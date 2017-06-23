إيران:هتافات ضد السعودية في مسيرات يوم القدس يتصدرها روحاني ولاريجاني

‮ ‬صالحي‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬تغيير‭ ‬الوجهة‭ ‬لانقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي

طهران‭-‬‭ ‬لندن‭ ‬‭-‬الزمان‮ ‬

‮ ‬أحيا‭ ‬الإيرانيون‭ ‬الجمعة‭ ‬يوم‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬مسيرات‭ ‬جابت‭ ‬شوارع‭ ‬طهران،‭ ‬وأطلقوا‭ ‬هتافات‭ ‬ضد‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬توتر‭ ‬متصاعد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬اللذين‭ ‬يشكلان‭ ‬قوتين‭ ‬إقليميتين‭ ‬نافذتين‭.‬

وهتف‭ ‬المشاركون‭ ‬شعارات‭ ‬معادية‭ ‬للعائلة‭ ‬السعودية‭ ‬المالكة‭ ‬وتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الشعارات‭ ‬التقليدية‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لاسرائيل‮»‬‭ ‬و‮»‬الموت‭ ‬لاميركا‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬الحشود‭ ‬وصف‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬علي‭ ‬لاريجاني‭ ‬اسرائيل‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أم‭ ‬الارهاب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ان‭ ‬تشريد‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬لملايين‭ ‬المسلمين‭ ‬هو‭ ‬حدث‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كافة‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‮»‬‭. ‬وانتقد‭ ‬الرئيس‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬الى‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرانية،‭ ‬العقوبات‭ ‬الاميركية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬والتي‭ ‬وافق‭ ‬عليها‭ ‬الكونغرس‭ ‬مؤخرا‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يختلف‭ ‬يوم‭ ‬القدس‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬السنوات‭ ‬بسبب‭ ‬الارهابيين‭ ‬الذين‭ ‬تدعمهم‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ .. ‬ولأن‭ ‬اميركا‭ ‬التي‭ ‬تفكر‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬مع‭ ‬طرح‭ ‬مشاريع‭ ‬قوانين‭ ‬مناهضة‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬مجلسي‭ ‬الشيوخ‭ ‬والنواب‭ ‬الاميركيين،‭ ‬فإن‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬لأميركا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬سترد‭ ‬بتصميم‭ ‬وستواصل‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬اختارتها‮»‬‭.‬و‭ ‬عرضالحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬ذو‭ ‬الفقار‮»‬‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬فاليسار‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬قدر‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬مداها‭ ‬الفي‭ ‬كلم‭. ‬والاحد‭ ‬أطلقت‭ ‬إيران‭ ‬ستة‭ ‬صواريخ‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬‭(‬750‭ ‬كلم‭)‬‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬تابعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬هجومين‭ ‬في‭ ‬طهران

واحرق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬الاعلام‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬والاميركية،‭ ‬بينما‭ ‬حمل‭ ‬آخرون‭ ‬كفنا‭ ‬وضعت‭ ‬عليه‭ ‬صورة‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مع‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الموت‭ ‬لاميركا،‭ ‬الموت‭ ‬لآل‭ ‬سعود‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬دعا‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬عليأكبر‭ ‬صالحي‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وخصوصا‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬الوجهة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إن‭ ‬أرادت‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الايراني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬ذا‭ ‬غارديان‭ ‬البريطانية‭ ‬الجمعة‭.‬

وكتب‭ ‬صالحي‭ ‬الذي‭ ‬يترأس‭ ‬أيضا‭ ‬المنظمة‭ ‬الايرانية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬‮«‬كي‭ ‬يبقى‭ ‬الاتفاق،‭ ‬فعلى‭ ‬الغرب‭ ‬تغيير‭ ‬الوجهة‮»‬،‭ ‬مشككا‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

فالتحسن‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬اوباما‭ ‬بعد‭ ‬الدفع‭ ‬لصالح‭ ‬إبرام‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬2015،‭ ‬توقف‭ ‬فجأة‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬رئاسة‭ ‬سلفه‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭.‬

وأكد‭ ‬صالحي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مبيعات‭ ‬الاسلحة‭ ‬الاميركية‭ ‬لبعض‭ ‬الزبائن‭ ‬الاقليميين‮»‬‭ ‬و‮»‬مشتريات‭ ‬الأسلحة‭ ‬الباذخة‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬الأطراف‭ ‬الاقليميون‭ ‬نفسهم‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬تشكل‭ ‬استفزازا‮»‬‭ ‬عند‭ ‬تزامنها‭ ‬مع‭ ‬محاربة‭ ‬مبادرات‭ ‬طهران‭ ‬لضمان‭ ‬الدفاععن‭ ‬نفسها،‭ ‬بحسب‭ ‬اقواله‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬واقعيا‭ ‬الظن‭ ‬أن‭ ‬ايران‭ ‬ستبقى‭ ‬مكتوفة‭ ‬الايدي‭ ‬ازاء‭ ‬الأثر‭ ‬المزعزع‭ ‬لهذه‭ ‬السلوكيات‮»‬‭.‬

كما‭ ‬اضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬الايراني‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاستخفاف‭ ‬بمخاوف‭ ‬ايران‭ ‬المشروعة‭ ‬بشأن‭ ‬امنها،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التغيير‭ ‬المتعمد‭ ‬للتوازن‭ ‬العسكري‭ ‬الامني‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ام‭ ‬عبر‭ ‬تغذية‭ ‬مشاعر‭ ‬العداء‭ ‬لايران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وغيرها،‭ ‬قد‭ ‬يهددالتعاون‮»‬‭ ‬الدولي‭ ‬وتاليا‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬نفسه‭.‬

ولفت‭ ‬صالحي‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التعاون‭ ‬ليس‭ ‬طريقا‭ ‬باتجاه‭ ‬واحد‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬الى‭ ‬ابداء‭ ‬إشارات‭ ‬حسن‭ ‬نوايا،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬لحظة‭ ‬الحقيقة‭ ‬حلت‮»‬‭.‬

وكشفت‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬لوحة‭ ‬كبيرة‭ ‬للعد‭ ‬العكسي‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬فلسطين‭ ‬وسط‭ ‬طهران‭ ‬تعرض‭ ‬عدد‭ ‬‮«‬الأيام‭ ‬المتبقية‭ ‬لتدمير‭ ‬اسرائيل‮»‬‭.‬