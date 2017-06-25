داعش ينحر 7 مدنيين في الحويجة بعد صلاة العيد

مصادر: 800 متر تفصل عن إعلان النصر النهائي وما تبقى من المدينة القديمة 1 بالمئة

بغداد – الزمان

اعلنت قيادة العمليات المشتركة الأحد أن المدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل لم يتبقَ منها سوى نسبة أقل من 1 بالمئة، مؤكدة قرب تحريرها بالكامل.وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في بيانانه( ما زال الأبطال في محاور قتال عمليات قادمون يا نينوى مستمرون باتجاه تحرير ما تبقى من الموصل القديمة من محاور عدة)، مبينا أن (قطعات فرقة الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية في المحور الشمالي مستمرة بعملية تطويق مستشفى الجمهوري ويجري استهداف عناصر التنظيم الإرهابي المحاصرين فيها، وكذلك هي مستمرة بتحرير الجزء الشمالي لحي الشفاء بعد أن حررت قطعات فرقة المدرعة التاسعة الجزء الجنوبي وسيطرت على الجسر الخامس). وتابع ( في المحور الشمالي الغربي، قطعات الجيش العراقي مستمرة بعملية التقدم بعد أن تقدمت في منطقة الفاروق وسيطرت على أجزاء من منطقة المشاهدة)، لافتا إلى أن( قوات جهاز مكافحة الإرهاب المحور الغربي، تقدمت في منطقة الفاروق). وأضاف أن (قوات الشرطة الاتحادية في المحور الجنوبي مستمرة بعملية التقدم في مناطق راس الجادة وباب الجديد وباب البيض باتجاه منطقة الخزرج، وهذه القطعات مسنودة بالغطاء الجوي العراقي المتمثل بطيران الجيش الذي قدم إسنادا رائعا لقطعاتنا أثناء تقدمها في محاور القتال).ولفت رسول إلى أن (ما يهمنا هي عملية إخلاء المواطنين بعد أن استخدمهم التنظيم الإرهابي كدروع بشرية واستطعنا فتح ممرات آمنة وتم إخلاء آلاف المواطنين ونقلهم إلى مناطق أخرى وتقديم الدعم الطبي والإنساني لهم)، مؤكدا أنه (لم يتبق من الموصل القديمة سوى نسبة أقل من 1 بالمئة، وقريبا سنحرر هذه المناطق بعد أن نقضي على عناصر التنظيم الإرهابي).بدوره، قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت ان قواته فرضت سيطرتها على شارع حيوي في المنطقة القديمة آخر معاقل تنظيم داعش في الموصل .واوضح في بيان ان( وحدات خاصة من الشرطة الاتحادية دخلت شارع الفاروق وسط المدينة القديمة ونشرت قناصتها على حافتي الشارع الحيوي) واضاف ان ( 800 متر فقط هي ما تفصل قطعاتنا عن تحرير كامل مساحة المحور واعلان النصر النهائي).واعلنت خلية الاعلام الحربي السبت ان تنظيم داعش محاصر من ثلاثة محاور بالمنطقة القديمة، مؤكدة مقتل العشرات من عناصره خلال تقدم القوات. في غضون ذلك، أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك بقيام داعش بنحر سبعة مدنيين بعد صلاة العيد وقطع أجسادهم كالذبائح.وقال المصدر في تصريح إن (ما تسمى المحكمة الشرعية التابعة لداعش في قضاء الحويجة أصدرت حكما بالإعدام نحرا بحق سبعة مدنيين اتهمهم التنظيم بالتخابر مع القوات العراقية)، مبينا أن (التنظيم نفذ الحكم صباح الاحد بعد صلاة العيد أمام حشد من الناس).وأضاف المصدر أن (عناصر داعش قاموا بتقطيع أجساد المنحورين الى قطع صغيرة كما يفعل القصابون بالذبائح)، موضحا أن (الذباحين وضعوا قطع لحم الضحايا في أكياس ورموها في الضاحية الجنوبية للحويجة).