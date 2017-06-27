كردستان تستقبل 140 الف سائح خلال العيد

اربيل – فريد حسن

أعلنت هيئة سياحة إقليم كردستان عن زيارة استقبال ألف140 سائح خلال الأيام الماضية . وقال المتحدث بإسم الهيئة نادر روستاي في تصريح امس أن (الهيئة سجلت خلال الايام الماضية دخول نحو 140 ألف سائح إلى مدن الاقليم), موضحا أن (عدد السياح القادمين إلى الإقليم سجل إرتفاعا ملحوظا مقارنة مع موسم عيد الفطر في العام الماضي), واضاف أن (أغلبية السياح قدموا من محافظات الوسط والجنوب), عازيا أسباب إرتفاع عدد السياح إلى (جهود المؤسسات الحكومية والأمنية لدعم القطاع السياحي وتقديم التسهيلات للسياح إضافة إلى إقامة مشاريع سياحية في الإقليم).