حمودي : البرلمان ينوي تشريع قانون يُلزم المسؤولين بسياسة الحكومة

بغداد – الزمان

اعلن نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي عن سعي المجلس لتشريع قانون يُلزم المسؤولين بسياسة الحكومة واستجواب كل من يتجاوز هذه السياسة.وقال حمودي في مداخله له على هامش ندوة أقامها المعهد العراقي لحوار الفكر لمناقشة محددات السياسة الخارجية العراقية ، إن (هناك مساعي لوضع قانون يلزم كل مسؤول عراقي بالسياسة المشخصة من جانب مجلس الوزراء)، مشيراً الى (استجواب كل من يتجاوز هذه السياسة، حتى يعلم أن موقف العراق الخارجي واحد).وأضاف أن (الوضع الديمقراطي والسياسي الجديد جعل الموقف مقبولا او يمكن فهمه)، مؤكداً (ضرورة تثبيت المصالح الوطنية كوحدة العراق واستقلاله وسيادته حتى تصبح من المسلمات مع مرور الزمن على اعتبار أن تثبيت هذه المصالح تجعل المتجاوزين عرضة للمحاسبة). وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد ابدى امتعاضه من تصريحات نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي في القاهرة مؤخرا التي كانت مناهضة لايران وقطر.على صعيد آخر، اتهم عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري بتحريف تصريحاته التي ادلى بها خلال لقاء تلفزيوني.وقال في تصريح إن (التصريح الذي ادليت به خلال لقاء تلفزيوني الاسبوع الماضي لم يتعلق بالمواطنين الكرد في بغداد والمحافظات وانما كان ردا على سؤال بشأن مصير القيادات السياسية الكردية التي تتبوأ مناصب سيادية في الحكومة).وأوضح المطلبي أن (القيادات السياسية ستكون خارج التشكيلة الحكومية بعد الانفصال لأن وجودهم مبني على اساس مشاركة كردستان في الحكومة الاتحادية)، متهما (حزب البارزاني والتيار الصدري بتحريف تصريحاته التي يقصد بها الكرد من سكان بغداد والمحافظات).