حشد الأنبار : لجان لفض النزاعات بعد داعش برعاية أممية

خبراء امريكيون لتقويم أضرار النمرود في نينوى

الانبار – الزمان

بغداد

كشفت السفارة الامريكية لدى بغداد ، عن عزم الولايات المتحدة الامريكية ايفاد فريق من الخبراء المختصين الى العراق لتقويم الاضرار التي لحقت بمدينة نمرود الاثرية في محافظة نينوى.وقالت في بيان (حين يجري طرد تنظيم داعش من المناطق التي تقع تحت سيطرته في شمال العراق وسوريا، يظهر في الأفق تحد يتمثل في تحديد الأضرار التي لحقت بالمواقع الثقافية والكنوز التراثية التي تعود للعصور القديمة)، مؤكدة ضرورة (إصلاح ما يمكن إصلاحه منها، ومعرفة كيفية السماح للناس برؤيتها وتفقدها مرة أخرى).وأضافت أن (مؤسسة سميثسونيان الأمريكية وبدعم من وزارة الخارجية تعتزم إيفاد فريق من الخبراء المختصين إلى مدينة أربيل العراقية، للعمل مع الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية الحكومية على تقويم سريع للأضرار التي لحقت بمدينة نمرود، عاصمة الإمبراطورية الآشورية الجديدة في القرن التاسع قبل الميلاد وسيساعد أعضاء الفريق نظراءهم العراقيين على وضع خطة بعيدة المدى لإنقاذ الآثار التي لحقت بها أضرار وإعادة تركيب وتثبيت النقوش الحجرية للكائنات الأسطورية والأشكال الأخرى المحفورة في جدران القصر بشكل سليم). ونقل البيان عن رئيسة قسم المحافظة على التراث الثقافي في معهد سميثسونيان جيسيكا جونسون قولها إن (عمليات التقويم ورسم الخرائط لخطط الترميم تشبه العمليات التي تحدث بعد وقوع زلزال ما).واوضحت أن (المنهجية هي نفسها في الأساس، إذ إننا نقوم بتدريب الناس على كيفية الدخول إلى الموقع بعد وقوع كارثة ما، سواء من صنع الإنسان أو طبيعية، وتثبيت واستعادة التراث الثقافي ولذلك حين يكون الوقت قد حان للتفكير في إعادة البناء، تكون قد حافظت على أكبر قدر ممكن).وأشارت الى، أنه (على الرغم من الدمار الذي لحق بالموقع فقد يكون هناك مزيد من الآثار التي يمكن استعادتها وترميمها أكثر مما يعتقد الناس فقد سمعت تقديرات تقول بأنه بقي 50 في المئة من المنحوتات).من جهته ، قال مدير مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية الأمريكية مارك تابلين، (إننا مصممون على تصحيح ما كان يسعى داعش إلى تدميره)، مشيرًا الى ان(المكتب منح مبلغًا قدره 400 ألف دولار لمؤسسة سميثسونيان مقابل العمل التمهيدي).وتابع أنه (إلى جانب الدمار الهائل الذي تسبب فيه استفاد تنظيم داعش من نهب الآثار وبيعها في السوق السوداء، وما تزال عمليات النهب في نمرود ونينوى وغيرها من المواقع التراثية، يشكل تهديدًا، بالإضافة إلى تهديدات أخرى تتمثل في التخريب والتعرض للعوامل الطبيعية).بدوره، قال أندرو كوهين من فريق العمل المعني بالآثار الثقافية في الوزارة إن (الهدف من الفكرة هو مساعدة العراقيين على تشكيل فريق وملاك من الأشخاص الذين يستطيعون الخروج ومباشرة عملية التقويم للأماكن وتحقيق الاستقرار فيها وترميمها في نهاية المطاف).وافاد بـ (تلقي المدارس الأمريكية للأبحاث الشرقية مؤخرًا منحة قيمتها 900 ألف دولار لتعزيز عملها في المحافظة على الموروث الثقافي في كل من العراق وسوريا وللمرة الأولى في ليبيا)، لافتًا الى أن هذه المنظمة (قامت منذ العام 2014، بعمليات حصر في 13 ألف موقع).من جهة اخرى، أعلن القيادي في حشد الانبار سعدون الخنفر الجميلي عن موافقة الأمم المتحدة على تشكيل لجان لفض النزاعات العشائرية التي يمكن ان تحدث ما بعد مرحلة داعش.وقال الجميلي تصريح إن ( الأمم المتحدة وبالتنسيق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وافقت على تشكيل لجان لفض النزاعات العشائرية مابعد داعش برعاية أممية وموافقة الحكومة المركزية ).وأضاف أن( اللجنة العليا في محافظة الانبار سيرأسها المحافظ صهيب الراوي وتتكون من ثمانية أعضاء فيما تنبثق عن كل قضاء لجان مختصة للنظر بفض جميع النزاعات بين المتخاصمين تحت رعاية أممية وبالتنسيق مع الحكومة المركزية ).واوضح الجميلي ان( لجان حكومية وعشائرية طالبت الامم المتحدة والحكومة المركزية بتخصيص اماكن خارج المدن لاسر داعش يتم تقويمهم فكريا ومن ثم زجها في المجتمع على ان يشرف على هذه الأماكن اساتذة مختصون بهذا المجال)، لافتًا الى ان( العشائر طالبت الأسر التي ينتمي احد افرادها لعصابات داعش الإجرامية باعلان البراءة والعيش تحت سلطة القانون ).