معرض فرنسي مدهش عن تكنولوجيا الطيران وأسراره وجمالياته

لوبورجيه‭ ‬‭(‬فرنسا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬فتح‭ ‬معرض‭ ‬لوبورجيه‭ ‬قرب‭ ‬باريس‭ ‬أبوابه‭ ‬الجمعة‭ ‬وإلى‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬سيتمكن‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الطائرات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المروحيات‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬نجمتي‭ ‬المعرضالمطاردة‭ ‬الفرنسية‭ ‬رافال‭ ‬ومنافستها‭ ‬الأميركية‭ ‬أف-35‭.‬

وهذا‭ ‬الحضور‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬للطائرة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬معرض‭ ‬عالمي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬والذي‭ ‬جذب‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬حوالى‭ ‬350‭ ‬الف‭ ‬شخص‭.‬

وفاضت‭ ‬الايام‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬المخصصة‭ ‬للمحترفين‭ ‬بالطلبيات‭ ‬الجديدة‭ ‬لمجموعتي‭ ‬بوينغ‭ ‬وايرباص‭ ‬العملاقتين،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬احتفاظ‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬العالمي‭ ‬بصحته‭.‬

مع‭ ‬فتح‭ ‬أروقة‭ ‬المعرض‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور،‭ ‬يتاح‭ ‬للأفراد‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬والمروحيات‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬العسكرية‭ ‬والمدنية‭ ‬ومشاهدة‭ ‬عروض‭ ‬تحليق‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬المطار‭ ‬الواقع‭ ‬الى‭ ‬شمال‭ ‬باريس‭.‬

وقال‭ ‬الطالب‭ ‬الهندي‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الطيران‭ ‬شيم،‭ ‬البالغ‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬ويجري‭ ‬برنامج‭ ‬تبادل‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬‭”‬أعشق‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكارات،‭ ‬ومستحيل‭ ‬ان‭ ‬أفوت‭ ‬هذا‭”‬‭ ‬المعرض‭.‬

كما‭ ‬قالت‭ ‬اكسيل‭ ‬التي‭ ‬أتت‭ ‬برفقة‭ ‬زوجها‭ ‬وابنتهما‭ ‬البالغة‭ ‬9‭ ‬سنوات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬وهي‭ ‬تنظر‭ ‬باعجاب‭ ‬إلى‭ ‬الطائرات‭ ‬‭”‬هذه‭ ‬زيارتنا‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭”‬‭.‬

وبدت‭ ‬مشاركة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أوسع‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬السابق‭. ‬فإضافة‭ ‬إلى‭ ‬‭”‬نجمة‭”‬‭ ‬المعروضات‭ ‬‭”‬اف-35‭”‬‭ ‬عرضت‭ ‬مطاردة‭ ‬اف-16‭ ‬وطائرة‭ ‬الشحن‭ ‬سي-130جاي‭ ‬‭”‬هرقل‭”‬‭ ‬ومروحيات‭ ‬تشينوك‭ ‬واباتشي،‭ ‬ناهيك‭ ‬عنطائرات‭ ‬‭”‬اوسبري‭”‬‭ ‬الهجينة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مقومات‭ ‬الطائرة‭ ‬والمروحية‭ ‬معا‭.‬

على‭ ‬المستوى‭ ‬الأوروبي‭ ‬تصدرت‭ ‬المعروضات‭ ‬طائرة‭ ‬ايرباص‭ ‬آ380‭ ‬العملاقة‭ ‬بنسقها‭ ‬الجديد،‭ ‬وطائرة‭ ‬آ350-1000‭ ‬الجديدة‭ ‬وطائرة‭ ‬الشحن‭ ‬الثقيل‭ ‬العسكرية‭ ‬آ400م‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المروحيات‭. ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬طائرات‭ ‬برازيلية‭ ‬ويابانية‭ ‬فيالمعرض‭ ‬فيما‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬روسيا‭.‬

