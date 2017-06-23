تفجير منارة الحدباء التاريخية دليل افلاس داعش وهزيمته الكبرى

الموصل (العراق)-(أ ف ب) - استيقظ أهالي الموصل الخميس للمرة الأولى منذ قرون دون منارة الحدباء التاريخية التي فجرها جهاديو تنظيم الدولة الإسلامية في اليوم الرابع من بدء الهجوم على المدينة القديمة، في خطوةاعتبرتها الحكومة إقرارا بالهزيمة.
وأعلنت القوات العراقية الأربعاء أن جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية فجّروا منارة الحدباء التاريخية وجامع النوري الكبير الذي شهد الظهور العلني الوحيد لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في المدينة القديمة بغرب الموصل.
وأمست البلاد في حالة صدمة حيال خبر تدمير المنارة التي شيدت في القرن الثاني عشر، والتي تعد واحدة من أبرز المعالم في العراق، و يشار إليها أحيانا باسم برج بيزا العراقي.
وكان من شأن استعادة هذين المعلمين، بعد ثمانية أشهر من بدء هجوم كبير لاستعادة آخر المعاقل الرئيسية للجهاديين في البلاد، أن يكون ضربة قاسية لتنظيم الدولة الإسلامية.
لكن عملية التدمير كانت متوقعة بشكل كبير.
وقال العميد فلاح فاضل العبيدي من قوات مكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس إن «تفجير هذا المكان هي محاولة كي يغطي (الجهاديون) إعلاميا على خسارتهم الكبيرة، لكن الإعلام والناس يلاحظون الانتصارات وانهيارداعش».
وبعيد الإعلان عن التفجير، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية عبر وكالة «أعماق» التابعة له أن المعلمين دمرا جراء ضربة أميركية.
غير أن التحالف الدولي أكد أن الجهاديين هم الذين «دمروا أحد أعظم كنوز الموصل والعراق».
واعتبر المبعوث الأميركي لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك أن ما جرى ليس إلا «دلالة واضحة على اليأس والهزيمة» لدى الجهاديين.
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن التفجير هو إقرار بهزيمة الجهاديين. وتدمير هذين المعلمين التاريخيين وسط المدينة القديمة، يضاف إلى لائحة المواقع التراثية التي لا تقدر بثمن ودمرها تنظيم الدولة الاسلامية خلال ثلاث سنوات من حكمه في العراق وسوريا.
وتشكل المنارة رمزا للمدينة، إذ طبعت على العملة الورقية العراقية من فئة عشرة آلاف دينار، ويصفها البعض ببرج بيزا العراقي، نسبة إلى البرج الإيطالي المائل. وظهرت أيضا في علامات تجارية محلية وإعلانات عدة، وأعطتاسمها لعدد لا يحصى من المطاعم والشركات والنوادي الرياضية.
-معركة الموصل لم تنته بعد-
وبعد سيطرته على المدينة الشمالية في حزيران/يونيو 2014، هدد التنظيم المتطرف بتدمير منارة الحدباء، إلا أن السكان تمكنوا من إحباط ذلك بعدما شكلوا درعا بشرية حولها. وبعتبر الجهاديون تمجيد الآثار بدعة.
وكان ممكنا رؤية المنارة من مواقع عدة في المدينة، وخصوصا من الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يفصل المدينة إلى قسمين.
وجاء تدمير النوري والحدباء بعد أيام من بدء القوات العراقية مدعومة بضربات التحالف الدولي، هجوما على المدينة القديمة لاستعادة آخر مواقع الجهاديين في غرب الموصل.
ويعتقد أن أكثر من مئة ألف مدني ما زالوا عالقين في المدينة القديمة، ويستخدمهم تنظيم الدولة الإسلامية كدروع بشرية.
وهذه الرقعة التي ما زالت خاضعة لسيطرة الجهاديين صغيرة نسبيا، لكن أزقتها الضيقة ومبانيها المتلاصقة، بالإضافة إلى تواجد مدنيين فيها، جعل العملية محفوفة بكثير من المخاطر.
وقتل صحافيان الاثنين وأصيب آخران بجروح لدى انفجار لغم اثناء مرافقتهم القوات الخاصة في الموصل. وأشارت تقارير لمنظمات إنسانية إلى أن المدنيين العالقين يدفعون ثمنا باهظا.
وأظهر الجهاديون مقاومة شرسة في البلدة القديمة، حيث أبطأت قذائف الهاون والعدد الكبير من العبوات والمفخخات، تقدم القوات العراقية.
وفيما توغلت القوات العراقية بشكل كبير للوصول إلى مسجد النوري، حذر قادة عراقيون من أن معركة المدينة القديمة لم تنته بعد.
وردا على سؤال حيال عملية التدمير التي غيرت وجه المدينة إلى الأبد، قال أحد سكان غرب الموصل إن حياة البشر ما زالت أهم من أى نصب تاريخي.
وأوضح ياسر علي، البالغ من العمر 38 عاما لفرانس برس، إنه «رغم أنهما كانا رمزين للموصل، فهناك أشخاص قتلوا. هؤلاء أغلى بكثير من المنارة».