الرئيس التركي يعدّ طلب سحب قواته من قطر عدم احترام لبلاده

أردوغان : سنرد على أي هجوم من العراق وسوريا على أراضيهما

انقرة – الزمان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أن بلاده سترد على كل هجوم تتعرض له من الأراضي العراقية والسورية، مشيرا إلى أن ذلك سيتم ليس في أراضينا بل في ساحتهم.وقال اردوغان خلال معايدته لأعضاء حزب العدالة والتنمية في ولاية اسطنبول( سنرد على كل هجوم نتعرض له من الأراضي السورية والعراقية ليس في أراضينا بل في ساحتهم).ودعا أردوغان إلى (إعادة النظر في حلف الناتو بسبب تعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع الإرهابيين).وفي شأن آخر، رد أردوغان على الدعوات بشأن سحب القوات التركية من قطر، عاداً إياها عدم احترام ل‍تركيا.وقال في تصريح صحفي، إن(بلاده تؤيد موقف قطر من المطالب المقدمة إليها من دول الحصار)، مؤكداً أن (لائحة المطالب مخالفة للقوانين الدولية).وأضاف، أن(دولة قطر تواجه العديد من العقوبات المفروضة عليها)، مضيفًا أن (تركيا بذلت وستبذل كل ما في وسعها لتقديم الدعم لقطر).وتابع( أقولها بصراحة، هناك وضع مخالف للقوانين الدولية، ويجب التخلص منه)، مضيفاً (حتى على الرغم من أنهم لم يعودوا لنا بعد بشأن ذلك فإن طلبهم أن تسحب تركيا قواتها – من قطر- عدم احترام لتركيا).