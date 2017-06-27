الاسد يطلق مشروعا للاصلاح الاداري في سوريا

سوريا – الزمان

اطلق الرئيس السوري بشار الاسد مشروع وطني للاصلاح الاداري على خلفية تصرفات بعض المسؤولين التي تسيء بشكل مباشر لحقوق المواطن . واكد الاسد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء امس ان (اهم المظاهر المسيئة للمواطن السوري هي تلك المواكب الضخمة لبعض المسؤولين أو غيرهم بالإضافة إلى قطع الطرق), واصفا (تلك الظاهرة هي بمثابة زرع الرعب بين المواطنين), وانتقد الأسد (تصرفات بعض أبناء المسؤولين), ووجه (الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة والضرورية لوقف تلك المظاهر), مبينا انه (لا يشرفنا أن يكون هذا المسؤول موجودا في مؤسسات الدولة),مشيرا الى (إوجود أسماء فاسدة على المستوى الحكومي والوطني ولا بد من وجود محاسبة لتحقيق نتائج في مكافحة ذلك), لافتا الى أن (هناك سلسلة طويلة من الفاسدين وأن الآليات الإدارية الموجودة حاليا لم تعد مقبولة), مؤكدا (اطلاق مشروعا وطنيا للإصلاح الإداري الذي يهدف لخلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز القياس والدعم الإداري). من جهة اخرى رصدت وزارة الدفاع الأمريكية استعدادات سورية في مطار الشعيرات لهجوم محتمل بأسلحة كيماوية.وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيز في تصريح امس ان (الوزارة رصدت استعدادات سورية في مطار الشعيرات لهجوم محتمل بأسلحة كيماوية يأتي ذلك على طائرات معينة في حظيرة طائرات محددة نعرف أنهما مرتبطان باستخدام أسلحة كيماوية) على حد قوله.