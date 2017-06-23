إيران:هتافات ضد السعودية في مسيرات يوم القدس يتصدرها روحاني ولاريجاني

صالحي يدعو الى تغيير الوجهة لانقاذ الاتفاق النووي
طهران- لندن -الزمان
أحيا الإيرانيون الجمعة يوم القدس في مسيرات جابت شوارع طهران، وأطلقوا هتافات ضد المملكة العربية السعودية، على خلفية توتر متصاعد في منطقة الخليج بين البلدين اللذين يشكلان قوتين إقليميتين نافذتين.
وهتف المشاركون شعارات معادية للعائلة السعودية المالكة وتنظيم داعش إضافة الى الشعارات التقليدية «الموت لاسرائيل» و»الموت لاميركا». وفي كلمة في الحشود وصف رئيس البرلمان علي لاريجاني اسرائيل بأنها «أم الارهاب».
وأضاف «ان تشريد النظام الصهيوني لملايين المسلمين هو حدث غير مسبوق في تاريخ كافة الجماعات الارهابية». وانتقد الرئيس حسن روحاني الذي انضم الى مسيرة في العاصمة الإيرانية، العقوبات الاميركية الجديدة على إيران والتي وافق عليها الكونغرس مؤخرا.
وقال «هذا العام يختلف يوم القدس عن باقي السنوات بسبب الارهابيين الذين تدعمهم اسرائيل في المنطقة .. ولأن اميركا التي تفكر دائما في انتهاك حقوق الشعب الإيراني».
وأضاف «مع طرح مشاريع قوانين مناهضة لإيران في مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين، فإن الشعب الإيراني يريد أن يقول لأميركا في هذا التجمع إن الحكومة سترد بتصميم وستواصل المسيرة التي اختارتها».و عرضالحرس الثوري الإيراني عددا من صواريخ «ذو الفقار» التي استخدمت في الهجوم في ساحة فاليسار في قلب العاصمة الإيرانية إضافة الى صواريخ «قدر» التي يبلغ مداها الفي كلم. والاحد أطلقت إيران ستة صواريخ طويلة المدى (750 كلم) على قاعدة تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في دير الزور شرق سوريا، بعد أيام من اعلان التنظيم المتطرف مسؤوليته عن هجومين في طهران
واحرق عدد من المشاركين في المسيرة الاعلام الاسرائيلية والاميركية، بينما حمل آخرون كفنا وضعت عليه صورة الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع شعار «الموت لاميركا، الموت لآل سعود». فيما دعا نائب الرئيس الإيراني عليأكبر صالحي الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة، إلى «تغيير الوجهة» في الشرق الأوسط إن أرادت الحفاظ على الاتفاق بشأن البرنامج النووي الايراني، وذلك في مقال نشرته صحيفة ذا غارديان البريطانية الجمعة.
وكتب صالحي الذي يترأس أيضا المنظمة الايرانية للطاقة الذرية «كي يبقى الاتفاق، فعلى الغرب تغيير الوجهة»، مشككا في السياسة الأميركية في المنطقة.
فالتحسن في العلاقات الثنائية الذي أطلقه الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما بعد الدفع لصالح إبرام الاتفاق النووي مع ايران في 2015، توقف فجأة مع بدء رئاسة سلفه دونالد ترامب.
وأكد صالحي ان «مبيعات الاسلحة الاميركية لبعض الزبائن الاقليميين» و»مشتريات الأسلحة الباذخة التي يجريها الأطراف الاقليميون نفسهم (…) تشكل استفزازا» عند تزامنها مع محاربة مبادرات طهران لضمان الدفاععن نفسها، بحسب اقواله.
وتابع «ليس واقعيا الظن أن ايران ستبقى مكتوفة الايدي ازاء الأثر المزعزع لهذه السلوكيات».
كما اضاف المسؤول الايراني ان «الاستخفاف بمخاوف ايران المشروعة بشأن امنها، سواء من خلال التغيير المتعمد للتوازن العسكري الامني في المنطقة، ام عبر تغذية مشاعر العداء لايران في المنطقة وغيرها، قد يهددالتعاون» الدولي وتاليا الاتفاق النووي نفسه.
ولفت صالحي الى ان «التعاون ليس طريقا باتجاه واحد»، داعيا الدول الغربية الى ابداء إشارات حسن نوايا، مضيفا ان «لحظة الحقيقة حلت».
وكشفت السلطات عن لوحة كبيرة للعد العكسي في ساحة فلسطين وسط طهران تعرض عدد «الأيام المتبقية لتدمير اسرائيل».