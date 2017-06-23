الصراصير لا تعمل بالطاقة الكهربائية -لؤي زهرة

اضحك للدنيا
لؤي زهرة
لا أعرف اسم اللغوي الذي اطلق كلمة صرير على صوت الصرصور المتتابع ، حتما هو حاذق باللغة فالصرير من الاصرار والصرصور يصر على ازعاجي بصوته وهو يغني اغنية مزعجة ليس فيها سوى حرف واحد ، هو الصاد .
كان من الممكن ان يسمى الصرصور باللحلوح لانه يلح ، لكنه سيفقد حرف الصاد الذي اشتهر به صوته واسمه .
صرصور اسم على مسمى فهو يصر باطلاق حرف الصاد واقرب الحروف الى حرف السين الذي يتزعم الموجات السينية العالية . لا زال الصرصور يصر على ازعاجي بصوته الذي يعكر مزاجي وينغص علي خلوتي الشرعية مع نفسي ، ربما يتوجب علي ان اعاقبه بضربة حذاء تسكت صريره الى الابد، ولكن هيهات هيهات فقد اختبأ في مكان لا يعلم به الا لله ، بضع رشات من قاتل الحشرات كافية للنيل منه وتجعله ينتقل الى العالم الاعلى غير مأسوف عليه . لعن الله مُصَٓنعي قاتل الحشرات هذا ، فهو غير قادر على اسكات صرير ذلك الصرصور المزعج ، ربما سأموت واختنق بغاز السيانيد قبل ان يموت الصرصور وسينعى موتي بصرير مستمر يدوم لسبعة ايام . كم اكره الصراصير واكره نفسي حين اعرف بأن كلينا نجتمع تحت يافطة الكائنات الحية . بدأت اكره الصراصير مع اكتشافي لاول ثقب في قميصي لقد ظننت للوهلة الاولى بان جمرة من سجارتي هي التي سببت لي هذا الثقب في ذلك القميص الذي اشتريته قبل ثلاثة اعوام وادمنت ارتداءه كل يوم . عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين الى يوم الدين سجارتي بريئة من اتهامي لها، والصرصور هو المسؤول الاول والاخير عن كل ثقب في ملابسي . لا اعرف سر سكوت الصرصور مع انطفاء الكهرباء هل تحولت الصراصير الى الة كهربائية ؟ ام انه يتفاعل مع الضوء والحرارة ! . يا الهي ماذا يحدث . صوت الصرصور يزداد ويكاد يصيبني بالصمم ، اه يا الهي لقد تعطلت مبردة الهواء وتوقف معها صرير الصرصور المزعج ، الان عرفت السر لقد كان صوت ( قايش ) المبردة ،ان بعض الظن اثم ،لا اصدق ما يحدث لقد تطاير شرر من سجارتي فاحدث ثقبا آخرَ في قميصي جعلني اؤمن بأن الصرصور بريء من ثقب قميص لؤي براءة الذئب من دم قميص يوسف .