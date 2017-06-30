الامم المتحدة تحذر من اجلاء قسري وشيك في الموصل

بغداد – شيماء عادل

حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من اجلاء قسري وشيك لأسر في الموصل بسبب مزاعم عن صلاتها بتنظيم داعش. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة روبرت كولفيل في تصريح امس إن (هناك المئات من الاسر تلقت رسائل تهديد تحدد موعدا نهائيا لمغادرتها لا سيما في إطار الاتفاقات القبلية التي تعد أعمال انتقام), واضاف (نحث الحكومة العراقية على اتخاذ إجراء لوقف عمليات الطرد الوشيكة أو أي نوع من العقاب الجماعي من خلال تعزيز نظام العدالة الرسمي لتقديم الجناة إلى العدالة).