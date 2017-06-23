اعدام منارة الحدباء: مصرع رمز الموصل – سيار الجميل

د‭. ‬سيّار‭ ‬الجميل

هيوستن‭ ‬‭/‬‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬

أكتب‭ ‬رسالتي‭ ‬الى‭ ‬الملايين‭ ‬

لم‭ ‬تعد‭ ‬تحيا‭ ‬منارة‭ ‬الحدباء‭ ‬في‭ ‬قلبِ‭ ‬أمّ‭ ‬الربيعين

بعد‭ ‬حياة‭ ‬حافلة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانمائة‭ ‬وخمسين‭ ‬من‭ ‬السنين‭ .. ‬

عاشت‭ ‬منارة‭ ‬مدينةٍ‭ ‬،‭ ‬وعنوان‭ ‬بلادٍ‭ ‬،‭ ‬ورمز‭ ‬أجيال‭ ‬مع‭ ‬توالي‭ ‬الازمنة

ظلّت‭ ‬مرفوعة‭ ‬الرأس‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أهلها‭ ‬من‭ ‬السمحاء‭ ‬الطيبين‭ ‬المتعايشين‭ ‬

لم‭ ‬تهتك‭ ‬بها‭ ‬الاعاصير‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬الصواعق‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬الزلازل‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬البراكين

ولا‭ ‬كلّ‭ ‬الاهتزازات‭ .. ‬لا‭ ‬الحروب‭ ‬ولا‭ ‬الحصارات‭ .. ‬ولا‭ ‬كلّ‭ ‬الطواعين‭ ‬

لم‭ ‬يستطع‭ ‬شنقها‭ ‬لا‭ ‬مغول‭ ‬سنداغو‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬تتار‭ ‬تيمورلنك‭ ‬،‭ ‬لا‭ ‬افشار‭ ‬الصفويين

بقيت‭ ‬شامخة‭ ‬في‭ ‬الازقة‭ ‬نحو‭ ‬السماء‭ ‬عبر‭ ‬الازمنة‭ ‬الغابرة‭ ‬كرمز‭ ‬سمو‭ ‬ورفعة‭ ‬وروح‭ ‬وحنين‭ ‬

قالت‭ ‬‭:‬‭ ‬لم‭ ‬استسلم‭ ‬اليوم‭ ‬للجلّاد‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬،‭ ‬وكنت‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أعيش‭ ‬طويلاً‭ ‬

ولكن‭ ‬أودّعكم‭ ‬فلا‭ ‬حياة‭ ‬في‭ ‬زمنٍ‭ ‬ازدحم‭ ‬بالمعتوهين‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬أوصلونا‭ ‬أسفل‭ ‬سافلين‭ ‬

فالموصل‭ ‬تعيش‭ ‬اليوم‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمنتها‭ ‬منذ‭ ‬عصور‭ ‬مضت‭ ‬

وقد‭ ‬مزق‭ ‬أغشية‭ ‬بكارتها‭ ‬السفلة‭ ‬وكل‭ ‬الداعرين‭ ..‬

مذ‭ ‬سادت‭ ‬فيها‭ ‬الكراهية‭ ‬والاحقاد‭ ‬،‭ ‬فالزمن‭ ‬واحد‭ ‬بين‭ ‬سحل‭ ‬انسان‭ ‬وشنق‭ ‬منارة‭ .. ‬

تستطرد‭ ‬وتقول‭ ‬‭:‬‭ ‬كنتُ‭ ‬منارة‭ ‬صامدة‭ ‬ألعنُ‭ ‬كلّ‭ ‬الطغاة‭ ‬والبرابرة‭ ‬الدواعش‭ ‬المتوّحشين

لم‭ ‬أخفض‭ ‬رأسي‭ .. ‬ولم‭ ‬اتنازل‭ ‬عن‭ ‬كبريائي‭ ‬أبدأً‭ ‬لمن‭ ‬عاش‭ ‬في‭ ‬وحل‭ ‬وطين‭ ‬

ولكننّي‭ ‬لم‭ ‬أجد‭ ‬مدينتي‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬منذ‭ ‬قرون‭ ‬

اذ‭ ‬تغيّر‭ ‬الناس‭ ‬بغيرِ‭ ‬الناس‭ ‬مذ‭ ‬غزتها‭ ‬ألاوبئة‭ ‬وسباها‭ ‬المجانين‭ ‬

وعندما‭ ‬نصبوا‭ ‬مشنقتي‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الموصل‭ .. ‬

لم‭ ‬أجد‭ ‬من‭ ‬حولي‭ ‬الّا‭ ‬بعض‭ ‬الانذال‭ ‬والجلاوزة‭ ‬من‭ ‬الدواعش‭ ‬وأنصارهم‭ ‬من‭ ‬الخائنين‭ ‬والمارقين‭ ‬والمتلونين‭ ‬والمتشدقين‭ ‬بالدين‭ ‬

وتعود‭ ‬لتقول‭ ‬‭:‬‭ ‬ساكون‭ ‬معدومة‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬القدر‭ .. ‬والسماء‭ ‬ترتّل‭ ‬حتى‭ ‬مطلع‭ ‬الفجر‭ ‬

سيبكي‭ ‬البعض‭ ‬علي‭ ‬مشروع‭ ‬ابادتي‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬مسلمين‭ ‬ومسيحيين‭ ‬

ولكن‭ ‬البعض‭ ‬سينتشي‭ ‬متشفيّا‭ ‬بتحقيق‭ ‬أمنيات‭ ‬الساخطين‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬يرقص‭ ‬مع‭ ‬الراقصين‭ ‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الليلة‭ ‬سيقيم‭ ‬سرداق‭ ‬للعزاء‭ ‬يتصدّره‭ ‬الزنكيّان‭ ‬عماد‭ ‬الدين‭ ‬ونور‭ ‬الدين‭ ‬

وعند‭ ‬الباب‭ ‬ابن‭ ‬لؤلؤ‭ ‬بدر‭ ‬الدين‭ ‬

وسيقصده‭ ‬فيصل‭ ‬الاول‭ ‬والجليلي‭ ‬الحاج‭ ‬حسين‭ ‬

وصلاح‭ ‬الدين‭ ‬لن‭ ‬يمتشق‭ ‬سيفه‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬ناقم‭ ‬وحزين‭ ‬

ولكن‭ ‬سيقول‭ ‬لكم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬العقلاء‭ ‬المعاصرين‭ ‬‭:‬

لا‭ ‬تنفعكم‭ ‬المواساة‭ ‬ولا‭ ‬العزاء‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬اجترار‭ ‬اقاويل‭ ‬الكاذبين‭ ‬

فمن‭ ‬يسحق‭ ‬رموز‭ ‬الحياة‭ ‬لا‭ ‬يوهم‭ ‬الناس‭ ‬أنها‭ ‬ستعود‭ ‬يوما‭ ‬مع‭ ‬العائدين‭ ‬

لم‭ ‬تقم‭ ‬لكم‭ ‬قائمة‭ ‬ان‭ ‬لم‭ ‬تخرجوا‭ ‬من‭ ‬كلّ‭ ‬السراديب‭ ‬المظلمة‭ ‬‭!‬