المسؤولون الأمريكيون أكدوا لنا صعوبة إدراج الاخوان كجماعة إرهابية

محمد‭ ‬أبو‭ ‬حامد‭ ‬عضو‭ ‬الوفد‭ ‬المصري‭ ‬الى‭ ‬الكونغرس‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬

القاهرة‭ ‬‭-‬‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

عاد‭ ‬الوفد‭ ‬البرلماني‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة التقى‭ ‬خلالها‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المسئولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬ونواب‭ ‬من‭ ‬الكونجرس‭ ‬ومجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬مهمته‭ ‬في‭ ‬اقناع‭ ‬‮ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬والنواب‭ ‬في‭ ‬ادراج‭ ‬الاخوان‭ ‬كجماعة‭ ‬إرهابية‭ ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬‮ ‬ل‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬‮ ‬اكد‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬حامد‭ ‬وكيل‭ ‬لجنة‭ ‬التضامن‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬واحد‭ ‬أعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬‮ ‬ان‭ ‬المسئوليين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬ابلغوا‭ ‬الوفد‭ ‬صعوبة‭ ‬ادراج‭ ‬الاخوان‭ ‬كجماعة ارهابية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬حكومات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬محسوبة‭ ‬على‭ ‬الاخوان‭ ‬كتركيا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬توغل‭ ‬الاخوان‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الامريكية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬فتحت‭ ‬لهم‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭ ‬الباب‭ ‬لتولى‭ ‬وظائف‭ ‬مهمة‭ ‬وانتماء‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬الف‭ ‬مواطن‭ ‬امريكي‭ ‬للاخوان‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬رأى‭ ‬خالد‭ ‬الزعفرانى‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬الحركات‭ ‬الاسلامية‭ ‬ان‭ ‬تاثير‭ ‬الوفود‭ ‬البرلمانية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬ارسالها‭ ‬الى‭ ‬الكونجرس‭ ‬ضعيف‭ ‬لان‭ ‬الامريكان‭ ‬لديهم‭ ‬معلومات‭ ‬اكثر‭ ‬عن‭ ‬التنظيمات‭ ‬الاسلامية‭ ‬وهم‭ ‬يريدون‭ ‬نقاشا‭ ‬عقلانيا‭ ‬مدعم‭ ‬بالادلة‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬اقناعهم‭ ‬بهذا‭ ‬الموضوع‭ ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬الغربيين‭ ‬يعتبرون‭ ‬ان‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬سلمية‭ ‬ولديها‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬احتواء‭ ‬الجماعة‭ ‬التكفيرية‭ ‬وبالتالي‭ ‬فانه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬اقناع‭ ‬أعضاء‭ ‬الكونجرس‭ ‬بغير‭ ‬ذلك‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الاخر‭ ‬اكد‭ ‬طارق‭ ‬الخولى‭ ‬امين‭ ‬سر‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجيه‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬الامريكى‭ ‬اكد‭ ‬للوفود‭ ‬وقوف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬وتجديد‭ ‬الخطاب‭ ‬الديني‭ ‬كما‭ ‬اكد‭ ‬الوفد‭ ‬للإدارة‭ ‬الامريكية‭ ‬ان‭ ‬الازهر‭ ‬يطور‭ ‬امكانياته‭ ‬وادواته‭ ‬لمواجهة‭ ‬التطرف‭ ‬وتجديد‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المهمة‭.‬