الجبوري : مواجهة الازمات تحتاج الى تكاتف الجهات الفاعلة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

رأى رئيس البرلمان سليم الجبوري ان مواجهة الازمات بحاجة الى جهد وتعاون كبيرين من قبل الجهات الفاعلة من اجل وضع الحلول , مؤكدا ان المؤتمر المزمع عقده في بغداد الشهر المقبل ليس للمعارضة والاسماء التي تم الترويج لها عارية عن الصحة. وقال الجبوري في بيان امس ان (ما في بعض الصحف عن المؤتمر المزمع عقده الشهر المقبل محاولة لطمس الحقائق وتضليل الرأي العام والتقليل من شأن الجهود المبذولة في تحقيق مصالح البلد وشعبه ومكوناته), واضاف ان (وحدة الصف والتعاضد لم تكن عامل ضعف او وهن , وان مواجهة الازمات بروح التكاتف تعد خطوة واسعة على طريق ايجاد الحلول), مؤكدا ان (المؤتمر هو ليس للمعارضة وانما نتاج عمل دؤوب وحصيلة حوارات طويلة جرى خلالها البحث مع الجهات والشخصيات الفاعلة التفاصيل من اجل الخروج بنتائج يمكن ان تعود على المكونات بالخير ، بل هو فرصة لايجاد خيمة جامعة من اجل تحديد رؤية مستقبلية للمقبل)، لافتا الى ان (ما تم ترويجه من اسماء بزعم انها هي التي ستحضر دون غيرها هو عار عن الصحة، فالجميع مدعو للحضور وسيتم الشروع بتوجيه دعوات لكل الشخصيات التي لها حضور مؤثر في المشهد المحلي), داعيا وسائل الاعلام الى (عدم الانجرار وراء الاصوات التي طالما تصرح دون مصدر او صفة، وتحاول من خلال مجهول تسويق بضاعتها التي لن تزيد الرأي العام الا تمزيقا وفتنة)، مبينا ان (الاوضاع في العراق بحاجة الى جهود كبيرة وتعاون بين الجميع من اجل وضع حلول ومعالجات لازماتنا التي وصلت الى حد لا يطاق).