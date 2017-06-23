الحدباء .. سؤال الرموز والهوية- رافد جبوري

رافد جبوري

لندن

في‭ ‬معركة‭ ‬مثل‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يدمر‭ ‬اي‭ ‬شي‭ ‬باي‭ ‬طريقة‭. ‬لم‭ ‬يفاجئني‭ ‬خبر‭ ‬تفجير‭ ‬الجامع‭ ‬النوري‭ ‬العريق‭ ‬وانهيار‭ ‬منارته‭ ‬الحدباء‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬استوقفني‭ ‬كان‭ ‬الانقسام‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬ردود‭ ‬افعال‭ ‬العراقيين‭. ‬

الحزن‭ ‬لفقدان‭ ‬الحدباء‭ ‬ليس‭ ‬تصريحا‭ ‬سياسيا‭ ‬و‭ ‬الصدمة‭ ‬من‭ ‬مشهد‭ ‬انهيارها‭ ‬ليس‭ ‬مؤامرة‭ ‬لسرقة‭ ‬فرحة‭ ‬استكمال‭ ‬استعادة‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬قبضة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وهذا‭ ‬المقال‭ ‬ليس‭ ‬موجها‭ ‬ضد‭ ‬رأي‭ ‬ما‭ ‬بل‭ ‬محاولة‭ ‬لفهم‭ ‬حجم‭ ‬الخلاف‭ ‬وتاثيره‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬الجامعة‭. ‬كل‭ ‬الاراء‭ ‬الملتزمة‭ ‬بالمعايير‭ ‬الانسانية‭ ‬تستحق‭ ‬النظر‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬اختلفنا‭ ‬معها‭.‬

الحزن‭ ‬على‭ ‬المنارة‭ ‬الحدباء‭ ‬ياتي‭ ‬من‭ ‬كونها‭ ‬رمزا‭ ‬عراقيا‭ ‬كبيرا‭ ‬وقد‭ ‬اعطت‭ ‬للموصل‭ ‬اسمها‭ ‬الذي‭ ‬تغنى‭ ‬به‭ ‬العراقيون‭ ‬لاجيال‭ ‬واجيال‭. ‬عملية‭ ‬اختفاء‭ ‬الحدباء‭ ‬من‭ ‬المشهد‭ ‬الموصلي‭ ‬تاتي‭ ‬امتدادا‭ ‬للعذاب‭ ‬الطويل‭ ‬الذي‭ ‬مرت‭ ‬به‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭. ‬ومن‭ ‬الطبيعي‭ ‬ان‭ ‬يحزن‭ ‬من‭ ‬يحب‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬غياب‭ ‬ودمار‭ ‬رموزه‭. ‬

المعترضون‭ ‬على‭ ‬الحزن‭ ‬على‭ ‬الحدباء‭ ‬يحتجون‭ ‬بان‭ ‬من‭ ‬الاولى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الحزن‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬فقدوا‭ ‬ارواحهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تحرير‭ ‬المدينة‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬ثمانية‭ ‬اشهر‭!‬‭ ‬لكن‭ ‬الحقيقة‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬الحرب‭ ‬ماساة‭ ‬كبيرة‭ ‬مليئة‭ ‬بالاحزان‭. ‬والاحزان‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬للاسف‭ ‬لا‭ ‬تلغي‭ ‬بعضها‭ ‬فمن‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يحزن‭ ‬الانسان‭ ‬عليها‭ ‬جميعا‭. ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬عسكريين‭ ‬ومدنيين‭ ‬هم‭ ‬الثمن‭ ‬الغالي‭ ‬للحرب‭ ‬التي‭ ‬نامل‭ ‬ان‭ ‬ياتي‭ ‬بعدها‭ ‬سلام‭ ‬وتعلم‭ ‬للدروس‭ ‬التي‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬اليه‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬والعراق‭ ‬كله‭. ‬

وهناك‭ ‬من‭ ‬يقول‭ ‬ان‭ ‬الحزن‭ ‬المفرط‭ ‬يقصد‭ ‬ان‭ ‬يطعن‭ ‬فرحة‭ ‬النصر‭ ‬القريب‭. ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬صحيحا‭. ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الوارد‭ ‬دائما‭ ‬ان‭ ‬يمر‭ ‬طريق‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬بصدمات‭ ‬وماس‭ ‬احزان‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬فيها‭ ‬مئات‭ ‬الالف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬بالاضافة‭ ‬لاثارها‭ ‬المهمة‭ ‬المعرضة‭ ‬للدمار‭. ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬الطريق‭ ‬لاستعادة‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬احتلها‭ ‬التنظيم‭ ‬مليئا‭ ‬فعلا‭ ‬بالالام‭ ‬وهو‭ ‬لم‭ ‬ينته‭ ‬بعد‭ ‬للاسف‭. ‬

هناك‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المعترضين‭ ‬على‭ ‬الحزن‭ ‬من‭ ‬بالغ‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬الشماتة‭ ‬والتصريح‭ ‬بطائفية‭ ‬وكراهية‭ ‬مقيتة‭. ‬التراشقات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬تحديدا‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬صعوبة‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬به‭ ‬العراق‭ ‬وعن‭ ‬ضرورة‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬والقادة‭ ‬بمبادرات‭ ‬مصالحة‭ ‬حقيقية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تجنب‭ ‬تكرار‭ ‬الماساة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬جلبت‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ووفرت‭ ‬له‭ ‬ظروف‭ ‬التمدد‭. ‬

احد‭ ‬القادة‭ ‬الاميركيين‭ ‬وصف‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬بانها‭ ‬اقوى‭ ‬عمليات‭ ‬حرب‭ ‬المدن‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬مشهد‭ ‬البيوت‭ ‬المدمرة‭ ‬وجري‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬ازقة‭ ‬وشوارع‭ ‬المدينة‭ ‬يعيد‭ ‬للمتابع‭ ‬فعلا‭ ‬مشاهد‭ ‬مدن‭ ‬اوربا‭ ‬التي‭ ‬دمرتها‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬ثم‭ ‬اعادت‭ ‬بناءها‭ ‬ارادة‭ ‬ابناءها‭ ‬وشعوبها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬سلام‭ ‬فوق‭ ‬ركام‭ ‬الحرب‭. ‬لكن‭ ‬اوربا‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬ان‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬قامت‭ ‬بمراجعة‭ ‬ونبذ‭ ‬الافكار‭ ‬الشوفينية‭ ‬المتعصبة‭ ‬واعلاء‭ ‬القيم‭ ‬الانسانية‭ ‬التي‭ ‬تحفظ‭ ‬رموز‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬حفظ‭ ‬الوطن‭ ‬والانسان‭. ‬

ليست‭ ‬الحدباء‭ ‬ولا‭ ‬الملوية‭ ‬رموزا‭ ‬سنية‭ ‬فقط‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬اضرحة‭ ‬ائمة‭ ‬اهل‭ ‬البيت‭ ‬ليست‭ ‬رموزا‭ ‬شيعية‭ ‬فقط‭ ‬ولا‭ ‬الكنائس‭ ‬والاثار‭ ‬المسيحية‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬رموزا‭ ‬للمسيحيين‭ ‬فقط‭. ‬حجم‭ ‬التداخل‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الرموز‭ ‬و‭ ‬مقدار‭ ‬احساس‭ ‬الطوائف‭ ‬المحتلفة‭ ‬بالانتماء‭ ‬اليها‭ ‬لانها‭ ‬رموز‭ ‬عراقية‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬العراق‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬الموشرات‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬العراقية‭ ‬وقوتها‭ ‬او‭ ‬ضعفها‭. ‬