السعودية والكويت والامارات تعلن الاحد اول ايام عيد الفطر

الرياض=(أ ف ب) – اعلنت السلطات الدينية في السعودية والكويت والامارات وقطر السبت ان غدا الاحد هو اول ايام عيد الفطر.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن بيان للديوان الملكي انه بعد رصد غرة شوال، سيكون الأحد اول ايام عيد الفطر.

كما أعلنت الإمارات والكويت وقطر والبحرين واليمن ان الأحد هو اول ايام العيد.

وفي الاردن، اعلن مفتي عام المملكة محمد الخلايلة مساء السبت ان غدا الاحد هو غرة شهر شوال واول ايام عيد الفطر.

وفي مسقط، اعلنت السلطات الدينية في سلطنة عمان في بيان ان اول ايام عيد الفطر هو الاثنين بسبب عدم رؤية غرة شهر شوال.