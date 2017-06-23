المسؤولون الأمريكيون أكدوا لنا صعوبة إدراج الاخوان كجماعة إرهابية

محمد أبو حامد عضو الوفد المصري الى الكونغرس لـ (الزمان):
القاهرة - مصطفى عمارة
عاد الوفد البرلماني المصري الذي قام بزيارة الولايات المتحدة التقى خلالها بعدد من المسئولين الأمريكيين ونواب من الكونجرس ومجلس الشيوخ بعد ان فشل في مهمته في اقناع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في ادراج الاخوان كجماعة إرهابية وفى تصريحات خاصه ل (الزمان) اكد محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب واحد أعضاء الوفد ان المسئوليين الأمريكيين ابلغوا الوفد صعوبة ادراج الاخوان كجماعة ارهابية في ظل وجود حكومات في المنطقة تتعامل مع الولايات المتحده محسوبة على الاخوان كتركيا، فضلا عن توغل الاخوان داخل المؤسسات الامريكية بعد ان فتحت لهم إدارة أوباما الباب لتولى وظائف مهمة وانتماء اكثر من 400 الف مواطن امريكي للاخوان من جانبه رأى خالد الزعفرانى الباحث في الحركات الاسلامية ان تاثير الوفود البرلمانية التي يتم ارسالها الى الكونجرس ضعيف لان الامريكان لديهم معلومات اكثر عن التنظيمات الاسلامية وهم يريدون نقاشا عقلانيا مدعم بالادلة حتى يتم اقناعهم بهذا الموضوع وأضاف ان الغربيين يعتبرون ان جماعة الاخوان سلمية ولديها قدرة على احتواء الجماعة التكفيرية وبالتالي فانه من الصعب اقناع أعضاء الكونجرس بغير ذلك.
على الجانب الاخر اكد طارق الخولى امين سر لجنة العلاقات الخارجيه بمجلس النواب ان الجانب الامريكى اكد للوفود وقوف الولايات المتحده مع مصر في مواجهة الإرهاب والتطرف وتجديد الخطاب الديني كما اكد الوفد للإدارة الامريكية ان الازهر يطور امكانياته وادواته لمواجهة التطرف وتجديد الخطاب الدينى وهو ما يحتاج الى تضافر الجهود الدولية في تلك المهمة.