الداخلية: قطع 19 شارعًا في بغداد خلال المناسبة

دول عربية وإسلامية عدة تعلن الأحد أول أيام العيد والنجف ترجح الإثنين

بغداد – الزمان

أعلنت تسع دول حتى الآن يوم الأحد أول أيام عيد الفطر وهي اليابان واستراليا وأندونيسيا وتركيا والاردن وروسيا واوكرانيا وكوريا الجنوبية إضافة إلى ماليزيا التي تعد أول دولة إسلامية تعلن أول أيام العيد. وافاد تقرير صحفي ، إن (المركز الإسلامي في اليابان أعلن الأحد أول أيام عيد الفطر، كما كشف المجلس الفيدرالي لأئمة مسلمي أستراليا رسميا، بأن يوم الأحد هو أول أيام العيد) .وقال كبير مفتيي أستراليا، إبراهيم أبو محمد، إنه (بعد الاتصال بالعلماء المسلمين في كل ولايات القارة الأسترالية، في ما يخص موعد بداية عيد الفطر، ومتابعة المراصد الفلكية والمجاميع العلمية المهتمة برصد رؤية الهلال في العالم، فقد تحقق أن الهلال يبقى ويستمر في سماء مدينة سيدني وبعض المدن الأسترالية الأخرى، بعد غروب شمس يوم السبت، لمدة تتراوح بين 19 و25 دقيقة).وكانت ماليزيا الدولة المسلمة الأولى في العالم التي تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر. واظهرت التحليلات الصادرة عن مراكز البحث الفلكية المتخصصة لدى المرجعيات الدينية في النجف، توقعات بأن يكون يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر مع ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال للعام الهجري 1438.وذكر مركز الأبحاث الفلكية للسيستاني، بأنه (يتوقع أن يرى هلال شهر شوال في مساء يوم الأحد 29 رمضان 1438هــ الموافق25/ حزيران2017 م، في أفق مدينة النجف عند غروب الشمس في الساعة 7:12، بارتفاع عن الافق 14 درجة و8 دقائق).وبحسب المركز فأن (الهلال يبقى بعد الغروب ساعة واحدة و13 دقيقة وتكون نسبة القسم المنار منه بالقياس الى أكبر قطر يبلغه القرص 3,59 بالمئة ،وفي هذه الحالة يتوقع أن يرى الهلال واضحاً مرتفعا جداً).من جانبه، أشار مكتب المرجع الديني بشير النجفي، الى أن (القمر يخرج من طور أوج المحاق ، أي تولد الهلال فلكياً ، في الساعة : 05:31 من يوم السبت 24/06/2017 ولا يرى في آسيا وأوروبا وأفريقيا ، ويمكن أن يرى في بعض دول أمريكا الجنوبية، ولهذا يحتمل أن لا يثبت الهلال عند من يرى الرؤية العالمية، وفي هذه الحالة سيكون يوم الاثنين 26/6/2017 أول أيام شهر شوال).ويؤكد مراقبون وأكاديميون ورجال دين في النجف، أن الآراء الفقهية والفلكية لدى غالبية مراجع الدين في النجف، بما فيهم المرجع السيستاني والفياض والحكيم والنجفي ومكتب الشهيد الصدر، تشير الى التوجه والاعلان عن الاثنين كاول أيام عيد الفطر المبارك. وفي اطار الإستعدادات الامنية، قالت وزارة الداخلية ان الاجهزة الامنية ستقوم بقطع نحو 19 شارعًا خلال عيد الفطر المبارك. وقال مصدر في الوزارة في تصريح ان الاجراءات الامنية الخاصة بعيد الفطر المبارك تضمنت عدة قطوعات1 في شوارع العاصمة هي غلق الشارع العام من ساحة النسور الى كراج العلاوي وغلق شارع مول المنصور وشارع الزوراء و شارع العاب السيدية و شارع العاب بغداد وشارع العاب السندباد و شارع الجزيرة السياحية و شارع كورنيش الاعظمية و شارع العاب الاعظمية و شارع مول زيونة وشارع الربيعي و شارع العاب الريحانة و شارع العاب حي العامل و شارع الكرادة داخل و شارع العاب الزعفرانية و شارع العاب زيونة وشارع العاب المستنصرية و شارع فلسطين – الموال و شارع مول النخيل و شارع الجادرية . من جهته، اعلن العميد عمار وليد من اعلام مديرية المرور العامة ان (الشوارع المشمولة بالقطع