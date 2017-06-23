ماهو الجامع النوري وما دوره في تاريخ الموصل والمنطقة عبر تعاقب الحقب والملوك؟

‮ ‬لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬

الجامع‭ ‬النوري‭ ‬أو‭ ‬الجامع‭ ‬الكبير‭ ‬أو‭ ‬جامع‭ ‬النوري‭ ‬الكبير‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬مساجد‭ ‬العراق‭ ‬التأريخية‭ ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الأيمن‭ ‬‭(‬الغربي‭)‬‭ ‬للموصل‭. ‬وتسمى‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالجامع‭ ‬محلة‭ ‬الجامع‭ ‬الكبير‭.‬

بناه‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬زنكي‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬السادس‭ ‬الهجري‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬عمره‭ ‬يناهز‭ ‬التسعة‭ ‬قرون،‭ ‬يُعتبر‭ ‬الجامع‭ ‬ثاني‭ ‬جامع‭ ‬يُبنى‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬بعد‭ ‬الجامع‭ ‬الأموي،‭ ‬أعيد‭ ‬إعماره‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬كانت‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬1363هـ‭/‬1944م‭.‬

يشتهر‭ ‬الجامع‭ ‬بمنارتهِ‭ ‬المحدَّبة‭ ‬نحو‭ ‬الشرق،‭ ‬وهي‭ ‬الجزء‭ ‬الوحيد‭ ‬المتبقي‭ ‬في‭ ‬مكانه‭ ‬من‭ ‬البناء‭ ‬الأصلي‭. ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تقرن‭ ‬كلمة‭ ‬الحدباء‭ ‬مع‭ ‬الموصل‭ ‬وتعد‭ ‬المنارة‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الآثار‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬تتهدد‭ ‬المئذنة‭ ‬بسبب‭ ‬إهمالها‭ ‬بالانهيار،‭ ‬وكانت‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬محاولات‭ ‬لإصلاحها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬العراقية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بالمستوى‭ ‬المطلوب‭. ‬بعد‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬2014‭ ‬خطب‭ ‬فيه‭ ‬زعيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2014؛‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬له‭.‬‭[‬2‭]‬‭ ‬تعرض‭ ‬محيط‭ ‬المسجد‭ ‬للقصف‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬‭(‬2016–17‭)‬،‭ ‬ودُمر‭ ‬مسجد‭ ‬النوري‭ ‬ومنارته‭ ‬الحدباء‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬يونيو‭ ‬2017‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬‭(‬داعش‭)‬‭ ‬بعد‭ ‬تفخيخه‭ ‬وتفجيره‭ ‬عند‭ ‬اقتراب‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬مسافة‭ ‬50‭ ‬متر‭ ‬عن‭ ‬الجامع‭.‬

تاريخ‭ ‬الجامع

يعود‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬الجامع‭ ‬إلى‭ ‬العهد‭ ‬الزنكي‭ ‬،‭ ‬وتحديداً‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬تولي‭ ‬سيف‭ ‬الدين‭ ‬غازي‭ ‬الثاني‭ ‬بن‭ ‬مودود‭ ‬زمام‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬الموصل‭. ‬فقد‭ ‬حكم‭ ‬البلدة‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬من‭ ‬565‭ ‬إلى‭ ‬576‭ ‬هـ‭ ‬‭(‬1170-1180‭ ‬م‭)‬‭.‬‭[‬5‭]‬‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬سيف‭ ‬الدين‭ ‬ضعيف‭ ‬الإرادة،‭ ‬مغلوباً‭ ‬على‭ ‬أمره،‭ ‬وقيل‭ ‬أن‭ ‬وزيره‭ ‬فخر‭ ‬الدين‭ ‬عبد‭ ‬المسيح‭ ‬كانت‭ ‬بيده‭ ‬السلطة‭ ‬الحقيقية‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬لسيف‭ ‬الدين‭ ‬سوى‭ ‬الاسم‭. ‬ضاق‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬بردابكي‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬‭(‬وهو‭ ‬ابن‭ ‬أخ‭ ‬سيف‭ ‬الدين‭ ‬الثاني‭)‬‭ ‬فتوجه‭ ‬إلى‭ ‬الموصل‭ ‬واحتلها‭ ‬بلا‭ ‬مقاومة‭ ‬566‭ ‬هـ‭.‬

مكث‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬أربعة‭ ‬وعشرين‭ ‬يوماً،‭ ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬قام‭ ‬بإصلاحات‭ ‬منها‭ ‬تخفيف‭ ‬الضرائب،‭ ‬رأى‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬يُعانيه‭ ‬المصلون‭ ‬من‭ ‬ضيق‭ ‬الجامع،‭ ‬فلم‭ ‬يكن‭ ‬بها‭ ‬جامع‭ ‬يُجمع‭ ‬به‭ ‬سوى‭ ‬الجامع‭ ‬الأموي،‭ ‬ولكن‭ ‬سكان‭ ‬البلدة‭ ‬ازدادوا‭ ‬ورأى‭ ‬بذلك‭ ‬حاجتها‭ ‬إلى‭ ‬جامع‭ ‬جديد‭.‬

وقد‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬وفيات‭ ‬الأعيان‭ ‬لابن‭ ‬خلكان‭:‬

