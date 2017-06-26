خامنئي :ما يحدث في البحرين واليمن جروح أصابت الامة الاسلامية

طهران-(أ ف ب) – دعا المرشد الاعلى لجمهورية ايران آية الله خامنئي الاثنين العالم الإسلامي الى ضرورة دعم الشعب اليمني ونبذ ما تعرض له من “قمع” خلال شهر رمضان، واصفا ما يحدث في اليمن والبحرين “بالجروح التي أصابت جسد الأمة” الاسلامية.

ووسط هتافات من الآف المصليين الذين تجمعوا في مسجد الإمام الخميني الكبير بطهران في اليوم الاول من عيد الفطر لدى الشيعة، قال خامنئي إن “مشكلات اليمن والبحرين وبقية الدول الإسلامية تعد اصابة كبيرة بجسد الأمة”.

واضاف “على العالم الاسلامي ان يدعم بوضوح شعب اليمن ويندد بالقمعيين الذي هاجموه في شهر رمضان”.

وتقود السعودية منذ أكثر من عامين تحالفا عسكريا ضد المتمردين الحوثيين الشيعة الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن بينها العاصمة صنعاء، والمتهمين بتلقي الدعم من ايران، الخصم اللدود للسعودية في المنطقة.

ولا تقيم إيران الشيعية والسعودية السنية علاقات دبلوماسية منذ كانون الثاني/يناير 2016.

وفي البحرين، يخوض الشيعة الذين يشكلون اكثرية السكان حركة احتجاجات ضد أسرة آل خليفة المالكة السنية ويطالبون بنظام ملكي دستوري تسمي الاكثرية البرلمانية فيه رئيس الوزراء.

وشن خامنئي هجوما عنيفا على السعودية بداية شهر رمضان للأسباب ذاتها ووصف قادتها بأنهم “غير اكفاء”.

وأكد الرئيس الايراني حسن روحاني من ناحيته الأحد ان بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر، رافضا “الحصار” الذي فرضته عليها السعودية وحلفاؤها، وذلك اثناء اتصال هاتفي مع امير قطر، بحسب موقع الرئاسة الايرانية.

وقطعت السعودية ودول اخرى حليفة لها علاقاتها مع قطر في مطلع الشهر الحالي بعد اتهامها بدعم “مجموعات ارهابية” في المنطقة وهو ما نفته الدوحة. وتطالب هذه الدول قطر بإغلاق السفارة الايرانية على ارضها.

وفي سياق آخر، تمنى خامنئي خلال خطبته ان “يتم تشكيل حكومة (ايران) الجديدة في أقرب وقت”، مشيرا الى انها خطوة اساسية لتنشيط عمل الدولة.