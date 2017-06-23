الأوربيون غير راضين على عرض بريطانيا لضمان حقوق مواطنيهم

بروكسل‭-‬‭ ‬لندن‭ ‬‭-‬الزمان‮ ‬

اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاوربي‭ ‬دونالد‭ ‬توسك‭ ‬الجمعة‭ ‬اقتراح‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬بشأن‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬الاوربيين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬بلدها‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭ ‬‮«‬دون‭ ‬التطلعات‮»‬‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يؤزم‭ ‬وضعهم‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬توسك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬لقمة‭ ‬اوروبية‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬ان‭ ‬‮«‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬أهم‭ ‬اولويات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوربي‭ ‬مع‭ ‬27‭ ‬عضوا‮»‬‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬‭(‬بريكست‭)‬‭ ‬التيانطلقت‭ ‬رسميا‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭. ‬ويشكل‭ ‬مصير‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬مواطن‭ ‬أوروبي‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭ ‬أكثر‭ ‬المسائل‭ ‬خلافية‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬انسحاب‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬تكتل‭ ‬الدول‭ ‬الـ28‭. ‬وبعد‭ ‬عام‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬تصويت‭ ‬البريطانيين‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لصالح‭ ‬بريكست‭ ‬تعهدت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬بعدم‭ ‬إجبار‭ ‬أحد‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬بلادها‭ ‬بعد‭ ‬الانفصال،‭ ‬مقدمة‭ ‬حقوقا‭ ‬دائمة‭ ‬فيمجالات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتقاعد‭ ‬للاوربيين‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬قبل‭ ‬تاريخ‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬التكتل‭. ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬رفضت‭ ‬تحديد‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ،‭ ‬مشيرة‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬29‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬2017،‭ ‬عندما‭ ‬أطلقت‭ ‬بريطانيا‭ ‬آلية‭ ‬بريكست،‭ ‬وخروجها‭ ‬المتوقع‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭. ‬كما‭ ‬رفضت‭ ‬طلباً‭ ‬من‭ ‬بروكسل‭ ‬بأن‭ ‬تنظر‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوربية‭ ‬فيمسائل‭ ‬حقوقهم‭ ‬والاشراف‭ ‬عليها‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أوربي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬المزاج‭ ‬الذي‭ ‬طغى‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬ماي‭ ‬قدمت‭ ‬‮«‬أقل‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬توضح‭ ‬بروكسل‭ ‬أن‭ ‬تاريخ‭ ‬الانفصال‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬تخرج‭ ‬فيه‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭.‬

وعلنا،‭ ‬أفاد‭ ‬القادة‭ ‬الأوروبيون‭ ‬أنهم‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬التقنية‭ ‬عندما‭ ‬تنشر‭ ‬بريطانيا‭ ‬وثيقة‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬الاثنين‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوربية‭ ‬جان‭-‬كلود‭ ‬يونكر‭ ‬للصحافيين‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬ولكنها‭ ‬غير‭ ‬كافية‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬المستشار‭ ‬النمسوي‭ ‬كريستيان‭ ‬كيرن‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬عرض‭ ‬أولي‭ ‬جيد‭ ‬أقدره‭. ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

غير‭ ‬أنّ‭ ‬اقتراح‭ ‬ماي‭ ‬أثار‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬ساخرة‭ ‬محليا،‭ ‬حيث‭ ‬اعتبرته‭ ‬جماعة‭ ‬ضغط‭ ‬تُمثّل‭ ‬المهاجرين‭ ‬الأوروبيين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وتُدعى‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬3‭ ‬مليون‮»‬‭ ‬أو‭ ‬الملايين‭ ‬الثلاثة،‭ ‬‮«‬مثيرا‭ ‬للشفقة‮»‬‭.‬

أما‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬لندن،‭ ‬صادق‭ ‬خان،‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬المعارض،‭ ‬فقال‭ ‬إن‭ ‬خطة‭ ‬ماي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تضمن‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬الأوربيين‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬أن‭ ‬تعامل‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬المواطنين‭ ‬الأوربيين‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬هنا‭ ‬ويساهمون‭ ‬في‭ ‬اقتصادنا‭ ‬ومجتمعنا‭ ‬وكأنهم‭ ‬أداة‭ ‬للمساومة‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البلجيكي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذي‭ ‬رسمت‭ ‬ماي‭ ‬خطوطه‭ ‬العريضة‭ ‬خلال‭ ‬عشاء‭ ‬عمل‭ ‬لقادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬الخميس‭ ‬كان‭ ‬‮«‬غامضا‮»‬‭.‬

ويشكل‭ ‬مصير‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬مواطن‭ ‬أوروبي‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭ ‬أكثر‭ ‬المسائل‭ ‬خلافية‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬انسحاب‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬التكتل‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬بدأت‭ ‬الاثنين‭.‬

وبعد‭ ‬عام‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬تصويت‭ ‬البريطانيين‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لصالح‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي،‭ ‬تعهدت‭ ‬ماي‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يجبر‭ ‬أحد‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬بلادها‭ ‬بسبب‭ ‬بريكست،‭ ‬مقدمة‭ ‬حقوقا‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الرعايةالصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتقاعد‭ ‬للاوربيين‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬قبل‭ ‬تاريخ‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬التكتل‭.‬

إلا‭ ‬أنها‭ ‬رفضت‭ ‬تحديد‭ ‬هذا‭ ‬التاريخ،‭ ‬مشيرة‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬29‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬2017،‭ ‬عندما‭ ‬أطلقت‭ ‬بريطانيا‭ ‬آلية‭ ‬بريكست،‭ ‬وخروجها‭ ‬المتوقع‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أوروبي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬المزاج‭ ‬الذي‭ ‬ساد‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬ماي‭ ‬قدمت‭ ‬‮«‬أقل‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬توضح‭ ‬بروكسل‭ ‬أن‭ ‬تاريخ‭ ‬الانفصال‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬تخرج‭ ‬فيه‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭.‬