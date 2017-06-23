واشنطن تدين تفجير تنظيم داعش لجامع النوري في الموصل

اليونسكو: تدمير منارة الحدباء يعمق جروح العراقيين
واشنطن- باريس -الزمان -(أ ف ب)
إعتبرت الولايات المتحدة الخميس أن تفجير تنظيم الدولة الإسلامية لجامع النوري ومنارة الحدباء التي تم تشييدها بالعراق في القرن الثاني عشر يُشكّل اعتداء على التراث العالمي وعلى»صَرح ديانة عظيمة».
واتهم تنظيم الدولة الإسلامية الطيران الأميركي بتدمير الجامع والمنارة، لكنّ مسؤولين عراقيين ومن التحالف الدولي أكدوا أنّ هذه الكارثة التراثية من فِعل التنظيم نفسه.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيثر ناويرت الخميس إنّ عملية التدمير تلك «ليست إلا دليلاً إضافياً على أنّ تنظيم الدولة الإسلامية ليس لديه أيّ احترام لهوية العراق أو ثقافته أو دياناته».
وشدّدت على أنّ «هذا العمل الدنيء ليس جريمة ضد سكان الموصل والعراق فحسب، بل ضدّ العالم أيضاً».
واعتبرت أنّ «العالم خسر مجدداً جزءاً مهماً من تراثنا المشترك، بسبب تنظيم الدولة الإسلامية».
و اعتبرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ايرينا بوكوفا الخميس أن تدمير مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية لمنارة الحدباء التاريخية في الموصل «يعمق الجروح» في العراق.
وفي بيان دعت من خلاله إلى «التحرك الدولي الفوري والقوي،» قالت بوكوفا إن «هذا التدمير الجديد يعمق جروح مجتمع يعاني أصلا من مأساة إنسانية غير مسبوقة».
وتعهدت بـ»استعداد (اليونسكو) لدعم وإعادة ترميم وتأهيل الإرث الثقافي متى أمكن».
وشيدت المنارة التي تم تفجيرها إلى جانب جامع النوري الكبير، في القرن الثاني عشر، وهي تعد واحدة من أبرز المعالم في العراق، ويشار إليها أحيانا باسم برج بيزا العراقي.
وقالت بوكوفا أن اليونسكو بدأت العمل على حماية المنارة عام 2012، الا ان الاعمال «تعرقلت بسبب النزاع» مضيفة أنه «تم الانتهاء من وضع دراسة شاملة بشأن حفظ المنارة، يمكن أن تكون مفيدة مستقبلا».
وفي آذار/مارس، أقر مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى الدفاع الممنهج عن مواقع التراث الثقافي في مناطق النزاعات.
وأعلنت القوات العراقية الأربعاء أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية فجّروا منارة الحدباء وجامع النوري الكبير الذي شهد الظهور العلني الوحيد لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في المدينة القديمة بغرب الموصل.
ومن جهته، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية عبر وكالة «أعماق» التابعة له أن المعلمين دمرا جراء ضربة أميركية.
غير أن التحالف الدولي أكد أن الجهاديين هم الذين «دمروا أحد أعظم كنوز الموصل والعراق».