القوات الأمريكية تطالب بسحب فوري للحشد من الحدود السورية

واشنطن تؤكد للعبادي رفضها استفتاء كردستان

بغداد- الزمان

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عدم تأييد الولايات المتحدة للاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان بشأن الانفصال خلال شهر أيلول المقبل .وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان إن العبادي تلقى اتصالا هاتفيا تيلرسون حيث هنأ الثاني التهاني بـ(النجاحات المتحققة في معركة تحرير الموصل والنجاح السياسي والدبلوماسي بالانفتاح الإقليمي على العراق، كما تم استعراض نتائج الزيارة الأخيرة للمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الكويت).وأشار العبادي، خلال الاتصال إلى (الرؤية العراقية الواضحة لإبعاد المنطقة عن شبح النزاعات والحروب، والتوجه الجاد لتأكيد المشتركات الثقافية، والتاريخية، وتطوير المصالح الاقتصادية بين شعوب المنطقة وبلدانها).وأكد (أهمية الاستفادة من التجربة الناجحة للتعاون بين الجيش والبيشمركة في معارك تحرير الموصل)، لافتا إلى (ضرورة توحيد المواقف وتحشيد الجهود الدولية المساندة لتمتين الوضع المالي، والاقتصادي، وبناء مؤسسات الدولة وضرورة توجيه كل الجهود المحلية والخارجية للتركيز على القضاء على عصابات داعش الإرهابية، وعدم الانجرار لمعارك جانبية).في المقابل، اشاد تيلرسون بـ(المواقف العراقية المتوازنة من الأزمات والمشاكل الإقليمية، وأهمية دور العراق في استقرار المنطقة والتعاون بين دولها).وجدد (موقف الولايات المتحدة بعدم تأييد الاستفتاء المزمع إجراؤه في كردستان، وضرورة تركيز الجهود للتعاون مع الحكومة المركزية لمواجهة تحديات الاستقرار والإعمار بعد إكمال معارك التحرير).من جهة اخرى، قال مسؤولون أمريكيون ان تيلرسون، يعتزم التدخل لاستبعاد العراق وميانمار من قائمة أمريكية خطيرة.وأوضح المسؤولون في تصريحات أن (تيلرسون ينوي إزالة العراق وميانمار من قائمة أمريكية لأسوأ دول في العالم تنتهك حظر تجنيد الأطفال، متجاهلا توصيات خبراء وزارة الخارجية ودبلوماسيين أمريكيين كبار).وسيمثل هذا القرار الذي أكده ثلاثة مسؤولين أمريكيين، خروجا على تقليد متبع، منذ مدة طويلة بوزارة الخارجية الأمريكية، بشأن كيفية تحديد الدول المخالفة، وقد يثير اتهامات بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعطي أولوية للمصالح الأمنية والدبلوماسية على حقوق الإنسان.وقال المسؤولون المطلعون على المناقشات الداخلية، إن (تيلرسون ناقض تقديرات موظفيه بشأن استخدام الأطفال كجنود في البلدين، ورفض توصية دبلوماسيين كبار في آسيا والشرق الأوسط كانوا يريدون إبقاء العراق وميانمار ضمن القائمة).وأضافوا ان (تيلرسون رفض أيضا، اقتراحا داخليا بالوزارة بإضافة أفغانستان إلى القائمة).وقال مسؤول إن (هذه القرارات اتُخذت على ما يبدو في أعقاب ضغوط من وزارة الدفاع الأمريكية لتفادي تعقيد منح معونات لجيشي العراق وميانمار، وهما حليفان وثيقان للولايات المتحدة في الحرب ضد الجماعات الإرهابية).ويمكن أن تواجه جيوش الدول المدرجة في القائمة عقوبات تشمل حظر الحصول على مساعدات عسكرية وتدريبات أمريكية وأسلحة أمريكية الصنع، ما لم يصدر البيت الأبيض قرارا بإلغاء ذلك. في غضون ذلك، كشف القيادي بحشد محافظة الانبار عبد الله الجغيفي عن مطالبة واشنطن الحكومة المركزية بسحب قوات الحشد الشعبي من الشريط الحدودي السوري غربي الانبار بشكل فوري. وقال الجغيفي في تصريح إن (القوات الامريكية طلبت من الحكومة المركزية سحب قوات الحشد الشعبي من مناطق الشريط الحدودي مع سوريا بشكل فوري كون هذه القوات كانت مخصصة لتحرير الموصل ولم يكن جهتها صوب الحدود العراقية السورية).واضاف انه (وبحسب الطلب فإن هذه القوات غيرت جهتها القتالية من الموصل الى الحدود العراقية السورية غربي الانبار من دون وجود اي تنسيق مسبق بين القوات الامريكية).واوضح الجغيفي أن (قوات من الحشد الشعبي وصلت الى الشريط الحدودي مع سوريا في حين ان كتائب الامام علي ، احد فصائل الحشد، متمركزة منذ فترة طويلة بالقرب من الطريق الدولي السريع الذي يربط سوريا بمناطق الانبار الغربية).