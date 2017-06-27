التربية تعتزم استخدام اجهزة تشويش للحد من الغش

بغداد – داليا احمد

تعتزم وزارة التربية استخدام أجهزة تشويش حديثة ومتطورة للحد من ظاهرة الغش، مشيرة الى ان تلك الاجهزة سيتم العمل بها خلال الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية في الشهر المقبل. وقال المتحدث باسم الوزارة إبراهيم السبتي في تصريح امس إن (استخدام تلك الأجهزة من شانه أن يحد من الخروقات التي تحدث في القاعات الامتحانية من بعض الطلبة)، واضاف إن (الجهاز سيتم استخدامه في جميع المراكز الامتحانية في بغداد والمحافظات حيث تم تحديثه وفق احدث التقنيات), داعيا الطلبة الى (عدم استخدام وسائل الغش خاصة الالكترونية غالية الثمن لان الوزارة تمتلك أجهزة متطورة وأكثر فاعلية لكشفها).