خلال خطة عيد الفطر المبارك هي من ساحة ابو جعفر المنصور لغاية تقاطع الرواد، ومن ساحة النسور والفارس العربي باتجاه معرض بغداد والزوراء والعلاوي ومن نفق الزيتون باتجاه الزوراء والى معرض بغداد، والشارع القريب من مدينة العاب الكرخ في السيدية، اضافة الى الشارع القريب من مول النخيل، ومنطقة شارع الربيعي ذهابا وايابا)، مشيرا الى ان (الشارع القريب من مدينة العاب ارض المرح في المستنصرية سيقطع منه جانب واحد، وكذلك الشارع القريب من مدينة العاب بغداد ايضا). واضاف ان (الشارع القريب من كورنيش الاعظمية مرشح ان يتم قطعه). وأوضح انه (اينما تكون هناك كثافة للمواطنين سيتم قطع الطريق). لكن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي اكد أن الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر لا تشمل قطع أي شارع أو منطقة في العاصمة.وقال في تصريح إن (خطة العيد لا تشمل قطع أي شارع أو منطقة في العاصمة).وأضاف (نعتمد على الجهد الاستخباري في تطبيق خطة العيد)، مستدركًا (ربما يتم قطع بعض الشوارع حينما تكتظ بالمواطنين وذلك لحمايتهم). بدوره، قال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي أن خطة عيد الفطر ستكون امتدادا لخطة شهر رمضان الأمنية ولا جديد فيها. واوضح في تصريح إن (اللجنة الأمنية لم تناقش مع عمليات بغداد الخطة الأمنية الخاصة بالعيد، نتيجة انشغال القيادة بخطتها الرمضانية لتأمين العاصمة ومنافذها)، لافتا إلى أن (خطة العيد ستكون استنساخا لخطة رمضان واستمرارا لحالة الانتباه واليقظة والسيطرة على منافذ العاصمة لضمان عدم حصول أية خرق أمني، إضافة إلى استمرار الجهد الاستخباري والإنذار ) وتابع أن (الخطة ستستمر خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع عيد الفطر المبارك وبشكل مشدد، حيث لمسنا خلال هذه المدة إغلاقا شبه تام للمناطق التجارية في المنصور والربيعي والكرادة والكاظمية وبغداد الجديدة)، مشيرا إلى أن (مواقف السيارات غير المؤمنة والمحصنة تم إغلاقها باستثناء عدد قليل منها).وأوضح الربيعي أن (عمليات بغداد ليس لديها شيء جديد على خطة العيد مع وضع احتياطات خاصة على المناطق الترفيهية كالزوراء والسندباد والعاب السيدية والاستثمارية في شرق وغرب القناة)، مبينا أن (حركة العوائل خلال أيام العيد ستكون صعبة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة إضافة إلى أن اغلب العوائل ستعتمد على عجلاتها الخاصة مما سيزيد حالة الاختناق المروري مما سيثقل كاهل رجال المرور بشكل اكبر ويزيد أعباء العوائل خاصة في ساعات المساء حيث سيكون الازدحام قاتلا).من جهة اخرى، قررت الحكومة المحلية في ذي قار إلغاء مراسيم الاحتفال الرسمي بعيد الفطر المبارك تضامنا مع اسر الشهداء والقوات العسكرية والامنية ورجال الحشد الشعبي .وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري في بيان انه( تقرر الغاء مراسيم الاحتفال الرسمية بعيد الفطر المبارك والاعتذار عن استقبال المهنئين بهذه المناسبة).واشار الى ان ( القرار جاء تضامنا مع الجهود المخلصة التي يبذلها ابناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي الوطني وتقديرا لتضحيات الشهداء ووفاءً لأرواحهم الطاهرة ومواساة للجرحى منهم وما يعانيه ابناء شعبنا في المناطق الساخنة من عمليات تهجير وتصفيات دموية وقتل على الهوية على ايدي عصابات داعش والمجاميع الارهابية ).واضاف ( وفي هذه المناسبة المباركة اتقدم لكم بالتهنئة في عيد الفطر المبارك وأسال الله ان يجعل ايامنا في خير وأمان ورحمة).