اعتقال عصابة متورطة بجرائم في ديالى

ديالى – سلام عبد الشمري

كشف رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني عن اعتقال عنصرين في عصابة مسلحة متورطة بـ11 جريمة في قضاء بعقوبة ومحيطها .وقال الدايني في امس ان (قوة امنية وباشراف قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم السعدي نجحت بعملية نوعية و اعتقال عنصرين ينتميان لعصابة مسلحة متورطة وفق الدلائل الاولية بـ11 جريمة خطف وقتل وابتزاز)، مبينا ان (تلك العصابة تعد الاخطر على مستوى المحافظة), واوضح الدايني ان (الوصول الى تلك العناصر كان بجهد امني استمر اسابيع من المتابعة والرصد قبل الامر باعتقالهم في عملية نوعية قرب القضاء), وتابع ان (شرطة المحافظة تحارب بجبهتين في ان واحد هي الارهاب والجريمة المنظمة وكلاهما يمثلان تهديد مباشر للامن والاستقرار)