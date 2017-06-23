 دراسة طبية:النوم الجيد يقوي المناعة ويحمي من السكتات الدماغية 

‮ ‬واشنطن‭ ‬‭-‬‭ ‬الاناضول‭ ‬:‭ ‬حذّرت‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬حديثة،‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإجهاد‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬طويل،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬المساء،‭ ‬وأن‭ ‬النوم‭ ‬الجيد‭ ‬يعالج‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭.‬

الدراسة‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعتي‭ ‬ولاية‭ ‬ميشيجان‭ ‬وإلينوي‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ونشروا‭ ‬نتائجها‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬‭(‬Journal‭ ‬of‭ ‬Applied‭ ‬Psychology‭)‬‭ ‬العلمية‭.‬

وشملت‭ ‬البحوث‭ ‬دراستين‭ ‬أجريتا‭ ‬على‭ ‬235‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬لكشف‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الإجهاد‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وتناول‭ ‬الطعام‭ ‬غير‭ ‬الصحي،‭ ‬وتأثير‭ ‬النوم‭ ‬الجيد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭. ‬وراقب‭ ‬الباحثون‭ ‬خلال‭ ‬الدراسة‭ ‬الأولى‭ ‬موظفي‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬بانتظام‭ ‬من‭ ‬عبء‭ ‬عمل‭ ‬مرتفع،‭ ‬فيما‭ ‬تابعت‭ ‬الدراسة‭ ‬الثانية‭ ‬العمال‭ ‬بمركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يضطرون‭ ‬إلى‭ ‬تحمل‭ ‬ضغوط‭ ‬ومطالب‭ ‬العملاء‭.‬

وقال‭ ‬تشو‭ ‬‭-‬‭ ‬تشيانغ‭ ‬تشانغ‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬وأحد‭ ‬مؤلفي‭ ‬الدراسة‭:‬‭ ‬‭”‬لقد‭ ‬وجدنا‭ ‬أن‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬المجموعتين‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬جلب‭ ‬مشاعرهم‭ ‬السلبية‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬العشاء،‭ ‬ويتجلى‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬كميات‭ ‬طعام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المعتاد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬الصحي‭”‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‭”‬النوم‭ ‬الجيد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بمنزلة‭ ‬عامل‭ ‬حماية‭ ‬من‭ ‬الإجهاد‭ ‬الوظيفي‭ ‬والأكل‭ ‬غير‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المساء‭”‬‭.‬

واستطرد‭:‬‭ ‬‭”‬عندما‭ ‬نام‭ ‬العمال‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬الليلة‭ ‬السابقة،‭ ‬كانوا‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬الصحي‭ ‬ويتناولون‭ ‬كميات‭ ‬معقولة‭ ‬من‭ ‬الطعام،‭ ‬وواجهوا‭ ‬الإجهاد‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭”‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬طرح‭ ‬يهاو‭ ‬ليو،‭ ‬المؤلف‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬بجامعة‭ ‬إلينوي،‭ ‬تفسيرين‭ ‬محتملين‭ ‬لتلك‭ ‬الحالة،‭ ‬أولهما‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬كنشاط‭ ‬لتخفيف‭ ‬وتنظيم‭ ‬المزاج‭ ‬السلبي‭ ‬للأشخاص‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التفسير‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الأكل‭ ‬غير‭ ‬الصحي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أيضا‭ ‬نتيجة‭ ‬لفقدان‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬وعندما‭ ‬يشعر‭ ‬الشخص‭ ‬بضغوط‭ ‬العمل‭ ‬يفقد‭ ‬السيطرة‭ ‬الفعالة‭ ‬على‭ ‬إدراكه‭ ‬وسلوكياته‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الشخصية‭ ‬والمعايير‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وكانت‭ ‬أبحاث‭ ‬سابقة‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قسط‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬ليلا،‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬يوميا‭ ‬يحسن‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬ويقي‭ ‬الإنسان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمراض،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬السكري‭ ‬والسمنة‭.‬

كما‭ ‬ربطت‭ ‬الدراسات‭ ‬بين‭ ‬اضطرابات‭ ‬النوم‭ ‬وخطر‭ ‬التعرض‭ ‬للإصابة‭ ‬بالسكتة‭ ‬الدماغية‭ ‬والنوبات‭ ‬القلبية‭ ‬وضعف‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭.‬