‮«‬كان‭ ‬سبب‭ ‬عمارته‭ ‬‭(‬الجامع‭ ‬النوري‭)‬‭ ‬ما‭ ‬حكاه‭ ‬العماد‭ ‬الأصبهاني‭ ‬في‭ ‬البرق‭ ‬الشامي‭ ‬عند‭ ‬ذكره‭ ‬لوصول‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬إلى‭ ‬الموصل‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬بالموصل‭ ‬خربة‭ ‬متوسطة‭ ‬البلد‭ ‬واسعة،‭ ‬وقد‭ ‬أشاعوا‭ ‬عنها‭ ‬ما‭ ‬ينفر‭ ‬القلوب‭ ‬منها،‭ ‬وقالوا‭:‬‭ ‬ما‭ ‬شرع‭ ‬في‭ ‬عمارتها‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬عمره،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬مراده‭ ‬أمره،‭ ‬فأشار‭ ‬عليه‭ ‬الشيخ‭ ‬الزاهد‭ ‬معين‭ ‬الدين‭ ‬عمر‭ ‬الملا‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الصالحين‭ ‬بابتياع‭ ‬الخربة‭ ‬وبنائها‭ ‬جامعاً؛‭ ‬وأنفق‭ ‬فيها‭ ‬أموالاً‭ ‬جزيلة،‭ ‬ووقف‭ ‬على‭ ‬الجامع‭ ‬ضيعة‭ ‬من‭ ‬ضياع‭ ‬الموصل‭.‬‭[‬7‭]‬‮»‬

لم‭ ‬يُبالي‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬بما‭ ‬قاله‭ ‬أهل‭ ‬البلدة،‭ ‬ولذا‭ ‬اتخذ‭ ‬قراره‭ ‬بأن‭ ‬يَبني‭ ‬بها‭ ‬جامعاً‭ ‬كبيراً،‭ ‬وأيده‭ ‬بهذا‭ ‬شيخه‭ ‬معين‭ ‬الدولة‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الملاء‭ ‬وأشار‭ ‬عليه‭ ‬بشراء‭ ‬الخربة‭ ‬وبناء‭ ‬جامعٍ‭ ‬فيها،‭ ‬فركب‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬بنفسه‭ ‬إلى‭ ‬محل‭ ‬الخربة،‭ ‬وصعد‭ ‬منارة‭ ‬مسجد‭ ‬أبي‭ ‬حاضر‭[‬هامش‭ ‬2‭]‬فأشرف‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الخربة،‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬ما‭ ‬يجاورها‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬والحوانيت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬تعويضات‭ ‬لأصحابها‭.‬‭[‬8‭]‬

ووكل‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬شيخه‭ ‬معين‭ ‬الدولة‭ ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الملاء‭ ‬بأمر‭ ‬بناء‭ ‬الجامع‭.‬‭[‬هامش‭ ‬3‭][‬9‭]‬‭ ‬شكك‭ ‬بعض‭ ‬أتباع‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬أهلية‭ ‬الشيخ‭ ‬لتولي‭ ‬زمام‭ ‬إدارة‭ ‬البناء،‭ ‬فقالو‭ ‬له‭ ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬لا‭ ‬يصلح‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬فرد‭ ‬عليهم‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬وليت‭ ‬العمل‭ ‬بعض‭ ‬أصحابي‭ ‬من‭ ‬الأجناد‭ ‬أو‭ ‬الكتاب،‭ ‬أعلم‭ ‬أنه‭ ‬يظلم‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأوقات،‭ ‬ولا‭ ‬يُبنى‭ ‬الجامع‭ ‬بظلم‭ ‬رجل‭ ‬مسلم،‭ ‬وإذا‭ ‬وليت‭ ‬هذا‭ ‬الشيخ،‭ ‬غلب‭ ‬على‭ ‬ظني‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يظلم،‭ ‬فإذا‭ ‬ظلم‭ ‬كان‭ ‬الإثم‭ ‬عليه‭ ‬لا‭ ‬علي‮»‬‭.‬

باشر‭ ‬الشيخ‭ ‬عمر‭ ‬ببناء‭ ‬الجامع‭ ‬سنة‭ ‬566‭ ‬هـ‭ ‬فابتاع‭ ‬الخربة‭ ‬من‭ ‬أصحابها،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اشتراها‭ ‬بأوفر‭ ‬الأثمان،‭ ‬وكان‭ ‬يملأ‭ ‬تنانير‭ ‬الجص‭ ‬بنفسه،‭ ‬وبقي‭ ‬يشتغل‭ ‬في‭ ‬عمارة‭ ‬الجامع‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انتهى‭ ‬منه‭ ‬سنة‭ ‬568‭ ‬هـ‭.‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬فرغ‭ ‬من‭ ‬عمارة‭ ‬الجامع،‭ ‬رأى‭ ‬من‭ ‬المستحسن‭ ‬أن‭ ‬يبني‭ ‬به‭ ‬مدرسة،‭ ‬وعرفت‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬بمدرسة‭ ‬الجامع‭ ‬النوري‭. ‬يقول‭ ‬ابن‭ ‬كثير‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬والنهاية‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬مدرس‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬كان‭ ‬أبي‭ ‬بكر‭ ‬البرقاني‭ ‬تلميذ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬يحيى‭ ‬تلميذ‭ ‬الغزالي‭.‬‭[‬11‭]‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تذكر‭ ‬مصادر‭ ‬أخرى‭ ‬أنه‭ ‬عماد‭ ‬الدين‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬التوقاني‭ ‬الشافعي‭ ‬وأنه‭ ‬تباحث‭ ‬مع‭ ‬ابن‭ ‬شداد‭.‬

