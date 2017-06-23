واشنطن تدين تفجير تنظيم داعش لجامع النوري في الموصل

اليونسكو‭: ‬تدمير‭ ‬منارة‭ ‬الحدباء‭ ‬يعمق‭ ‬جروح‭ ‬العراقيين

واشنطن‭-‬‭ ‬باريس‭ ‬‭-‬الزمان‭ ‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬

إعتبرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬تفجير‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لجامع‭ ‬النوري‭ ‬ومنارة‭ ‬الحدباء‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تشييدها‭ ‬بالعراق‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬يُشكّل‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬وعلى‮»‬صَرح‭ ‬ديانة‭ ‬عظيمة‮»‬‭.‬

واتهم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الطيران‭ ‬الأميركي‭ ‬بتدمير‭ ‬الجامع‭ ‬والمنارة،‭ ‬لكنّ‭ ‬مسؤولين‭ ‬عراقيين‭ ‬ومن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬أكدوا‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬التراثية‭ ‬من‭ ‬فِعل‭ ‬التنظيم‭ ‬نفسه‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬هيثر‭ ‬ناويرت‭ ‬الخميس‭ ‬إنّ‭ ‬عملية‭ ‬التدمير‭ ‬تلك‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬إلا‭ ‬دليلاً‭ ‬إضافياً‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬أيّ‭ ‬احترام‭ ‬لهوية‭ ‬العراق‭ ‬أو‭ ‬ثقافته‭ ‬أو‭ ‬دياناته‮»‬‭.‬

وشدّدت‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الدنيء‭ ‬ليس‭ ‬جريمة‭ ‬ضد‭ ‬سكان‭ ‬الموصل‭ ‬والعراق‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬ضدّ‭ ‬العالم‭ ‬أيضاً‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬خسر‭ ‬مجدداً‭ ‬جزءاً‭ ‬مهماً‭ ‬من‭ ‬تراثنا‭ ‬المشترك،‭ ‬بسبب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.‬

و‭ ‬اعتبرت‭ ‬مديرة‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والثقافة‭ ‬والعلوم‭ ‬‭(‬اليونسكو‭)‬‭ ‬ايرينا‭ ‬بوكوفا‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬تدمير‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لمنارة‭ ‬الحدباء‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬‮«‬يعمق‭ ‬الجروح‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬دعت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التحرك‭ ‬الدولي‭ ‬الفوري‭ ‬والقوي،‮»‬‭ ‬قالت‭ ‬بوكوفا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التدمير‭ ‬الجديد‭ ‬يعمق‭ ‬جروح‭ ‬مجتمع‭ ‬يعاني‭ ‬أصلا‭ ‬من‭ ‬مأساة‭ ‬إنسانية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭.‬

وتعهدت‭ ‬بـ‮»‬استعداد‭ ‬‭(‬اليونسكو‭)‬‭ ‬لدعم‭ ‬وإعادة‭ ‬ترميم‭ ‬وتأهيل‭ ‬الإرث‭ ‬الثقافي‭ ‬متى‭ ‬أمكن‮»‬‭.‬

وشيدت‭ ‬المنارة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تفجيرها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جامع‭ ‬النوري‭ ‬الكبير،‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬وهي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المعالم‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ويشار‭ ‬إليها‭ ‬أحيانا‭ ‬باسم‭ ‬برج‭ ‬بيزا‭ ‬العراقي‭.‬

وقالت‭ ‬بوكوفا‭ ‬أن‭ ‬اليونسكو‭ ‬بدأت‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬المنارة‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الاعمال‭ ‬‮«‬تعرقلت‭ ‬بسبب‭ ‬النزاع‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬دراسة‭ ‬شاملة‭ ‬بشأن‭ ‬حفظ‭ ‬المنارة،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مفيدة‭ ‬مستقبلا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬أقر‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬قرارا‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬الممنهج‭ ‬عن‭ ‬مواقع‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬النزاعات‭.‬

وأعلنت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬فجّروا‭ ‬منارة‭ ‬الحدباء‭ ‬وجامع‭ ‬النوري‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬الظهور‭ ‬العلني‭ ‬الوحيد‭ ‬لزعيم‭ ‬التنظيم‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬بغرب‭ ‬الموصل‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عبر‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أعماق‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬المعلمين‭ ‬دمرا‭ ‬جراء‭ ‬ضربة‭ ‬أميركية‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الجهاديين‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬دمروا‭ ‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬كنوز‭ ‬الموصل‭ ‬والعراق‮»‬‭.‬