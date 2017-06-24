مقتل صحفية فرنسية جراء إصابتها في الموصل

الأوساط الإعلامية تنعى الطالقاني إثر نوبة قلبية

بغداد – الزمان

نعت الاوساط الصحفية والاعلامية الصحفي والكاتب عبد الزهرة الطالقاني الذي توفي في بغداد جراء نوبة قلبية مفاجئة. والطالقاني هو احد كتاب العمود الصحفي في(الزمان) وقد واظب منذ سنوات على نشر عمود شبه يومي بعنوان(عين الزمان ). ونشرت له(الزمان) الاربعاء الماضي آخر اعمدته وكان بعنوان ( الصحافة مرآة الشارع السياسي) اكد فيه الدور الخطير الذي يمكن ان تؤديه الصحافة في الحياة العامة للبلد مستشهداً بما اداه الاعلام العراقي خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري حيث يمر البلد بأحداث مصيرية.ونعت الامانة العامة لمجلس الوزراء الطالقاني بوصفه احد موظفيها في مكتب الاعلام والاتصال الحكومي وقالت في بيان ان الاجل المحتوم وافاه اثر نوبة قلبية . وفي باريس، أعلنت مصادر من التلفزيون الفرنسي عن وفاة الصحفية الفرنسية فيرونيك روبرت، متأثرة بإصابتها جراء انفجار لغم بمدينة الموصل أودى بحياة اثنين من زملائها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.يشار الى ان فيرونيك اصيبت الثلاثاء الماضي بجروح خطرة جداً، جراء تفجير لتنظيم داعش الإرهابي أثناء تغطيتها لتقدم القوات العراقية في المدينة القديمة للموصل.واستشهد الصحفي العراقي، بختيار حداد، الذي يعمل لصحيفة لوفيغارو الفرنسية، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها داعش لعرقلة تقدم القوات. كما توفي الصحفي الفرنسي ستيفان فيلينوف، وهو أحد المصابين الثلاثة بالتفجير نفسه الذي وقع في منطقة بين حي باب سنجار، ورأس الجادة في بدايات المدينة القديمة. وفي شأن متصل، رأت عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية ، سروة عبد الواحد ، ان مدينة اربيل اصبحت مكانا خطرا على الصحفيين بسبب (الجماعات المسلحة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني وحلفائه). وقالت في بيان ان(مهاجمة قوة مسلحة تابعة لنائب رئيس اقليم كردستان كوسرت رسول منزل احد اعضاء هيئة تحرير جريدة كوردستاني نوي ، انتهاك واضح وتهديد لامن الصحفي).وتابعت ان( اربيل اصبحت مكانا خطرا على الصحفيين والمدنيين لتهديد الاجهزة المرتبطة بالحزب الديمقراطي وحلفائه ، والتي تنفذ اجنداتهم ، والتي تواجه منتقديهم بالهجوم المسلح والاعتداء)، على حد قولها. واضافت ان( الجماعات المسلحة المرتبطة بالحزب الديمقراطي وحلفاءه تستطيع اعتقال واقتحام المنازل وتهديد المواطنين العزل)، داعية القنصليات العاملة في اربيل الى (توخي الحذر لما يجري من انتهاكات ). وخلصت عبد الواحد الى القول ان( الجماعات المسلحة اصبحت السمة الابرز لدى الحزب الديمقراطي وحلفائه )، مطالبة المنظمات الصحافية العالمية والمحلية بـ(الوقوف مع الصحفيين في اربيل). وافادت تقارير صحفية بمهاجمة قوة تابعة لرسول منزل الصحفي سرتيب جوهر وهو احد اعضاء هيئة تحرير جريدة كردستاني نوي .