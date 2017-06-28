مصدر: عريان السيد خلف لايزال في مرحلة الخطر

بغداد – الزمان

أكد مستشفى الجملة العصبية أن الوضع الصحي للشاعر الشعبي عريان السيد خلف لا يزال في مرحلة الخطر، مشيرا الى استمرار الفرق الطبية التخصصية بمتابعة حالته في العناية المركزة.وقال معاون مدير المستشفى علي الهاشمي في تصريح إن (المستشفى خصص فريقا طبيا متخصصا لمتابعة الحالة الصحية للسيد خلف في العناية المركزة، فضلا عن فريق طبي آخر من مستشفى ابن النفيس متخصص بالإمراض الصدرية والتنفسية والقلبية)، موضحًا ان (الوضع الصحي للشاعر لايزال غير مستقر وهو في مرحلة الخطر لكن الفرق الطبية تسيطر على الحالة). واشار الى ان (وزيرة الصحة عديلة حمود ومدير عام صحة الرصافة أوليا اهتماما خاصا بحالة السيد خلف وشددا على بذل جميع الجهود لعلاجه)، مضيفًا ان (المستشفى شهد استقبال عشرات الشعراء والفنانين والأطباء الأخصائيين من المستشفيات الاخرى للاطمئنان على صحته فضلا عن زيارة الوزيرة له ليلة الاربعاء).وكان السيد خلف قد تعرض الثلاثاء لحادث سير نقل على أثره الى مستشفى الكندي ومن ثم الى مستشفى الجملة العصبية بعد ان سقطت سيارة كانت تقله من جسر النهضة في بغداد.