العراق يتلقى التهاني بتحرير الموصل من داعش

بغداد – داليا احمد

هنأت دول خليجية واقليمية العراق بمناسبة تحرير الموصل من قبضة داعش الارهابي وقرب اعلان النصر على الارهاب , مؤكدة وقوفها الى جانب العراق بدحر الارهاب وتجفيف منابعه . وقدم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (تهانيه إلى رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي بتحرير الموصل), مؤكدا (دعم بلاده للعراق في مواجهة الإرهاب ومواصلة دعمها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمحاربة التطرف بكافة صوره وأشكاله والعمل على اجتثاث جذوره ومسبباته). من جانبه بارك أمير الكويت صباح الأحمد الصباح بمناسبة استعادة الموصل من قبضة داعش. وقال بيان امس ان (الصباح بعث ببرقيتي تهنئة إلى معصوم والعبادي عبر فيهما عن خالص تهانيه لهما ولشعب العراق الشقيق بنجاح القوات المسلحة والامنية ببسط سيطرتها واستعادتها للموصل من سيطرة داعش وتطهيرها من جذور هذا التنظيم الإرهابي), سائلا (المولى تعالى أن يعم الأمن والإستقرار ربوع العراق وأن يحقق للشعب العراقي الشقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وتقدم وإزدهار ويديم عليهما موفور الصحة والعافية), مؤكدا ان (موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتضامنها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه وتأييدها للعراق في كل ما تتخذه من اجراءات لمواجهة الأعمال الارهابية الهادفة الى زعزعة أمنها واستقرارها). من جهته هنأ ولي العهد نواف الأحمد الصباح خلال برقية (العراق بنجاح القوات المسلحة والامنية ببسط سيطرتها واستعادتها الموصل من سيطرة الارهاب فيما تمنى الامن والاستقرار وتحقيق كل ما ينشده الشعب العراقي الشقيق من رقي وتقدم وازدهار). الى ذلك رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني ان بلاده شريكة مع العراق بالخلاص من وحشية داعش , مؤكدا استعداد طهران لمواصلة الحرب على التنظيم في المنطقة بأسرها. وقال بيان امس ان (روحاني بعث ببرقيتين منفصلتين الى معصوم والعبادي و هنأهما بانتصار الشعب وتحرير المدينة وإنهاء المعاناة), مبينا انه (بعث أيضا ببرقية إلى المرجع الديني علي السيستاني أشاد فيها بدور المرجعية في التصدي لداعش الإرهابي).