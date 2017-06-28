حكومة تيريزا ماي تنجح في اول اختبار لها داخل مجلس العموم

لندن- الزمان -(أ ف ب) – خطوة متقدمة رفعت من سعر العملة البريطانية اليوم حيث نجحت حكومة تيريزا ماي في اول اختبار لها داخل مجلس العموم البريطاني بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من حزيران/يونيو، وتمكنت مساء الاربعاء من افشال اقتراح للمعارضة حول اجراءات التقشف.

وصوت 323 نائبا ضد اقتراح المعارضة، في حين صوت 309 معه، ما يكشف عن التوازن الدقيق داخل مجلس العموم، حيث ان حزب المحافظين يملك 317 نائبا فقط، ولم يكن قادرا على تأمين الغالبية الا بعد ان تحالف مع الحزب الوحدوي في ايرلندا الشمالية الذي له عشرة نواب.

وتعتبر هذه النتيجة مشجعة لتيريزا ماي عشية تصويت على الثقة بحكومتها الخميس.

وكان المحافظون توصلوا الاثنين الى اتفاق مع الحزب الوحدوي الذي تعهد بدعم الحكومة، الا انه حصل بالمقابل من الحكومة على وعد بتمويل اضافي لصالح ايرلندا الشمالية بقيمة مليار جنيه استرليني.

وكان الاقتراح الذي تقدم به حزب العمال يطالب باجراء اقتطاعات في ميزانيات الشرطة والاطفاء وتصحيح رواتب القطاع العام التي تزيد بوتيرة اقل من نسبة التضخم منذ اعوام عدة.