وكان‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬قد‭ ‬رجع‭ ‬إلى‭ ‬الموصل‭ ‬سنة‭ ‬568‭ ‬هـ‭ ‬وصلى‭ ‬في‭ ‬جامعه،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فرشه‭ ‬بالبسط‭ ‬والحصران،‭ ‬وعين‭ ‬له‭ ‬مؤذنين‭ ‬وخدمًا‭ ‬وقومة‭ ‬ورتب‭ ‬له‭ ‬ما‭ ‬يلزمه‭. ‬كان‭ ‬للجامع‭ ‬عدة‭ ‬أوقاف‭ ‬منها‭ ‬‮«‬العقر‭ ‬الحميدية‮»‬‭ ‬و‮»‬قيسارية‭ ‬الجامع‭ ‬النوري‮»‬‭ ‬و‮»‬أرض‭ ‬خبرات‭ ‬الجمس‮»‬‭.‬

تكلفة‭ ‬بناء‭ ‬الجامع‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬ولكن‭ ‬تتراوح‭ ‬التقديرات‭ ‬بين‭ ‬وستين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وثلثمائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬الثانية‭ ‬‭(‬568‭ ‬هـ‭)‬‭ ‬للموصل‭ ‬كان‭ ‬جالسا‭ ‬على‭ ‬دجلة‭ ‬وجاءه‭ ‬إليه‭ ‬شيخه‭ ‬معين‭ ‬الدولة‭ ‬وقدم‭ ‬إليه‭ ‬دفاتر‭ ‬الخرج‭ ‬وقال‭ ‬له‭:‬‭ ‬‮«‬يا‭ ‬مولانا،‭ ‬أشتهي‭ ‬أن‭ ‬تنظر‭ ‬فيها‮»‬‭ ‬فقال‭ ‬له‭ ‬نور‭ ‬الدين‭:‬‭ ‬‮«‬ياشيخ،‭ ‬عملنا‭ ‬هذا‭ ‬لله،‭ ‬فدع‭ ‬الحساب‭ ‬ليوم‭ ‬الحساب‮»‬‭ ‬وأخذ‭ ‬الدفاتر‭ ‬ورماها‭ ‬في‭ ‬دجلة‭.‬

العصور‭ ‬الوسطى‭ ‬إلى‭ ‬العصر‭ ‬الحديث

وبعد‭ ‬الاحتلال‭ ‬المغولى‭ ‬للموصل‭ ‬لاقى‭ ‬هذا‭ ‬الجامع‭ ‬كغيره‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإهمال‭ ‬والتخريب،‭ ‬ودُمرت‭ ‬الموصل‭ ‬تدميرا‭ ‬شبه‭ ‬كاملا‭.‬‭[‬14‭]‬‭ ‬سنة‭ ‬1146‭ ‬هـ‭ ‬تولى‭ ‬حسين‭ ‬باشا‭ ‬الجليلي‭ ‬ولاية‭ ‬الموصل،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1150‭ ‬هـ‭ ‬انتشر‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬طاعون‭ ‬شديد‭ ‬مات‭ ‬فيه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أهلها‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬السنة‭ ‬أعيد‭ ‬إعمار‭ ‬وتنظيف‭ ‬الجامع‭.‬‭[‬15‭]‬

في‭ ‬القرن‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬الهجري‭ ‬حاول‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬الملا‭ ‬جرجيس‭ ‬القادري‭ ‬النوري‭ ‬ترميم‭ ‬الجامع‭. ‬اتخذ‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الجامع‭ ‬تكية‭ ‬عام‭ ‬1281‭ ‬هـ‭[‬16‭]‬‭ ‬وتوفي‭ ‬عام‭ ‬1305‭ ‬هـ‭.‬

قام‭ ‬المشتشرق‭ ‬الألماني‭ ‬ارنست‭ ‬هرتسفلد‭ ‬بدراسة‭ ‬عن‭ ‬الجامع‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬وقال‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الجامع‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬كله‭ ‬إلى‭ ‬فترة‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬بالأصل‭ ‬مبني‭ ‬فوق‭ ‬مسجد‭ ‬بناه‭ ‬سيف‭ ‬الدين‭ ‬غازي‭ ‬الأول‭ ‬عام‭ ‬543‭ ‬هـ‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬بدورها‭ ‬أصلا‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬ضريح،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬قال‭ ‬أن‭ ‬بناء‭ ‬الجامع‭ ‬بدا‭ ‬قبل‭ ‬مجيء‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬إلى‭ ‬الموصل‭ ‬بعشرين‭ ‬سنة‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يامر‭ ‬بإنشاء‭ ‬الجامع‭ ‬ولكنه‭ ‬أشرف‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬بنائه،‭ ‬وأن‭ ‬رواية‭ ‬ابن‭ ‬الأثير‭ ‬مفبركة‭ ‬بهدف‭ ‬إظهار‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬وشيخه‭ ‬الملاء‭ ‬بأحسن‭ ‬وجه‭.‬‭[‬18‭]‬‭ ‬ويقال‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬الجامع‭ ‬بنى‭ ‬على‭ ‬كنيسة‭ ‬تسمى‭ ‬كنيسة‭ ‬الأربعين‭ ‬شهيد‭ ‬والتي‭ ‬بنيت‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬كانت‭ ‬سابقا‭ ‬كنيسة‭ ‬القديس‭ ‬بولس‭.‬‭[‬19‭]‬‭ ‬شكك‭ ‬الديوه‭ ‬جي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الآراء‭ ‬معتمدا‭ ‬بالأساس‭ ‬على‭ ‬نصوص‭ ‬ابن‭ ‬الأثير‭[‬هامش‭ ‬4‭]‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬والده‭ ‬مسؤول‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬لدى‭ ‬الزنكيون‭ ‬في‭ ‬الموصل‭.‬

