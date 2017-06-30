نائبة تدعو الى تقرير مصير الاقليم بالحوار بعيدا عن التهديد
اربيل – فريد حسن
رأت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب أن إقليم كردستان مستقل بشكل فعلي على أرض الواقع وتقرير المصير حق للشعوب، داعية إلى تحقيق ذلك بعيدا عن لغة التهديد والوعيد. وقالت نجيب في تصريح امس إن (إلاقليم مستقل اقتصاديا وسياسيا وامنيا وإداريا وعسكريا وهذا يعني انه مستقل بشكل فعلي على الارض الواقع), مشيرة الى ان (الاستفتاء خطوة تستوجب رأي المواطن على قضية الاستقلال وتقرير المصير), مؤكدة ان (جميع الخطوات الضرورية لخطوة الاستقلال ستتخذ بعد الاستفتاء من خلال الحوارات مع بغداد والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي),وتابعت نجيب ان (تقرير المصير حق لكل الشعوب ، بالتالي فاتخاذ الخطوات عبر الطرق الدبلوماسية والحوارية الداخلية والخارجية لتوضيح هذا الحق هو الطريق الأمثل بعيدا عن لغة التهديد والوعيد). من جهة اخرى أكد نائب وزير الخارجية الألماني والتر ليندنر أن الدعم العسكري المقدم للإقليم واجب من أجل الإنسانية. وقال بيان امس ان (نائب رئيس حكومة إلاقليم قباد الطالباني استقبل ليندنر وبحثا توطيد العلاقات إضافة إلى الحرب ضد الإرهاب وكذلك الاوضاع السياسية في الاقليم وموضوع الاستفتاء وإصلاحات الحكومة ), وأكد الطالباني (ضرورة الاستعداد لمرحلة ما بعد داعش), داعيا الحكومة الاتحادية الى ( تغيير سياستها تجاه المناطق التي احتلها داعش لاسيما من خلال رفع شعور الغبن والتهميش عنها في مراكز القرار والمشاركة الحقيقية لجميع المكونات في السلطة), وأضاف الطالباني أن (الخلافات السياسية أثرت سلبا على إلاقليم وهناك محاولات جدية لمعالجة تلك الخلافات), وتابع أنه (من حق الشعب تقرير المصير يقرر كأي شعب آخر), لافتا الى ان (الاكراد ناضلوا من أجل حقوقهم وليس للتجاوزعلى حقوق الآخرين), واوضح الطالباني أن (لحكومة إلاقليم خططا مستقبلية لمواجهة الأزمات), مبينا أنه (تم وضع أساسا لادارة جيدة بإمكانها مواجهة التغيرات). من جانبه أشاد ليندنر بـ(دور قوات البيشمركة في مواجهة الإرهاب), عادا (تعاون ألمانيا مع إلاقليم في المجال العسكري واجب دولي من أجل الإنسانية ودحر الإرهاب), وأضاف ليندنر أن (دول العالم تنظر بأهمية إلى الاستقرار السياسي في إلاقليم ), مشددا على (أهمية حل المشكلات الداخلية للإقليم عبر الحوار ليسهم ذلك في وحدة الصف الوطني).