روسيا : الجيش السوري يحافظ على اتفاق منع الاعمال العدائية

روسيا – الزمان

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش السوري يحقق نجاحات عسكرية مهمة جنوب سوريا ويتقدم بنشاط قرب الحدود مع الأردن.وقال شويغو في تصريح امس ان (الجيش السوري يتقدم بوتائر سريعة بمحاذاة الحدود السورية الأردنية فيما يبقى نظام وقف إطلاق النار صامدا مع استمرار عملية المصالحة), موضحا أن (القوات المسلحة السورية بدعم من سلاح الجو الروسي حررت أكثر من 12 ألف كيلومتر مربع و69 منطقة سكنية من قبضة داعش في سوريا خلال الشهر ), مشيرا الى ان (النجاح الذي حققته القوات في الشمال الشرقي لحلب عزز تقدمها في منطقة تدمر وفي جنوب البلاد), مبينا ان (الجيش السوري يتقدم بنشاط على طول الحدود السورية الأردنية وفي الوقت نفسه يستمر في الحفاظ على اتفاق منع الأعمال العدائية), وذكر شويغو أن (عدد الجماعات المعارضة المسلحة التي انضمت إلى اتفاق المصالحة بلغ 228 إضافة إلى 329 ممثلا عن مناطق سكنية ليصبح العدد 1864), وتابع ان (توقيع مذكرة التفاهم بشأن مناطق تخفيف التصعيد في سوريا أدى إلى خفض عدد الانتهاكات والأعمال العدائية). على صعيد متصل اعلن شويغو عن أن (روسيا وتركيا وايران انتهوا من تجهيز وثائق تحدد حدود مناطق تخفيف التصعيد في سوريا ونظام المراقبة), واوضح انه (خلال المحادثات في أستانا كان من المفترض أن يتم مناقشة إنشاء لجنة سورية للمصالحة الوطنية).