مع‭ ‬مرور‭ ‬الزمن‭ ‬تدهورت‭ ‬حالة‭ ‬الجامع،‭ ‬فقد‭ ‬قال‭ ‬تحسين‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬مذكراته‭ ‬أنه‭ ‬لمّا‭ ‬صار‭ ‬متصرف‭ ‬للموصل‭ ‬عام‭ ‬1358‭ ‬هـ‭ ‬‭(‬1939‭ ‬م‭)‬‭ ‬كان‭ ‬الجامع‭ ‬‮«‬مهدمًا‭ ‬ومهجورًا‭ ‬لا‭ ‬يصلح‭ ‬لإقامة‭ ‬الصلاة‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬العام‭ ‬زار‭ ‬الموصل‭ ‬مدير‭ ‬الأوقاف‭ ‬العام‭ ‬وذكر‭ ‬له‭ ‬حال‭ ‬الجامع‭ ‬وما‭ ‬يحتاجه‭ ‬من‭ ‬صيانة،‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬تخصيص‭ ‬مبلغ‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬فوافق‭ ‬وشكلت‭ ‬لجنة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬الموضوع‭. ‬ولكن‭ ‬المدير‭ ‬استُبدل‭ ‬بعدها‭ ‬بفترة‭ ‬وخلفه‭ ‬سحب‭ ‬هذه‭ ‬المنحة‭ ‬وبقي‭ ‬الجامع‭ ‬على‭ ‬حاله‭. ‬تدخلت‭ ‬بعدها‭ ‬مديرية‭ ‬الأوقاف‭ ‬العامة‭ ‬ووعدت‭ ‬بمبلغ‭ ‬من‭ ‬المال‭.‬‭[‬21‭]‬‭ ‬اشرف‭ ‬مصطفى‭ ‬الصابونجي‭ ‬على‭ ‬البناء‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توسيعه‭ ‬واستخدم‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬الجديد‭ ‬الرخام‭ ‬وبنى‭ ‬فيه‭ ‬أربع‭ ‬منائر‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الشخصي،‭ ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬عام‭ ‬عام‭ ‬1363‭ ‬هـ‭ ‬‭(‬1944‭ ‬م‭)‬‭.‬

من‭ ‬أقوال‭ ‬الرحالة

كتب‭ ‬الرحالة‭ ‬الذين‭ ‬وصلوا‭ ‬الموصل‭ ‬عن‭ ‬الجامع،‭ ‬فقد‭ ‬قال‭ ‬ياقوت‭ ‬الحموي‭ ‬في‭ ‬معجمه‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬ذكر‭ ‬الموصل‭:‬‭ ‬‮«‬وسورها‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬جامعين،‭ ‬تقام‭ ‬فيهما‭ ‬الجمعة،‭ ‬أحدهما‭ ‬بناه‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬محمود‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬السوق،‭ ‬وهو‭ ‬طريق‭ ‬للذاهب‭ ‬والجائي،‭ ‬مليح‭ ‬كبير‮»‬‭.‬‭[‬23‭]‬‭ ‬ذكره‭ ‬أبو‭ ‬شامة‭ ‬المقدسي‭ ‬قائلا‭:‬‭ ‬‮«‬إليه‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬الحسن‭ ‬والإتقان‮»‬‭.‬

وذكره‭ ‬أيضا‭ ‬ابن‭ ‬جبير‭ ‬في‭ ‬رحلته،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬‮«‬وللمدينة‭ ‬جامعان‭:‬‭ ‬أحدهما‭ ‬جديد،‭ ‬والآخر‭ ‬من‭ ‬عهد‭ ‬بني‭ ‬أمية‭…‬ويجمع‭ ‬في‭ ‬هذين‭ ‬الجامعين‭ ‬القديم‭ ‬والحديث،‭ ‬ويجمع‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬جامع‭ ‬الربض‮»‬‭.‬‭[‬24‭]‬‭ ‬ويقصد‭ ‬بالجديد‭ ‬الجامع‭ ‬النوري‭ ‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬صفر‭ ‬580‭ ‬هـ‭ ‬‭(‬4-8‭ ‬يونيو‭/‬حزيران‭ ‬1184‭ ‬م‭)‬‭.‬‭[‬25‭]‬‭ ‬وفي‭ ‬رحلته‭ ‬قال‭ ‬ابن‭ ‬بطوطة‭ ‬‮«‬وبداخل‭ ‬المدينة‭ ‬جامعان‭ ‬أحدهما‭ ‬قديم‭ ‬والآخر‭ ‬حديث‭ ‬وفي‭ ‬صحن‭ ‬الحديث‭ ‬منهما‭ ‬قبة‭ ‬في‭ ‬داخلها‭ ‬خصة‭ ‬رخام‭ ‬مثمنة‭ ‬مرتفعة‭ ‬على‭ ‬سارية‭ ‬رخام‭ ‬يخرج‭ ‬منها‭ ‬الماء‭ ‬بقوة‭ ‬وانزعاج‭ ‬فيرتفع‭ ‬مقدار‭ ‬القامة‭ ‬ثم‭ ‬ينعكس‭ ‬فيكون‭ ‬له‭ ‬مرأى‭ ‬حسن‭.‬‮»‬‭[‬26‭]‬‭ ‬وقد‭ ‬يقصد‭ ‬بالحديث‭ ‬الجامع‭ ‬النوري‭.‬