بعد‭ ‬بداية‭ ‬أسبوع‭ ‬شهدت‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬قاسية‭ ‬فاقت‭ ‬أحيانا‭ ‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬على‭ ‬المدرج‭ ‬أنهكت‭ ‬المحترفين‭ ‬المجتمعين‭ ‬من‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬الخميس،‭ ‬يتوقع‭ ‬تحسن‭ ‬الطقس‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.‬

‭-‬‭ ‬جعبة‭ ‬مليئة‭ ‬لبوينغ‭ ‬‭-‬

شمل‭ ‬المعرض‭ ‬قسما‭ ‬للتحريك‭ ‬أحيط‭ ‬بإجراءات‭ ‬امنية‭ ‬معززة‭ ‬بسبب‭ ‬التهديد‭ ‬الجهادي،‭ ‬ودعي‭ ‬زواره‭ ‬الى‭ ‬‭”‬مختبر‭ ‬باريس‭ ‬الجوي‭”‬‭ ‬المخصص‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬فاعلي

قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الجوي‭ ‬والفضائي‭. ‬كما‭ ‬تمكن‭ ‬الباحثون‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬لقاء‭ ‬وكلاء‭ ‬توظيف‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‭”‬منتدى‭ ‬وظائف‭ ‬التجدد‭”‬‭ ‬التكنولوجي‭.‬

اختتم‭ ‬المعرض‭ ‬الفترة‭ ‬المخصصة‭ ‬للمحترفين‭ ‬الخميس‭ ‬بحصيلة‭ ‬بلغت‭ ‬حوالى‭ ‬900‭ ‬طلبية‭ ‬او‭ ‬التزام‭ ‬شراء‭ ‬تلقتها‭ ‬بوينغ‭ ‬وايرباص‭ ‬العملاقتان‭. ‬وخرجت‭ ‬المجموعة‭ ‬الاميركية‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬سياتل‭ ‬‭(‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭)‬‭ ‬من‭ ‬المعرضبحصيلة‭ ‬تشمل‭ ‬حوالى‭ ‬571‭ ‬طائرة‭ ‬بقيمة‭ ‬اجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬74,8‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬مقابل‭ ‬326‭ ‬طائرة‭ ‬لمنافستها‭ ‬الاوروبية‭ ‬بقيمة‭ ‬39,7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بسعر‭ ‬العرض‭.‬

وتشكل‭ ‬شريحة‭ ‬طائرات‭ ‬الرحلات‭ ‬المتوسطة‭ ‬المستفيد‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬حيوية‭ ‬السوق‭ ‬فيما‭ ‬تتوقع‭ ‬ايرباص‭ ‬وبوينغ‭ ‬زيادة‭ ‬الى‭ ‬الضعفين‭ ‬لعديد‭ ‬أسطول‭ ‬الطائرات‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬20‭ ‬عاما‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬شركات‭ ‬تشغيل‭ ‬الطيران،‭ ‬استفاد‭ ‬صانعو‭ ‬المحركات‭ ‬كذلك‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬مسار‭ ‬سوق‭ ‬طائرات‭ ‬الرحلات‭ ‬المتوسطة‭.‬

فقد‭ ‬تلقت‭ ‬شركة‭ ‬‭”‬سي‭ ‬اف‭ ‬ام‭”‬،‭ ‬الفرع‭ ‬المتخصص‭ ‬بمحركات‭ ‬الطائرات‭ ‬لدى‭ ‬جنرال‭ ‬الكتريك‭ ‬وسافران،‭ ‬1658‭ ‬طلبية‭ ‬أثناء‭ ‬المعرض‭ ‬لمحركي‭ ‬ليب‭ ‬وسي‭ ‬اف‭ ‬ام‭ ‬56‭ ‬بقيمة‭ ‬27,3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وكانت‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬للمعرض‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬اختتمت‭ ‬بحصيلة‭ ‬طلبيات‭ ‬توازي‭ ‬130‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