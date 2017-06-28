قارىء عراقي يفوز بالمركز الأول بمسابقة دولية في القرآن الكريم

بغداد – الزمان

فاز القارئ العراقي ليث العبيدي بالمركز الأول في المسابقة القرآنية الدولية (ان للمتقين مفازا) بدورتها العاشرة التي أقامتها منظمة الأوقاف الإيرانية ، متقدمًا على 120 قارئًا شاركوا بالمسابقة من مختلف إرجاء العالم .وقال عضو لجنة تحكيم المسابقة علي الخفاجي في تصريح ان(المسابقة أقيمت على ثلاث مراحل حيث ترشح عن كل مرحلة ثمانية قراء ليكون العدد النهائي الكلي 24 قارئا )، موضحًا ان( خمسة قراء ترشحوا من المجموعة النهائية لينالوا في ما بعد المراكز الخمسة الاولى وهم كل من العبيدي من العراق, وفي المرتبة الثانية حميد رضا مقدسي من إيران, وجاء ثالثًا محمد علاء الدين من مصر, وأويس احمديان من أفغانستان بالمرتبة الرابعة, وخامسا اللبناني يوسف الحاج).وينال الفائز الاول جائزة مالية مقدارها خمسة آلاف دولار, فيما تبلغ الجوائز الاخرى اربعة آلاف دولار وثلاثة آلاف وألفي دولار وألف دولار للفائزين الاربعة الآخرين على التوالي.