وذكرها‭ ‬أيضا‭ ‬الرحالة‭ ‬الأجانب‭ ‬ومنهم‭ ‬جيمس‭ ‬سلك‭ ‬بكنغهام‭ ‬والذي‭ ‬زار‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر،‭ ‬وقال‭ ‬أن‭ ‬الجامع‭ ‬‮«‬كان‭ ‬سابقًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬وجميلا،‭ ‬لكنها‭ ‬الآن‭ ‬مدمرة‭ ‬بالكامل‮»‬‭.‬

الطراز‭ ‬المعماري

شهدت‭ ‬الموصل‭ ‬نهضة‭ ‬عمرانية‭ ‬واسعة‭ ‬بعد‭ ‬مجيء‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬زنكي‭ ‬إلى‭ ‬المدينة،‭ ‬والعماير‭ ‬من‭ ‬العهد‭ ‬الزنكي‭ ‬لها‭ ‬طراز‭ ‬فريد‭. ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬من‭ ‬البناء‭ ‬الأصلي‭ ‬للجامع‭ ‬سوى‭ ‬المنارة‭ ‬والمحراب‭ ‬وبعض‭ ‬الزخارف‭ ‬الجبسية‭. ‬المحراب‭ ‬جيء‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جامع‭ ‬آخر،‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬محفوظ‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬القصر‭ ‬العباسي‭ ‬ببغداد‭. ‬تأثرت‭ ‬عمارة‭ ‬المآذن‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬بالمعمار‭ ‬الفارسي‭ ‬‭(‬السلجوقي‭ ‬تحديدا‭)‬‭ ‬ولكن‭ ‬أخذت‭ ‬طابعًا‭ ‬خاصًا‭ ‬محليًا‭ ‬ويمكن‭ ‬مشاهدة‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬القريبة‭ ‬للموصل‭ ‬كأربيل‭ ‬وماردين‭ ‬وسنجار‭.‬

منارة‭ ‬الحدباء

يشتهر‭ ‬الجامع‭ ‬بمنارته‭ ‬المائلة‭ ‬والتي‭ ‬تسمى‭ ‬غالبًا‭ ‬منارة‭ ‬الحدباء‭ ‬وسابقًا‭ ‬المنارة‭ ‬الطويلة‭ ‬وتعتبر‭ ‬أعلى‭ ‬منارة‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬‭[‬30‭]‬‭ ‬وكلمة‭ ‬الحدباء‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬ألقاب‭ ‬الموصل‭ ‬وقيل‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬ياتى‭ ‬من‭ ‬اسم‭ ‬المنارة‭.‬‭[‬هامش‭ ‬5‭]‬‭ ‬صورة‭ ‬المنارة‭ ‬مطبوعة‭ ‬على‭ ‬الدينار‭ ‬العراقي‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭.‬

الراجح‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬انحنائه‭ ‬نحو‭ ‬الشرق‭ ‬هو‭ ‬الريح‭ ‬السائدة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬حيث‭ ‬تؤثر‭ ‬هذه‭ ‬الرياح‭ ‬على‭ ‬الأجر‭ ‬والجص‭ ‬المبنية‭ ‬منه‭ ‬هذه‭ ‬المنارة‭ ‬فأدت‭ ‬إلى‭ ‬ميلانها‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬الشرق‭.‬‭[‬32‭]‬‭ ‬عوامل‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬والتفاوت‭ ‬في‭ ‬أسس‭ ‬البناء‭ ‬للمئذنة‭.‬‭[‬33‭]‬‭ ‬تفسير‭ ‬آخر‭ ‬يقول‭ ‬أن‭ ‬إبراهيم‭ ‬الموصلي‭ ‬تعمد‭ ‬هذا‭ ‬الميلان‭ ‬لكي‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬سقوطها،‭ ‬لأن‭ ‬غرب‭ ‬المنارة‭ ‬كان‭ ‬‭(‬وما‭ ‬يزال‭)‬‭ ‬هناك‭ ‬بيوتا‭ ‬كثيرة‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬سقطت‭ ‬نحو‭ ‬الشرق‭ ‬ستقع‭ ‬على‭ ‬صحن‭ ‬الجامع‭ ‬وتقلل‭ ‬الخسائر‭. ‬المنارة‭ ‬مهددة‭ ‬بالانهيار،‭[‬34‭]‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬هو‭ ‬المياه‭ ‬الجوفية‭ ‬التي‭ ‬تحيط‭ ‬بها،‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬اهتراء‭ ‬قاعدة‭ ‬المنارة‭.‬‭[‬‭ ‬وقد‭ ‬درجته‭ ‬مؤسسة‭ ‬الصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬للآثار‭ ‬والتراث‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الأكثر‭ ‬مائة‭ ‬آثر‭ ‬مهددة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وتنتشر‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخرافات‭ ‬حول‭ ‬سبب‭ ‬الانحناء،‭ ‬ومنها‭ ‬أن‭ ‬النبي‭ ‬الخضر‭ ‬مر‭ ‬بالمنارة‭ ‬فمالت‭ ‬خجلا‭ ‬منه،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬الإمام‭ ‬عليا‭ ‬جاء‭ ‬لزيارة‭ ‬حفيده‭ ‬علي‭ ‬الأصغر‭ ‬فانحنت‭ ‬احتراما‭ ‬له،‭ ‬ويستدلون‭ ‬باسم‭ ‬منطقة‭ ‬‭(‬دوسة‭ ‬علي‭)‬‭ ‬المجاورة‭.‬‭[‬37‭]‬‭ ‬خرافة‭ ‬أخرى‭ ‬تقول‭ ‬انه‭ ‬لما‭ ‬أسري‭ ‬بمحمد‭ ‬إلى‭ ‬السماوات‭ ‬السبع،‭ ‬مر‭ ‬بالموصل‭ ‬فانحنت‭ ‬له،‭ ‬وهذا‭ ‬مستحيل‭ ‬حيث‭ ‬بنيت‭ ‬المئذنة‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬محمد‭ ‬بقرون‭.‬‭[‬38‭]‬‭ ‬وقال‭ ‬النصارى‭ ‬أن‭ ‬المنارة‭ ‬انحنت‭ ‬لمريم‭ ‬العذراء‭ ‬والتي‭ ‬يقال‭ ‬أنها‭ ‬مدفونة‭ ‬قرب‭ ‬أربيل،‭ ‬أي‭ ‬باتجاه‭ ‬ميلان‭ ‬المنارة‭.‬

