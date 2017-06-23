الحدباء .. سؤال الرموز والهوية- رافد جبوري

رافد جبوري
لندن
في معركة مثل معركة الموصل من المتوقع ان يدمر اي شي باي طريقة. لم يفاجئني خبر تفجير الجامع النوري العريق وانهيار منارته الحدباء لكن ما استوقفني كان الانقسام الذي حصل في ردود افعال العراقيين.
الحزن لفقدان الحدباء ليس تصريحا سياسيا و الصدمة من مشهد انهيارها ليس مؤامرة لسرقة فرحة استكمال استعادة المدينة من قبضة تنظيم داعش. وهذا المقال ليس موجها ضد رأي ما بل محاولة لفهم حجم الخلاف وتاثيره على الهوية الوطنية الجامعة. كل الاراء الملتزمة بالمعايير الانسانية تستحق النظر حتى لو اختلفنا معها.
الحزن على المنارة الحدباء ياتي من كونها رمزا عراقيا كبيرا وقد اعطت للموصل اسمها الذي تغنى به العراقيون لاجيال واجيال. عملية اختفاء الحدباء من المشهد الموصلي تاتي امتدادا للعذاب الطويل الذي مرت به المدينة في السنوات الاخيرة. ومن الطبيعي ان يحزن من يحب العراق على غياب ودمار رموزه.
المعترضون على الحزن على الحدباء يحتجون بان من الاولى ان يكون الحزن على من فقدوا ارواحهم في عملية تحرير المدينة المستمرة منذ ثمانية اشهر! لكن الحقيقة هي ان الحرب ماساة كبيرة مليئة بالاحزان. والاحزان في الحرب للاسف لا تلغي بعضها فمن الممكن ان يحزن الانسان عليها جميعا. الضحايا الذين سقطوا في الموصل من عسكريين ومدنيين هم الثمن الغالي للحرب التي نامل ان ياتي بعدها سلام وتعلم للدروس التي ادت الى ما وصل اليه الحال في الموصل والعراق كله.
وهناك من يقول ان الحزن المفرط يقصد ان يطعن فرحة النصر القريب. هذا ليس صحيحا. فقد كان من الوارد دائما ان يمر طريق تحرير الموصل بصدمات وماس احزان اذ ان فيها مئات الالف من المدنيين بالاضافة لاثارها المهمة المعرضة للدمار. وقد كان الطريق لاستعادة المناطق التي احتلها التنظيم مليئا فعلا بالالام وهو لم ينته بعد للاسف.
هناك من بين المعترضين على الحزن من بالغ الى حد الشماتة والتصريح بطائفية وكراهية مقيتة. التراشقات التي حدثت تحديدا مع هذه الفئة تعبر عن صعوبة الوضع الذي يمر به العراق وعن ضرورة قيام الحكومة والقادة بمبادرات مصالحة حقيقية من اجل تجنب تكرار الماساة الكبرى التي جلبت تنظيم داعش ووفرت له ظروف التمدد.
احد القادة الاميركيين وصف العمليات في الموصل بانها اقوى عمليات حرب المدن منذ الحرب العالمية الثانية. مشهد البيوت المدمرة وجري المقاتلين في ازقة وشوارع المدينة يعيد للمتابع فعلا مشاهد مدن اوربا التي دمرتها الحرب العالمية ثم اعادت بناءها ارادة ابناءها وشعوبها في بناء سلام فوق ركام الحرب. لكن اوربا لم تستطع ان تفعل ذلك الا بعد ان قامت بمراجعة ونبذ الافكار الشوفينية المتعصبة واعلاء القيم الانسانية التي تحفظ رموز الجميع من اجل حفظ الوطن والانسان.
ليست الحدباء ولا الملوية رموزا سنية فقط كما ان اضرحة ائمة اهل البيت ليست رموزا شيعية فقط ولا الكنائس والاثار المسيحية المعروفة في العراق رموزا للمسيحيين فقط. حجم التداخل بين هذه الرموز و مقدار احساس الطوائف المحتلفة بالانتماء اليها لانها رموز عراقية موجودة على ارض العراق هو من اهم الموشرات على وضع الهوية الوطنية العراقية وقوتها او ضعفها.