الخامنئي يوافق على عفو عن مدانين بمناسبة العيد

إيران تستأنف تصدير الدواجن للعراق

بغداد – الزمان

أستأنفت ايران صادراتها من الدجاج الى العراق بعد توقفها في الشتاء الماضي لتفشي مرض انفلونزا الطيور.وقال رئيس جمعية مربي الدواجن في ايران، محمد يوسفي أن بلاده (أستأنفت عملية تصدير الدجاج الى العراق وافغانستان وهذه العملية تاخذ مجراها بشكل تصاعدي).وحظر العراق في بداية العام الجاري استيراد الدواجن باصنافها والبيض بمختلف انواعه من ايران لتفشي فايروس إنفلونزا الطيور فيها بأكثر من 15 محافظة.وأتلفت السلطات الايرانية في الشتاء الماضي أكثر من 7 ملايين دجاجة بسبب هذا المرض.وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن انفلونزا الطيور تسبب بوفاة 245 شخصا حول العالم في المدة ما بين 2003-2008، وأن فيروس الانفلونزا ينتقل من الطيور المهاجرة إلى الطيور الداجنة ومنها إلى الإنسان.على صعيد آخر، وافق المرشد الاعلى الايراني علي الخامنئي على عفو وتخفيف عقوبات عدد من المدانين بمناسبة حلول عيد الفطر.وقال الموقع الالكتروني لمكتب الخامنئي، إن المرشد الايراني (وافق على اقتراح قدمه رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني بالعفو او تخفيف عقوبات عدد من المدانين في المحاكم العامة ومحاكم الثورة ومنظمة القضاء العسكري ومنظمة التعزيرات الحكومية).من دون الادلاء بتفاصيل.