تقع‭ ‬المئذنة‭ ‬في‭ ‬الركن‭ ‬الشمالي‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬حرم‭ ‬الجامع‭ ‬ويلاحظ‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬مآذن‭ ‬العراق‭ ‬السابقة‭ ‬واللاحقة‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الركن‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬مئذنة‭ ‬المظفرية‭ ‬ومئذنة‭ ‬جامع‭ ‬البصرة‭ ‬التي‭ ‬بنيت‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المستنصر‭ ‬بالله‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وقوع‭ ‬المآذن‭ ‬في‭ ‬أركان‭ ‬المباني‭ ‬انتشر‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬مثل‭ ‬الرّباط‭ ‬في‭ ‬سوسه‭ ‬ومسجد‭ ‬الحاكم‭ ‬بالقاهرة‭.‬

للمنارة‭ ‬قسمين‭ ‬أحدهما‭ ‬اسطواني‭ ‬وآخر‭ ‬منشوري،‭ ‬القسم‭ ‬الاسطواني‭ ‬يعلو‭ ‬القسم‭ ‬المنشوري‭ ‬ويشمل‭ ‬على‭ ‬سبعة‭ ‬أقسام‭ ‬زخرفيه‭ ‬أجريه‭ ‬نافرة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬حلقات‭.‬‭[‬41‭]‬‭ ‬ولها‭ ‬مدخلان‭ ‬يصل‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬بواسطة‭ ‬درج‭ ‬إلى‭ ‬الأعلى،‭ ‬فجعل‭ ‬المعمار‭ ‬إبراهيم‭ ‬الموصلي‭ ‬سلمين‭ ‬في‭ ‬باطن‭ ‬المنارة‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬منفصل‭ ‬عن‭ ‬الآخر،‭ ‬يلتقيان‭ ‬عند‭ ‬منطقة‭ ‬الحصن‭ ‬في‭ ‬الأعلى،‭ ‬فالصاعد‭ ‬إلى‭ ‬الأعلى‭ ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬النازل‭ ‬إلى‭ ‬الأسفل،‭ ‬وعمد‭ ‬المعمار‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬سلمين‭ ‬للمئذنة‭ ‬وكان‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬تخفيف‭ ‬ثقل‭ ‬المئذنة‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬القاعدة‭.‬‭[‬42‭]‬‭ ‬وهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬السلالم‭ ‬انتقل‭ ‬تأثيره‭ ‬إلى‭ ‬منارة‭ ‬سوق‭ ‬الغزل‭ ‬التابعة‭ ‬لجامع‭ ‬الخلفاء،‭ ‬والمئذنة‭ ‬المظفرية‭ ‬في‭ ‬أربيل،‭[‬43‭]‬‭ ‬ومئذنة‭ ‬خانقاه‭ ‬الأمير‭ ‬قوصون‭ ‬بصحراء‭ ‬السيوطى‭ ‬‭(‬736‭ ‬هـ‭/‬‭ ‬1336‭ ‬م‭)‬‭.‬

