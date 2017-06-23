منارة الحدباء في الموصل.. بقيت منحنية تسعة قرون قبل سجودها الأخير في ليلة القدر

الموصل‭ ‬‭(‬العراق‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬كانت‭ ‬منارة‭ ‬الحدباء‭ ‬التي‭ ‬فجرها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الأربعاء،‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المعالم‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬للعراقيين،‭ ‬رأوا‭ ‬فيها‭ ‬برجي‭ ‬بيزا‭ ‬وإيفل‭ ‬في‭ ‬آن‭. ‬بنيت‭ ‬منارة‭ ‬الحدباء‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬كمئذنة‭ ‬لجامع‭ ‬النوري‭ ‬القديم‭. ‬وكانت‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬تفجير‭ ‬هذين‭ ‬المعلمين،‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الصرح‭.‬

وقيل‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬أقدم‭ ‬على‭ ‬تفخيخ‭ ‬المنارة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬

اتهم‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬الطيران‭ ‬الأميركي‭ ‬بتدمير‭ ‬الجامع‭ ‬والمنارة،‭ ‬لكن‭ ‬مسؤولين‭ ‬عراقيين‭ ‬ومن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬التراثية‭ ‬من‭ ‬فعل‭ ‬التنظيم‭ ‬نفسه‭.‬

كان‭ ‬مسجد‭ ‬النوري‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مساجد‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة،‭ ‬وسمي‭ ‬تيمنا‭ ‬بنور‭ ‬الدين‭ ‬الزنكي‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬الموصل‭ ‬وحلب‭ ‬لفترة،‭ ‬وأمر‭ ‬ببنائه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1172‭. ‬وكان‭ ‬سلف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬يمثل‭ ‬مفهوم‭ ‬مقاومة‭ ‬الحروب‭ ‬الصليبية‭. ‬كانت‭ ‬المنارة‭ ‬مزينة‭ ‬بحجارة‭ ‬ذات‭ ‬أشكال‭ ‬هندسية،‭ ‬متوجة‭ ‬بقبة‭ ‬بيضاء‭.‬

فعلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬45‭ ‬مترا،‭ ‬ومع‭ ‬ميلها‭ ‬المرئي‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬كيلومترات،‭ ‬هيمنت‭ ‬الحدباء‭ ‬لقرون‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬أفق‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬العراق،‭ ‬حتى‭ ‬تفجيرها‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭.‬

كانت‭ ‬المنارة‭ ‬رمزا‭ ‬للمدينة،‭ ‬إذ‭ ‬طبعت‭ ‬على‭ ‬العملة‭ ‬الورقية‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬ويصفها‭ ‬البعض‭ ‬ببرج‭ ‬بيزا‭ ‬العراقي،‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬البرج‭ ‬الإيطالي‭ ‬المائل‭. ‬وظهرت‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬محلية‭ ‬وإعلانات‭ ‬عدة،‭ ‬وأعطتاسمها‭ ‬لعدد‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬والشركات‭ ‬والنوادي‭ ‬الرياضية‭. ‬التراث‭ ‬الشعبي‭ ‬المحلي‭ ‬غني‭ ‬بالروايات‭ ‬عن‭ ‬الحدباء،‭ ‬تتضمن‭ ‬شروحا‭ ‬لأسباب‭ ‬ميلانها‭. ‬يقول‭ ‬أحدهم‭ ‬إن‭ ‬المنارة‭ ‬تقوست‭ ‬عند‭ ‬مرور‭ ‬النبي‭ ‬محمد‭ ‬بها،‭ ‬وبقيت‭ ‬على‭ ‬حالها،‭ ‬فيما‭ ‬يشير‭ ‬آخرون‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬انحنت‭ ‬ترحيبا‭ ‬بالسيدة‭ ‬العذراء‭.‬

وكلتا‭ ‬النظريتين‭ ‬تعكسان‭ ‬المكانة‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬المنارة‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬المحلية‭. ‬ورأى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التبجيل‭ ‬الشعبي‭ ‬انتهاكا‭ ‬لشريعته،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬تمجيد‭ ‬الآثار‭ ‬بدعة‭.‬

بعد‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014،‭ ‬هدد‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬بتدمير‭ ‬منارة‭ ‬الحدباء،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬السكان‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬إحباط‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬شكلوا‭ ‬درعا‭ ‬بشرية‭ ‬حولها‭.‬

واستيقظ‭ ‬العراقيون‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الخبر‭ ‬الصادم‭. ‬وأعرب‭ ‬بعض‭ ‬مستخدمي‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عن‭ ‬حزنهم،‭ ‬قائلين‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬مقارنة‭ ‬الأمر‭ ‬بفقدان‭ ‬فرنسا‭ ‬لبرج‭ ‬إيفل‭. ‬وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والثقافة‭ ‬والعلوم‭ ‬‭(‬اليونسكو‭)‬‭ ‬إيرينا‭ ‬بوكوفا‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التدمير‭ ‬الجديد‭ ‬يعمق‭ ‬جروح‭ ‬مجتمع‭ ‬يعاني‭ ‬أصلا‭ ‬من‭ ‬مأساة‭ ‬إنسانية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭.‬

وفيما‭ ‬سعى‭ ‬معظم‭ ‬المسؤولين‭ ‬العراقيين‭ ‬إلى‭ ‬الالتفاف‭ ‬على‭ ‬دعاية‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬يأس‭ ‬الأخير‭ ‬وقرب‭ ‬هزيمته،‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬معصوم‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬المنارة،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يوضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستبنى‭ ‬مائلةأم‭ ‬عامودية‭.‬