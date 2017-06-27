ًواشنطن: الأسد سيدفع “ثمناً باهظاً” اذا شن هجوما ًكيميائياً محتملا

واشنطن- مرسي ابو طوق – (أ ف ب) – فيما يبدو انه اقرار ضمني بان السلاح الكيمياوي المفترض تم نزعه لايزال موجودا في سوريا ، أعلن البيت الابيض الاثنين انه رصد لدى قوات الرئيس السوري بشار الاسد “استعدادات” محتملة لشن هجوم كيميائي جديد، محذرا الاسد وجيشه من انهما سيدفعان “ثمنا باهظا” في حال نفذا مثل هذا الهجوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية شون سبايسر في بيان ان “الولايات المتحدة رصدت استعدادات محتملة من قبل النظام السوري لشن هجوم كيميائي آخر قد يؤدي الى عملية قتل جماعية لمدنيين بمن فيهم اطفال ابرياء”.

واضاف ان الانشطة التي رصدتها واشنطن “هي مماثلة للاستعدادات التي قام بها النظام قبل الهجوم الذي شنه بالسلاح الكيميائي في 4 نيسان/ابريل” والذي ردت عليه الولايات المتحدة بضربة عسكرية غير مسبوقة شملت اطلاق 59 صاروخ كروز على قاعدة جوية للنظام في سوريا.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الاميركية “كما قلنا سابقا فان الولايات المتحدة موجودة في سوريا للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا (…) ولكن اذا شن الاسد هجوما جديدا يؤدي الى عملية قتل جماعية باستخدام اسلحة كيميائية فانه وجيشه سيدفعان ثمنا باهظا”.