تفجير منارة الحدباء التاريخية دليل افلاس داعش وهزيمته الكبرى

الموصل‭ ‬‭(‬العراق‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬استيقظ‭ ‬أهالي‭ ‬الموصل‭ ‬الخميس‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬قرون‭ ‬دون‭ ‬منارة‭ ‬الحدباء‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬فجرها‭ ‬جهاديو‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة،‭ ‬في‭ ‬خطوةاعتبرتها‭ ‬الحكومة‭ ‬إقرارا‭ ‬بالهزيمة‭.‬

وأعلنت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬جهاديي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬فجّروا‭ ‬منارة‭ ‬الحدباء‭ ‬التاريخية‭ ‬وجامع‭ ‬النوري‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬الظهور‭ ‬العلني‭ ‬الوحيد‭ ‬لزعيم‭ ‬التنظيم‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬بغرب‭ ‬الموصل‭.‬

وأمست‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صدمة‭ ‬حيال‭ ‬خبر‭ ‬تدمير‭ ‬المنارة‭ ‬التي‭ ‬شيدت‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المعالم‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬و‭ ‬يشار‭ ‬إليها‭ ‬أحيانا‭ ‬باسم‭ ‬برج‭ ‬بيزا‭ ‬العراقي‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬استعادة‭ ‬هذين‭ ‬المعلمين،‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬هجوم‭ ‬كبير‭ ‬لاستعادة‭ ‬آخر‭ ‬المعاقل‭ ‬الرئيسية‭ ‬للجهاديين‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ضربة‭ ‬قاسية‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

لكن‭ ‬عملية‭ ‬التدمير‭ ‬كانت‭ ‬متوقعة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

وقال‭ ‬العميد‭ ‬فلاح‭ ‬فاضل‭ ‬العبيدي‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تفجير‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬هي‭ ‬محاولة‭ ‬كي‭ ‬يغطي‭ ‬‭(‬الجهاديون‭)‬‭ ‬إعلاميا‭ ‬على‭ ‬خسارتهم‭ ‬الكبيرة،‭ ‬لكن‭ ‬الإعلام‭ ‬والناس‭ ‬يلاحظون‭ ‬الانتصارات‭ ‬وانهيارداعش‮»‬‭.‬

وبعيد‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬التفجير،‭ ‬أعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عبر‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أعماق‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬المعلمين‭ ‬دمرا‭ ‬جراء‭ ‬ضربة‭ ‬أميركية‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الجهاديين‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬دمروا‭ ‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬كنوز‭ ‬الموصل‭ ‬والعراق‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬المبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬لدى‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بريت‭ ‬ماكغورك‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬ليس‭ ‬إلا‭ ‬‮«‬دلالة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬اليأس‭ ‬والهزيمة‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬الجهاديين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬أن‭ ‬التفجير‭ ‬هو‭ ‬إقرار‭ ‬بهزيمة‭ ‬الجهاديين‭. ‬وتدمير‭ ‬هذين‭ ‬المعلمين‭ ‬التاريخيين‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬لائحة‭ ‬المواقع‭ ‬التراثية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن‭ ‬ودمرها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬حكمه‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭.‬

وتشكل‭ ‬المنارة‭ ‬رمزا‭ ‬للمدينة،‭ ‬إذ‭ ‬طبعت‭ ‬على‭ ‬العملة‭ ‬الورقية‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬ويصفها‭ ‬البعض‭ ‬ببرج‭ ‬بيزا‭ ‬العراقي،‭ ‬نسبة‭ ‬إلى‭ ‬البرج‭ ‬الإيطالي‭ ‬المائل‭. ‬وظهرت‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬محلية‭ ‬وإعلانات‭ ‬عدة،‭ ‬وأعطتاسمها‭ ‬لعدد‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬والشركات‭ ‬والنوادي‭ ‬الرياضية‭.‬

‭-‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬بعد‭-‬

وبعد‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014،‭ ‬هدد‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬بتدمير‭ ‬منارة‭ ‬الحدباء،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬السكان‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬إحباط‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬شكلوا‭ ‬درعا‭ ‬بشرية‭ ‬حولها‭. ‬وبعتبر‭ ‬الجهاديون‭ ‬تمجيد‭ ‬الآثار‭ ‬بدعة‭.‬

وكان‭ ‬ممكنا‭ ‬رؤية‭ ‬المنارة‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬لنهر‭ ‬دجلة‭ ‬الذي‭ ‬يفصل‭ ‬المدينة‭ ‬إلى‭ ‬قسمين‭.‬

وجاء‭ ‬تدمير‭ ‬النوري‭ ‬والحدباء‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬مدعومة‭ ‬بضربات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي،‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬لاستعادة‭ ‬آخر‭ ‬مواقع‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭.‬

ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة،‭ ‬ويستخدمهم‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭.‬

وهذه‭ ‬الرقعة‭ ‬التي‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬خاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الجهاديين‭ ‬صغيرة‭ ‬نسبيا،‭ ‬لكن‭ ‬أزقتها‭ ‬الضيقة‭ ‬ومبانيها‭ ‬المتلاصقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تواجد‭ ‬مدنيين‭ ‬فيها،‭ ‬جعل‭ ‬العملية‭ ‬محفوفة‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭.‬

وقتل‭ ‬صحافيان‭ ‬الاثنين‭ ‬وأصيب‭ ‬آخران‭ ‬بجروح‭ ‬لدى‭ ‬انفجار‭ ‬لغم‭ ‬اثناء‭ ‬مرافقتهم‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭. ‬وأشارت‭ ‬تقارير‭ ‬لمنظمات‭ ‬إنسانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدنيين‭ ‬العالقين‭ ‬يدفعون‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا‭.‬

وأظهر‭ ‬الجهاديون‭ ‬مقاومة‭ ‬شرسة‭ ‬في‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة،‭ ‬حيث‭ ‬أبطأت‭ ‬قذائف‭ ‬الهاون‭ ‬والعدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬العبوات‭ ‬والمفخخات،‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭.‬

وفيما‭ ‬توغلت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مسجد‭ ‬النوري،‭ ‬حذر‭ ‬قادة‭ ‬عراقيون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬معركة‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬بعد‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حيال‭ ‬عملية‭ ‬التدمير‭ ‬التي‭ ‬غيرت‭ ‬وجه‭ ‬المدينة‭ ‬إلى‭ ‬الأبد،‭ ‬قال‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭ ‬إن‭ ‬حياة‭ ‬البشر‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬أهم‭ ‬من‭ ‬أى‭ ‬نصب‭ ‬تاريخي‭.‬

وأوضح‭ ‬ياسر‭ ‬علي،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬أنهما‭ ‬كانا‭ ‬رمزين‭ ‬للموصل،‭ ‬فهناك‭ ‬أشخاص‭ ‬قتلوا‭. ‬هؤلاء‭ ‬أغلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬المنارة‮»‬‭.‬