ترميم‭ ‬المنارة

اعيد‭ ‬ترميم‭ ‬المنارة‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬عبودي‭ ‬الطنبورجي‭.‬‭[‬هامش‭ ‬6‭]‬‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬بدن‭ ‬المنارة‭ ‬فجوة‭ ‬وكانت‭ ‬المسافة‭ ‬بين‭ ‬حوض‭ ‬المنارة‭ ‬والفجوة‭ ‬حوالى‭ ‬عشرين‭ ‬مترا‭. ‬جمع‭ ‬الطنبورجي‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬خيرة‭ ‬البنائين‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬وصعد‭ ‬على‭ ‬سطوح‭ ‬الأبنية‭ ‬المجاورة‭ ‬ودرس‭ ‬اتجاه‭ ‬الرياح‭ ‬والمناخ‭. ‬اتضح‭ ‬له‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬الترميم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬الداخل،‭ ‬مما‭ ‬يصعب‭ ‬العملية‭ ‬ويزيدها‭ ‬خطرا‭. ‬جمعوا‭ ‬كل‭ ‬المستلزمات‭ ‬الضرورية‭ ‬وبداوا‭ ‬يتدربون‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬دقيقة‭ ‬لرفع‭ ‬الطنبورجي‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الفجوة،‭ ‬وكان‭ ‬متصرّف‭ ‬الموصل‭ ‬قد‭ ‬كلّف‭ ‬البناء‭ ‬بترميم‭ ‬الفجوة‭ ‬مقابل‭ ‬أي‭ ‬مبلغ‭ ‬يطلبه‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬المنتظر‭ ‬اجتمع‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الأوقاف‭ ‬وموظفين‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬وصعد‭ ‬الناس‭ ‬اسطحهم‭ ‬لكي‭ ‬يتابعوا‭ ‬العملية‭. ‬صعد‭ ‬الطنبورجي‭ ‬بنجاح‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬اشكالية،‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬فجأة‭ ‬وتقلب‭ ‬وجهه‭ ‬واشتد،‭ ‬فساله‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬الأسفل‭ ‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬النزول‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يجب،‭ ‬والا‭ ‬به‭ ‬يضع‭ ‬يده‭ ‬بسرعة‭ ‬داخل‭ ‬الفجوة‭ ‬ويخرج‭ ‬منها‭ ‬حية‭ ‬كانت‭ ‬داخل‭ ‬المنارة،‭ ‬اسقطها‭ ‬ثم‭ ‬قتلها‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬الأسفل‭ ‬وتصاعدت‭ ‬هلاهل‭ ‬النساء‭ ‬فرحا‭. ‬واستمر‭ ‬العمل‭ ‬مدة‭ ‬حوالى‭ ‬ساعة‭ ‬أعاد‭ ‬فيها‭ ‬البنّاء‭ ‬ترميم‭ ‬الفجوة‭ ‬وإكمال‭ ‬النقوش‭. ‬ولكي‭ ‬يثبت‭ ‬الطنبورجي‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يشخى‭ ‬المرتفعات،‭ ‬اكل‭ ‬لفّة‭ ‬الكباب‭ ‬التي‭ ‬اعدها‭ ‬مسبقا‭ ‬وسط‭ ‬الهلاهل‭ ‬والتصفيق‭. ‬حين‭ ‬عرض‭ ‬عليه‭ ‬الاجر‭ ‬جزاء‭ ‬عمله،‭ ‬قال‭ ‬الطنبورجي‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬آخذ‭ ‬أجوري‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬البيت‮»‬‭ ‬ويقصد‭ ‬به‭ ‬الله‭ ‬أي‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬ياخذ‭ ‬أي‭ ‬اجر‭ ‬مقابل‭ ‬عمله‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬1401‭ ‬هـ‭ ‬‭(‬1981‭ ‬م‭)‬‭ ‬قامت‭ ‬شركة‭ ‬إيطالية‭ ‬بمحاولة‭ ‬لتثبيت‭ ‬المنارة،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الحرب‭ ‬العراقية‭ ‬الإيرانية‭ ‬كسّرت‭ ‬بعض‭ ‬أنابيب‭ ‬المياه‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬تسرب‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬اضعاف‭ ‬بنية‭ ‬المنارة‭. ‬ازداد‭ ‬احتداب‭ ‬المئذنة‭ ‬منذ‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬بحوالي‭ ‬40‭ ‬سنتيمتر‭.‬‭[‬46‭]‬‭ ‬وفي‭ ‬محاولة‭ ‬أخرى‭ ‬قامت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬العراقية‭ ‬بمحاولة‭ ‬ترميم‭ ‬المنارة‭ ‬بضخ‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬الاسمنت‭ ‬المسلح‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬المنارة‭ ‬للحفاظ‭ ‬عليها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬مؤقت،‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المخاطر‭ ‬النى‭ ‬تهدد‭ ‬المئذنة،‭ ‬فقد‭ ‬قال‭ ‬بهنام‭ ‬أبو‭ ‬الصوف‭ ‬أن‭ ‬احتمالية‭ ‬انهيار‭ ‬المنارة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬المنظور‭ ‬ما‭ ‬زالت‭.‬

يتألف‭ ‬المبنى‭ ‬من‭ ‬مصلى‭ ‬مستطيل‭ ‬الشكل‭ ‬مساحته‭ ‬143‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬‭(‬قياسه‭ ‬7،15×20‭ ‬م‭)‬،‭ ‬للمصلى‭ ‬أربعة‭ ‬أساكيب‭ ‬واثنتي‭ ‬عشرة‭ ‬بلاطة،‭ ‬ويقوم‭ ‬سقفه‭ ‬على‭ ‬أعمدة‭ ‬ضخمة‭ ‬موازية‭ ‬لجدار‭ ‬القبلة،‭ ‬وفصل‭ ‬الأسكوب‭ ‬الرابع‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬الصحن‭ ‬باثنتي‭ ‬عشرة‭ ‬بائكة،‭ ‬يستند‭ ‬سقف‭ ‬هذا‭ ‬الأسكوب‭ ‬على‭ ‬أعمدة‭ ‬أسطوانية‭. ‬وبناء‭ ‬بيت‭ ‬الصلاة‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬قسمين‭ ‬الأمامي‭ ‬يشتمل‭ ‬على‭ ‬بوائك‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬الصحن‭ ‬والقسم‭ ‬الآخر‭ ‬غير‭ ‬مفتوح‭ ‬للبلاطات‭ ‬ومما‭ ‬يلفت‭ ‬النظر‭ ‬أن‭ ‬تخطيط‭ ‬الجامع‭ ‬لا‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مجنبة‭ ‬ومؤخرة‭ ‬تطل‭ ‬على‭ ‬الفناء،‭ ‬هذا‭ ‬التخطيط‭ ‬يشبه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬نواحيه‭ ‬تخطيط‭ ‬عمارة‭ ‬الأربعين‭ ‬في‭ ‬تكريت‭ ‬والذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الخامس‭ ‬الهجري‭ ‬حيث‭ ‬يكتنف‭ ‬مصلاه‭ ‬بعض‭ ‬التشابه‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬المعمارى‭ ‬تاثر‭ ‬بهذا‭ ‬الطراز‭. ‬أما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتخطيط‭ ‬بناء‭ ‬بيت‭ ‬الصلاة‭ ‬والرواق‭ ‬القائم‭ ‬أمام‭ ‬المصلى،‭ ‬فيعتقد‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬المناخية‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭.‬

