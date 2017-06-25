كربلاء تحذر الأهالي من مخاطر ألعاب الأطفال

السيستاني يعلن الإثنين أول أيام العيد والحائري يسبقه بيوم

النجف – الزمان

اعلن مكتب المرجع الديني علي الحسيني السيستاني الاثنين اول ايام عيد الفطر المبارك مرجحًا رؤية هلال شهر شوال مساء الاحد بشكل واضح جدا.واوضح المكتب من خلال امساكية شهر رمضان ومواقيت الأهلة انه يتوقع ان يكون هلال شهر شوال في مساء الاحد 29/ رمضان/1438هـ الموافق 25/حزيران/2017م في افق مدينة النجف الاشرف عند غروب الشمس في الساعة 7:12 بارتفاع عن الافق 14 درجة و 8 دقائق ويبقى بعد الغروب ساعة واحدة و 13 دقيقة وتكون نسبة المنار من القمر بالقياس الى اكبر قطر يبلغه القرص 3,59 بالمئة . واضاف انه في هذه الحالة يتوقع ان يرى الهلال واضحا مرتفعا جدا.واعلن مراجع النجف الآخرين الاثنين اول ايام العيد. وكان مكتب المرجع الديني جواد الخالصي قد اعلن السبت أن يوم الاثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر (نظراً لتعذّر رؤية الهلال) ليكون الأحد مكملاً لعدة شهر رمضان المبارك ويكون يوم الاثنين غرة شهر شوال.وكان مكتب المرجع الديني كاظم الحائري الوحيد من مراجع العراق الذي اعلن الأحد أول أيام عيد الفطر وان كان في وثت متأخر من ليل الاحد.وقال المكتب في بيان انه ثبت هلال العيد يوم السبت مساء ليلة الأحد لدى الحائري وذلك على أساس الرؤية بالعين المجردة في البرازيل(مدينة فوزدواغواسو وغيرها)، وفق مبنى وحدة الافق وكفاية الاشتراك بجزء من الليل مع بلد الرؤية وعليه يكون يوم الأحد هو يوم عيد الفطر المبارك في إيران والعراق وجميع المناطق المشتركة مع بلد رؤية الهلال بجزء من الليل.وأعلن ديوان الوقف السني السبت أن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر.وأعلنت السعودية والامارات وقطر واليابان واستراليا وأندونيسيا وتركيا والاردن وروسيا واوكرانيا وكوريا الجنوبية إضافة إلى ماليزيا الأحد أول أيام العيد، فيما قالت عُمان وايران ان رؤية هلال شهر شوال لم تثبت وأن يوم الاثنين هو أول ايام العيد . من جهة اخرى، حدّد مكتب السيستانيمبلغ زكاة الفطرة لهذا العام بألف وخمسمئة دينار عراقي للفرد الواحد بدلاً عن الطحين لهذا العام .وكمّية زكاة الفطرة هي صاع، والصاع هو ما يُساوي ثلاثة كيلو غرامات من الحنطة (القمح) أو الشعير أو الزبيب أو الأرز أو التمر أو غيرها ممّا يكون قوتاً غالباً، أو الثمن الذي يعادل هذا المقدار، ومن الواضح أنّ ثمنها يختلف باختلاف البلدان.وتُسمّى بـ (زكاة الفطرة) لوجوبها يوم الفطر، كما تُسمّى أيضاً بزكاة الأبدان لأنّها تحفظ صاحبها من الموت وتُطهّره، وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنّها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال، بمعنى أنّها فُرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الأموال كما في زكاة المال، ومصرف زكاة الفطرة هم الفقراء والمساكين ممّن تحلّ عليهم زكاة المال. وفي شأن متصل، دعت قيادة شرطة محافظة كربلاء العوائل الى تثقيف ابنائهم بشأن عدم اقتناء الاسلحة البلاستيكية والمفرقعات وخصوصا مع حلول العيد .ودعا المتحدث الإعلامي باسم قيادة شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي العوائل في بيان الى ( منع اطفالهم من شراء هذه الاسلحة كونها تسببت في اصابة العديد من الاطفال وكونها تشجع العنف وظاهرة غير حضارية وهدر في الاموال).كما دعا في الوقت ذاته الجهات التشريعية الى ( سن قانون يمنع بموجبه دخول الأسلحة البلاستيكية والمفرقعات الى المحافظة ومحاسبة التجار الذين يروجون هذه الألعاب بالإضافة الى ضرورة مصادرتها من السوق).وناشد رجال الدين ومنظمات العمل الانساني ( توعية الجماهير لنبذ العنف والامور المشجعة عليه وخصوصا الاطفال من خلال اصدار تشريعات وفتاوى تحرم اقتناء تلك الاسلحة المضرة) . وأعدت قيادة شرطة كربلاء والمنشآت، وبمشاركة صنوف وتشكيلات القوات الأمنية العاملة في المحافظة خطة أمنية محكمة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تتضمن نشر الالاف من منتسبي الاجهزة الأمنية لحماية الاماكن المقدسة والسياحية ودور العبادة وحماية مقبرتي وادي السلام الجديدة والقديمة والمتنزهات والأسواق والمولات .وقال الغانمي في تصريح ان (الاجهزة الامنية قد اعدت خطة امنية مركزية محكمة لمناسبة عيد الفطر المبارك، تم مناقشتها في مقر قيادة الشرطة وبحضور قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني، وحضور الضباط والقادة الامنيين والعسكريين فيها )، مشيرا الى أن ( الخطة تتضمن تشكيل عدة أطواق أمنية لحماية المراقد المقدسة).واوضح ان ( الخطة تتضمن نشر الآلاف من العناصر الامنية لتأمين المساجد والحسينيات ودور العبادة، والاماكن السياحية والترفيهية ووضع طوق امني متكامل حول مقبرة وادي السلام الجديدة جنوب المحافظة، من اجل توفير الجو الامني المناسب لأهلنا وزائرينا في المحافظة خلال ايام العيد السعيد). وأكد الغانمي ان (الخطة الامنية تتضمن نشر بعض السيطرات الثابتة والراجلة والمتحركة داخل المدينة وخارجها بين وقت واخرى) ، مبينا أن (مركز المدينة القديم سيغلق امام العجلات وذلك لكثافة الزائرين )، مشيرا الى ان ( قسمي مكافحة المتفجرات ومفارز الكلاب البوليسية باشرت بالمسح الميداني في أنحاء المحافظة مع اشراك وتفعيل عمل القوة النسوية بشكل كبير هذه المرة حيث ستكون هذه القوة المحور الرئيس في عمليات التفتيش خلال المناسبة لجميع النساء) .