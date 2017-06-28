النجف : لجنة لغلق الفنادق والمراكز التجارية المخالفة لشروط الدفاع المدني

بدر والمواطن يتحركان لإستجواب رئيس مجلس البصرة

البصرة – الزمان

افاد عضو في مجلس محافظة البصرة بإجراء بعض القوى في المجلس حوارات لاستجواب رئيس المجلس صباح البزوني، موضحًا ان اعضاء كتلتي بدر والمواطن في المجلس يتولون الحوارات.وقال عضو مجلس المحافظة أحمد السليطي في تصريح إن(تحركات سياسية غير رسمية تجرى داخل مجلس المحافظة لاستجواب البزوني)، مبيناً أن(12عضواً من كتلتي بدر والمواطن اتفقوا في ما بينهم على توقيع طلب الاستجواب ، ولم يقدم الطلب رسمياً لأنه يحتاج الى تواقيع 19 عضواً).واوضح أن(هذه التحركات جاءت على خلفية رفض مشروع شراء الطاقة الكهربائية)، مضيفاً أن(محاولة الاستجواب هي محاولة للضغط على رئيس المجلس للموافقة على المشروع أو عدم الاعتراض عليه). بدوره ، قال عضو مجلس المحافظة عن كتلة بدر مرتضى الشحماني في تصريح إن(قضية جمع التواقيع مرهونة بحوارات ومفاوضات سياسية مستمرة على قدم وساق داخل المجلس)، مضيفاً أن(هذه الحوارات قد تسفر عن توجه الكتل السياسية نحو تغيير الخارطة الإدارية برمتها في المحافظة).وينتمي البزوني الى ائتلاف دولة القانون الذي يضم قوى سياسية منها حزب الدعوة الإسلامية.على صعيد آخر، وجه محافظ النجف لؤي الياسري بتشكيل لجنة لغلق ومحاسبة الفنادق والمولات التجارية والمخازن المخالفة لشروط الدفاع المدني لتفادي الحرائق.وقال بيان لمكتب الياسري إن المحافظ (أمر بتشكيل مفارز من الدفاع المدني في النجف والجهات ذات العلاقة بحملة واسعة لغلق ومحاسبة الفنادق والمولات التجارية والمخازن المخالفة لشروط الدفاع المدني بعد العيد مباشرة).وأضاف، أن (هذا الاجراء جاء للحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين من الحرائق وخصوصا في شهر تموز وارتفاع لدرجات الحرارة).ودعا البيان أصحاب الفنادق والمولات التجاريه والمخازن المخالفة لشروط الدفاع المدني والمسجله لدى المحافظة الى التعاون في تنفيذ الشروط.