوى‭ ‬امريكية‭ ‬لترجيح‭ ‬خيار‭ ‬القبول‭ ‬بالاستفتاء‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬منه‭.‬

‮ ‬كل ذلك ليس مهماً‮ ‬أزاء رأي‮ ‬السلطة المركزية في‮ ‬بغداد‮ ‬بالرغم من هشاشتها وتذبذبها‭ ‬وضياعها،‭ ‬فهي‭ ‬المسؤولة‮ ‬دستورياً‭ ‬عن‭ ‬كامل‭ ‬التراب‭ ‬العراقي‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الاقليم‭ . ‬هل‭ ‬التصريح‭ ‬بالرفض‭ ‬يكفي‭ ‬حلاً‭ ‬الان‭ ‬،‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يذهب‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ابعد‭ ‬من‭ ‬الرفض‭ ‬المجرد‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬اسباب‮ ‬‭ ‬هذا‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬الافتراق‭ .‬

لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬أحداً‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬موازين‭ ‬قضية‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الكردي‭ ‬مثل‭ ‬الحكم‭ ‬المركزي‭ ‬ببغداد،‮ ‬‭ ‬حيث‭ ‬هناك‭ ‬الجهة‭ ‬المقصودة‭ ‬في‭ ‬التفاوض‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬والعيون‭ ‬الكردستانية‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬،‭ ‬ولعل‭ ‬من‭ ‬مفارقات‭ ‬الامور‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الجهة‭ ‬الأقل‭ ‬رفضاً‭ ‬لنتائج‭ ‬الاستفتاء‭ ‬هي‭ ‬بغداد‭ ‬الآن‮ ‬‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الجهة‭ ‬الاقل‭ ‬عناية‭ ‬بالقضية‭ ‬برمتها‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬عاصمة‭ ‬الحكم‭ ‬،‭ ‬مقطّعة‭ ‬الرأي‭ ‬ومضطربة‭ ‬القراءة‭ ‬،اية‭ ‬معالجة‭ ‬أو‭ ‬هيئة‭ ‬منبثقة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لمناقشة‭ ‬ترتيبات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الاستفتاء‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬سلباً‭ ‬أو‭ ‬ايجاباً‭.‬‮ ‬

ماحصل‭ ‬حدث‭ ‬تاريخي‭ ‬سيغير‭ ‬شكل‭ ‬المنطقة‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ايضاً‭ ‬سبات‭ ‬وعدم‭ ‬مبالاة‭ ‬وتصريحات‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬مبرمجين‭ ‬للحب‭ ‬والكره‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬السياسة‭ ‬الضحل‭ ‬بما‭ ‬يجعل‭ ‬المأساة‭ ‬مضحكة‭.‬

المواطن العراقي‮ ‬خارج‭ ‬الاقليم‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬داخله‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬الايجابيات‭ ‬والسلبيات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الكبير،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬منطقة‭ ‬تتفجر‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬اوراق‭ ‬الحروب‭ ‬فيها‭ ‬تلعب‭ ‬باتقان،‭ ‬ولا‭ ‬دليل‭ ‬نهائي‭ ‬على‭ ‬نهايتها‭.‬

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لندن