عام‭ ‬1364‭ ‬هـ‭ ‬‭(‬1944‭ ‬م‭)‬‭ ‬جرت‭ ‬بعض‭ ‬التنقيبات‭ ‬للجامع‭ ‬واستنتج‭ ‬ان‭ ‬الجامع‭ ‬كان‭ ‬مزين‭ ‬بتشكيلات‭ ‬زخرفية‭ ‬جصية‭ ‬هندسية‭ ‬ونباتية‭ ‬وكتابات‭ ‬كوفية‭ ‬خاصة‭ ‬جدار‭ ‬القبلة‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬نقلها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬المتحف‭ ‬العراقي‭ ‬ببغداد‭.‬

المحراب

عدا‭ ‬منارة‭ ‬الحدباء،‭ ‬فإن‭ ‬المحراب‭ ‬هو‭ ‬الجزء‭ ‬الوحيد‭ ‬المتبقي‭ ‬من‭ ‬الجامع‭ ‬الأصلي‭.‬‭[‬47‭]‬‭ ‬تشير‭ ‬المصادر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحراب‭ ‬كان‭ ‬سابقا‭ ‬ضمن‭ ‬الجامع‭ ‬الأموي‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬تحويله‭ ‬عند‭ ‬بناء‭ ‬الجامع‭.‬‭[‬48‭]‬‭ ‬للمحراب‭ ‬شريط‭ ‬كتابي‭ ‬مكتوب‭ ‬بخط‭ ‬كوفي‭ ‬نقش‭ ‬على‭ ‬مهاد‭ ‬من‭ ‬الزخارفالنباتية،‭ ‬وقوام‭ ‬الزخرفة‭ ‬فيه‭ ‬ثلاثة‭ ‬صفوف‭ ‬شاقولية‭ ‬من‭ ‬عقود‭ ‬صماء‭ ‬غير‭ ‬نافذة،‭ ‬يضم‭ ‬الصف‭ ‬الأوسط‭ ‬منها‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬متراكبة،‭ ‬ترفعها‭ ‬عدة‭ ‬أعمدة‭ ‬مندمجة‭.‬‭[‬49‭]‬‭ ‬ومما‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬المحراب‭ ‬الآية‭ ‬من‭ ‬سورة‭ ‬البقرة‭ ‬﴿وَمِنْ‭ ‬حَيْثُ‭ ‬خَرَجْتَ‭ ‬فَوَلِّ‭ ‬وَجْهَكَ‭ ‬شَطْرَ‭ ‬الْمَسْجِدِ‭ ‬الْحَرَامِ‭ ‬وَإِنَّهُ‭ ‬لَلْحَقُّ‭ ‬مِنْ‭ ‬رَبِّكَ‭ ‬وَمَا‭ ‬اللَّهُ‭ ‬بِغَافِلٍ‭ ‬عَمَّا‭ ‬تَعْمَلُونَ﴾‭.‬‭[‬50‭]‬‭ ‬وعلل‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬هذه‭ ‬الآية‭ ‬بأن‭ ‬بردابكي‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬خصها‭ ‬لان‭ ‬سياق‭ ‬الآية‭ ‬والآيات‭ ‬السابقة‭ ‬تذكر‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصليبي‭ ‬آنذاك،‭ ‬فاختار‭ ‬هذه‭ ‬الآية‭ ‬لنشر‭ ‬رسالة‭ ‬الجهاد‭ ‬في‭ ‬الموصل‭.‬‭[‬51‭]‬‭ ‬نقل‭ ‬المحراب‭ ‬مع‭ ‬زخارف‭ ‬جبسية‭ ‬وحفظ‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬القصر‭ ‬العباسي‭ ‬ببغداد‭.‬

الجامع‭ ‬اليوم

ظهر‭ ‬زعيم‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬الارهابي‭ ‬الملقب‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬وخطب‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الجامع‭ ‬يوم‭ ‬6‭ ‬رمضان‭ ‬1435‭ ‬هـ‭ ‬‭/‬‭ ‬4‭ ‬تموز‭ ‬2014‭ ‬م‭.‬‭[‬52‭]‬‭ ‬وقيل‭ ‬أن‭ ‬داعش‭ ‬‭-‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬نسفت‭ ‬جامع‭ ‬النبي‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬رمضان‭ ‬1435‭ ‬هـ‭ ‬‭-‬‭ ‬أرادت‭ ‬تفجير‭ ‬ضريح‭ ‬في‭ ‬الجامع،‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬أهالي‭ ‬الموصل‭ ‬تصدوا‭ ‬لهم‭ ‬ومنعوا‭ ‬المسلحين‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭.‬‭[‬53‭]‬

تعرض‭ ‬المسجد‭ ‬للقصف‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬‭(‬2016–17‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬هدد‭ ‬بانهيار‭ ‬المنارة،‭[‬54‭]‬‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬رمضان‭ ‬1438‭ ‬هـ‭ ‬21‭ ‬يونيو‭ ‬2017‭ ‬م‭ ‬دُمر‭ ‬مسجد‭ ‬النوري‭ ‬ومنارته‭ ‬الحدباء،‭.‬