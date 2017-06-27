قاض أميركي يعّلق لمدة أسبوعين عمليات طرد جميع العراقيين

شيكاغو-(أ ف ب) – علّق قاض اميركي لمدة أسبوعين كل عمليات ترحيل المواطنين العراقيين من الولايات المتحدة، قائلا ان هؤلاء يواجهون خطر التعرض للتعذيب او القتل اذا عادوا الى بلادهم.

وبذلك، يكون القاضي الاتحادي مارك غولدسميث قد مدّد نطاقَ قرارٍ سابق لم يكُن يشمل سوى مسيحيين كلدانيين عراقيين اعتُقلوا في منتصف حزيران/يونيو خلال مداهمة نفذتها شرطة الهجرة في ميشيغان (شمال).

وقال غولدسميث القاضي في محكمة ميشيغان، ان قراره الذي اتخذه الاثنين يُعلّق موقتاً اجراءات ترحيل 1444 شخصا، ويشمل ايضا ولايتي تينيسي (جنوب) ونيومكسيكو (جنوب غرب) حيث كان مقررا طرد 85 شخصا خارج الولايات المتحدة اعتبارا من الثلاثاء.

ويأتي قرار القاضي، في وقت تستعد الحكومة الاتحادية لحظر دخول مواطني ست دول مسلمة الى الأراضي الأميركية، بعد قرار المحكمة العليا اعادة العمل جزئيا بمرسوم مثير للجدل اتخذه الرئيس دونالد ترامب.