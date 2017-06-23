الإمارات تدعو قطر إلى أخذ مطالب جاراتها على محمل الجد كي لايقع الطلاق

ابوظبي‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬‭-‬‭ ‬اف‭ ‬ب‭ ‬‭:‬

‮ ‬دعت‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬جارتها‭ ‬قطر‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬أخذ‭ ‬مطالب‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬بجدية‭ ‬والا‭ ‬فان‭ ‬الأزمة‭ ‬الخليجية‮ ‬‭ ‬المستمرة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬الى‭ ‬‮«‬طلاق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الدوحة‭.‬

واصدر‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬الاماراتي‭ ‬للشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬أنور‭ ‬قرقاش‭ ‬تحذيره‭ ‬بعد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬اسبوعي‭ ‬نمن‭ ‬اسوأ‭ ‬أزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬تشهدها‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬

كما‭ ‬اتهم‭ ‬قطر‭ ‬بتسريب‭ ‬وثيقة‭ ‬احتوت‭ ‬على‭ ‬مطالب‭ ‬أعدتها‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر‭ ‬التي‭ ‬قطعت‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬بعد‭ ‬اتهامها‭ ‬بدعم‭ ‬الارهاب‭. ‬وتنفي‭ ‬قطر‭ ‬بشدة‭ ‬هذه‭ ‬التهم‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬رسميا‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المطالب‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬القطرية‭ ‬قالت‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬الكويت،‭ ‬التي‭ ‬تتوسط‭ ‬في‭ ‬الازمة،‭ ‬سلمت‭ ‬الوثيقة‭ ‬لقطر‭.‬

وبحسب‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فقد‭ ‬طالبت‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬السعودية‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬باغلاق‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬وخفض‭ ‬مستوى‭ ‬تمثيلها‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وإغلاق‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬تركية‭ ‬مقامة‭ ‬علىالأراضي‭ ‬القطرية‭.‬

وكتب‭ ‬قرقاش‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬التسريب‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬إفشال‭ ‬الوساطة‭ ‬في‭ ‬مراهقة‭ ‬تعودناها‭ ‬من‭ ‬الشقيق‭. ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأعقل‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬مطالب‭ ‬ومشاغل‭ ‬جيرانه‭ ‬بجدية،‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭ ‬فالطلاق‭ ‬واقع‮»‬‭.‬

في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬قطع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬بدعوى‭ ‬دعمها‭ ‬لمنظمات‭ ‬يحظى‭ ‬بعضها‭ ‬بدعم‭ ‬ايران‭ ‬‮«‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وتتهم‭ ‬السعودية‭ ‬ايران،‭ ‬خصمها‭ ‬اللدود‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬دول‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭.‬

وإضافة‭ ‬الى‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬اغلقت‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬لقطر‭ ‬مجالها‭ ‬الجوي‭ ‬أمام‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬القطرية‭ ‬كما‭ ‬أغلقت‭ ‬الحدود‭ ‬البرية‭ ‬الوحيدة‭ ‬للدولة‭ ‬الغنية‭ ‬بالغاز‭ ‬والتي‭ ‬تربطها‭ ‬بالسعودية‭.‬

وقال‭ ‬قرقاش‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬على‭ ‬الشقيق‭ ‬‭(‬قطر‭)‬‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬لأزمته‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬أو‭ ‬بيروت‭ ‬أو‭ ‬أنقرة‭ ‬أو‭ ‬عواصم‭ ‬الغرب‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬بل‭ ‬عبر‭ ‬عودة‭ ‬الثقة‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محيطه‭ ‬وجيرانه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬القبول‭ ‬باستمرار‭ ‬دور‭ ‬الشقيق‭ ‬كحصان‭ ‬طروادة‭ ‬في‭ ‬محيطه‭ ‬الخليجي‭ ‬ومصدر‭ ‬التمويل‭ ‬والمنصة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والسياسية‭ ‬لأجندة‭ ‬التطرف،‭ ‬وعودته‭ ‬مشروطة‮»‬‭.‬

في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬صرح‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أجنبي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬الأزمة‭ ‬‮«‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‮»‬‭ ‬و‮»‬لن‭ ‬تنتهي‭ ‬قريبا‮»‬‭.‬

وتحاول‭ ‬أنقرة‭ ‬وواشنطن‭ ‬كذلك‭ ‬التوسط‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬التي‭ ‬تعصف‭ ‬بمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬قطر‭ ‬والبحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وعُمان‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات‭.‬