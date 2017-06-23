الصراصير لا تعمل بالطاقة الكهربائية -لؤي زهرة

اضحك للدنيا

لؤي زهرة

لا‭ ‬أعرف‭ ‬اسم‭ ‬اللغوي‭ ‬الذي‭ ‬اطلق‭ ‬كلمة‭ ‬صرير‭ ‬على‭ ‬صوت‭ ‬الصرصور‭ ‬المتتابع‭ ‬،‭ ‬حتما‭ ‬هو‭ ‬حاذق‭ ‬باللغة‭ ‬فالصرير‭ ‬من‭ ‬الاصرار‭ ‬والصرصور‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬ازعاجي‭ ‬بصوته‭ ‬وهو‭ ‬يغني‭ ‬اغنية‭ ‬مزعجة‭ ‬ليس‭ ‬فيها‭ ‬سوى‭ ‬حرف‭ ‬واحد‭ ‬،‭ ‬هو‭ ‬الصاد‭ .‬

‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يسمى‭ ‬الصرصور‭ ‬باللحلوح‭ ‬لانه‭ ‬يلح‭ ‬،‭ ‬لكنه‭ ‬سيفقد‭ ‬حرف‭ ‬الصاد‭ ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬به‭ ‬صوته‭ ‬واسمه‭ .‬

‭ ‬صرصور‭ ‬اسم‭ ‬على‭ ‬مسمى‭ ‬فهو‭ ‬يصر‭ ‬باطلاق‭ ‬حرف‭ ‬الصاد‭ ‬واقرب‭ ‬الحروف‭ ‬الى‭ ‬حرف‭ ‬السين‭ ‬الذي‭ ‬يتزعم‭ ‬الموجات‭ ‬السينية‭ ‬العالية‭ . ‬لا‭ ‬زال‭ ‬الصرصور‭ ‬يصر‭ ‬على‭ ‬ازعاجي‭ ‬بصوته‭ ‬الذي‭ ‬يعكر‭ ‬مزاجي‭ ‬وينغص‭ ‬علي‭ ‬خلوتي‭ ‬الشرعية‭ ‬مع‭ ‬نفسي‭ ‬،‭ ‬ربما‭ ‬يتوجب‭ ‬علي‭ ‬ان‭ ‬اعاقبه‭ ‬بضربة‭ ‬حذاء‭ ‬تسكت‭ ‬صريره‭ ‬الى‭ ‬الابد،‭ ‬ولكن‭ ‬هيهات‭ ‬هيهات‭ ‬فقد‭ ‬اختبأ‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬لا‭ ‬يعلم‭ ‬به‭ ‬الا‭ ‬لله‭ ‬،‭ ‬بضع‭ ‬رشات‭ ‬من‭ ‬قاتل‭ ‬الحشرات‭ ‬كافية‭ ‬للنيل‭ ‬منه‭ ‬وتجعله‭ ‬ينتقل‭ ‬الى‭ ‬العالم‭ ‬الاعلى‭ ‬غير‭ ‬مأسوف‭ ‬عليه‭ . ‬لعن‭ ‬الله‭ ‬مُصَٓنعي‭ ‬قاتل‭ ‬الحشرات‭ ‬هذا‭ ‬،‭ ‬فهو‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬اسكات‭ ‬صرير‭ ‬ذلك‭ ‬الصرصور‭ ‬المزعج‭ ‬،‭ ‬ربما‭ ‬سأموت‭ ‬واختنق‭ ‬بغاز‭ ‬السيانيد‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يموت‭ ‬الصرصور‭ ‬وسينعى‭ ‬موتي‭ ‬بصرير‭ ‬مستمر‭ ‬يدوم‭ ‬لسبعة‭ ‬ايام‭ . ‬كم‭ ‬اكره‭ ‬الصراصير‭ ‬واكره‭ ‬نفسي‭ ‬حين‭ ‬اعرف‭ ‬بأن‭ ‬كلينا‭ ‬نجتمع‭ ‬تحت‭ ‬يافطة‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ . ‬بدأت‭ ‬اكره‭ ‬الصراصير‭ ‬مع‭ ‬اكتشافي‭ ‬لاول‭ ‬ثقب‭ ‬في‭ ‬قميصي‭ ‬لقد‭ ‬ظننت‭ ‬للوهلة‭ ‬الاولى‭ ‬بان‭ ‬جمرة‭ ‬من‭ ‬سجارتي‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬سببت‭ ‬لي‭ ‬هذا‭ ‬الثقب‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القميص‭ ‬الذي‭ ‬اشتريته‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬اعوام‭ ‬وادمنت‭ ‬ارتداءه‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ . ‬عليه‭ ‬لعنة‭ ‬الله‭ ‬ولعنة‭ ‬اللاعنين‭ ‬الى‭ ‬يوم‭ ‬الدين‭ ‬سجارتي‭ ‬بريئة‭ ‬من‭ ‬اتهامي‭ ‬لها،‭ ‬والصرصور‭ ‬هو‭ ‬المسؤول‭ ‬الاول‭ ‬والاخير‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ثقب‭ ‬في‭ ‬ملابسي‭ . ‬لا‭ ‬اعرف‭ ‬سر‭ ‬سكوت‭ ‬الصرصور‭ ‬مع‭ ‬انطفاء‭ ‬الكهرباء‭ ‬هل‭ ‬تحولت‭ ‬الصراصير‭ ‬الى‭ ‬الة‭ ‬كهربائية‭ ‬؟‭ ‬ام‭ ‬انه‭ ‬يتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الضوء‭ ‬والحرارة‭ ‬‭!‬‭ . ‬يا‭ ‬الهي‭ ‬ماذا‭ ‬يحدث‭ . ‬صوت‭ ‬الصرصور‭ ‬يزداد‭ ‬ويكاد‭ ‬يصيبني‭ ‬بالصمم‭ ‬،‭ ‬اه‭ ‬يا‭ ‬الهي‭ ‬لقد‭ ‬تعطلت‭ ‬مبردة‭ ‬الهواء‭ ‬وتوقف‭ ‬معها‭ ‬صرير‭ ‬الصرصور‭ ‬المزعج‭ ‬،‭ ‬الان‭ ‬عرفت‭ ‬السر‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬صوت‭ ‬‭(‬‭ ‬قايش‭ ‬‭)‬‭ ‬المبردة‭ ‬،ان‭ ‬بعض‭ ‬الظن‭ ‬اثم‭ ‬،لا‭ ‬اصدق‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬لقد‭ ‬تطاير‭ ‬شرر‭ ‬من‭ ‬سجارتي‭ ‬فاحدث‭ ‬ثقبا‭ ‬آخرَ‭ ‬في‭ ‬قميصي‭ ‬جعلني‭ ‬اؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الصرصور‭ ‬بريء‭ ‬من‭ ‬ثقب‭ ‬قميص‭ ‬لؤي‭ ‬براءة‭ ‬الذئب‭ ‬من‭ ‬دم‭ ‬قميص‭ ‬يوسف‭ .‬