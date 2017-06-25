البيشمركة تصدّ هجومًا لداعش غربي كركوك

كردستان : الإستفتاء سيعيد ترسيم الحدود مع العراق لا مع دول الجوار

بغداد- الزمان

قال مستشار مجلس أمن إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني أن استفتاء الاستقلال المزمع إجراؤه في الإقليم سيعيد ترسيم الحدود مع العراق وليس مع دول الجوار بما فيها تركيا.واوضح في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، إنه (لا ينبغي على تركيا أن تخشى من الاستفتاء المرتقب)، لافتا إلى أن (كردستان العراق لا ينوي تغيير حدوده مع الدول المجاورة، وأن الأمر ببساطة يكمن في إعادة ترسيم الحدود بين كردستان والعراق).وأضاف (آن الأوان كي نقر بأن العراق منقسم عمليا)، مشيرا إلى أن (الاستفتاء سيعكس حقيقة ما هو واقع في العراق فعلا).ورأى أن الاستفتاء (سيكون ملزما وسيمنح قادة كردستان تفويضا لإجراء محادثات مع بغداد بشأن تسوية سلمية تقر بالتطلعات المشروعة لشعب كردستان). على صعيد آخر، أحبطت قوات البيشمركة صباح الاحد هجوما شنه تنظيم داعش على قضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك.وبحسب مصادر بالبيشمركة، فان مسلحي داعش هاجموا مواقعها في القضاء المذكور فجرًا ودارت اشتباكات بين الجانبين، مشيرا الى ان قوات البيشمركة تمكنت من صد الهجوم والحقت خسائر كبيرة بالمهاجمين.