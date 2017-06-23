الإيجارات في نيويورك وسيلة لإجبار المهاجرين على المغادرة

نيويورك‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬لطالما‭ ‬كان‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬سكن‭ ‬بسعر‭ ‬مقبول‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬أمراً‭ ‬صعباً،‭ ‬ولكن‭ ‬بات‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬المسلمين‭ ‬والمهاجرين‭ ‬غير‭ ‬الشرعيين‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مالكين‭ ‬يستغلون‭ ‬خطاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬المناهض‭ ‬للهجرةلطردهم‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬ترمز‭ ‬الى‭ ‬‭”‬الانصهار‭”‬‭ ‬الاميركي،‭ ‬و40%‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬مولودون‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وحوالى‭ ‬500‭ ‬الف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أوراق‭ ‬رسمية،‭ ‬ازدادت‭ ‬الشكاوي‭ ‬من‭ ‬التمييز‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬السكن‭ ‬بنسبة‭ ‬60%‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬ولا‭ ‬تزالتزداد،‭ ‬وفق‭ ‬البلدية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭.‬

خبرت‭ ‬هذه‭ ‬المحنة‭ ‬زويلا‭ ‬مارتينيز،‭ ‬المهاجرة‭ ‬الكولومبية‭ ‬‭(‬82‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬كوينز‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاما‭.‬

فقبل‭ ‬اسابيع،‭ ‬تلقت‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬مالك‭ ‬المنزل‭ ‬يطلب‭ ‬منها‭ ‬تزويده‭ ‬بوثائق‭ ‬تؤكد‭ ‬أنها‭ ‬تقيم‭ ‬بصورة‭ ‬قانونية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬قبل‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭.‬

وقالت‭ ‬المرأة‭ ‬‭”‬بعث‭ ‬برسائل‭ ‬يطلب‭ ‬فيها‭ ‬أدلة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المستأجرين،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬الهجرة‭”‬‭.‬

وشاركت‭ ‬زويلا‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬توعية‭ ‬حول‭ ‬الموضوع‭ ‬نظمته‭ ‬بلدية‭ ‬نيويورك‭ ‬‭(‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭)‬،‭ ‬وجمع‭ ‬عشرات‭ ‬المهاجرين‭ ‬الذين‭ ‬أتى‭ ‬القسم‭ ‬الاكبر‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬اميركا‭ ‬اللاتينية،‭ ‬ومن‭ ‬شبه‭ ‬القارة‭ ‬الهندية‭ ‬ايضا‭.‬

وقالت‭ ‬السيدة‭ ‬مارتينيز‭ ‬‭”‬أشعر‭ ‬بالقلق،‭ ‬بالقلق‭ ‬الشديد،‭ ‬لكني‭ ‬لست‭ ‬خائفة‭”‬‭. ‬وأضافت‭ ‬ان‭ ‬‭”‬إدارة‭ ‬المبنى‭ ‬تضايقني‭. ‬كلما‭ ‬طلبت‭ ‬منهم‭ ‬اصلاح‭ ‬شيء،‭ ‬يسألونني‭ ‬هل‭ ‬دفعت‭ ‬الايجار؟‭ ‬والمالك‭ ‬يريد‭ ‬إخراجي‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬لأن‭ ‬مسكني‭ ‬يخضعلقانون‭ ‬ضبط‭ ‬الإيجار‭”‬‭.‬

ويخضع‭ ‬حوالى‭ ‬مليون‭ ‬مسكن‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬لنظام‭ ‬تثبيت‭ ‬الإيجار‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬ب‭ ‬1‭ ‬او‭ ‬2%‭ ‬الزيادة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يفرضها‭ ‬المالكون‭ ‬لدى‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬الايجار‭. ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬رفع‭ ‬الايجار‭ ‬حتى‭ ‬20%‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تغيير‭ ‬المستأجر‭. ‬وتقول‭ ‬السيدة‭ ‬مارتينز،‭ ‬الصغيرة‭ ‬القامة‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تتنقل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاستعانة‭ ‬بعصا،‭ ‬انها‭ ‬تدفع‭ ‬1061‭ ‬دولارا‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬عن‭ ‬غرفتين‭ ‬تسكنهما‭ ‬منذ‭ ‬10‭ ‬سنوات‭. ‬وهذا‭ ‬البيت‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الحرة،‭ ‬يكمن‭ ‬ان‭ ‬يؤجر‭ ‬بمبلغ‭ ‬يفوق‭ ‬ما‭ ‬تدفعه‭ ‬بثلاثمرات،‭ ‬كما‭ ‬تقول‭.‬

وفي‭ ‬معركتها‭ ‬ضد‭ ‬المالك،‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬امكانها‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬الديموقراطي‭ ‬للعاصمة‭ ‬المالية‭ ‬الاميركية،‭ ‬بيل‭ ‬دو‭ ‬بلازيو‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يكف‭ ‬عن‭ ‬التنديد‭ ‬بالسياسة‭ ‬المعادية‭ ‬للهجرة‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة‭.‬

وأبلغت‭ ‬البلدية‭ ‬المالك‭ ‬ان‭ ‬المطالبة‭ ‬بأوراقها‭ ‬مخالف‭ ‬للقانون،‭ ‬واذا‭ ‬كرر‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يحكم‭ ‬عليه‭ ‬بغرامة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬الف‭ ‬دولار‭.‬

وقالت‭ ‬فيتش‭ ‬الموظفة‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬البلدية‭ ‬التي‭ ‬وزعت‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬نشرات‭ ‬توعوية‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬كوينز،‭ ‬‭”‬اننا‭ ‬نشهد‭ ‬ازدياد‭ ‬حالات‭ ‬التمييز‭ ‬ضد‭ ‬المستأجرين‭ ‬واعمالا‭ ‬انتقامية‭”‬‭ ‬ضد‭ ‬الذين‭ ‬يحاولون‭ ‬الدفاع‭ ‬عنأنفسهم‭.‬

وأضافت‭ ‬‭”‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬حماية‭ ‬الضعفاء،‭ ‬وخصوصا‭ ‬المجموعة‭ ‬المهاجرة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬خطابا‭ ‬معاديا‭ ‬للأجانب‭”‬‭.‬

‭-‬‭ ‬تمييز‭ ‬وتحول‭ ‬الى‭ ‬البورجوازية‭ ‬‭-‬

وتجري‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬تحقيقا‭ ‬حول‭ ‬291‭ ‬حالة‭ ‬تمييز‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بأوضاع‭ ‬المهاجرين‭ ‬وجنسية‭ ‬مقدم‭ ‬الشكوى،‭ ‬ويتعلق‭ ‬90‭ ‬منها‭ ‬بالسكن،‭ ‬اي‭ ‬حوالى‭ ‬ضعف‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬عولجت‭ ‬في‭ ‬2013-2014‭.‬

وقال‭ ‬ويليام‭ ‬سبيساك‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬‭”‬شايا‭”‬‭ ‬لمساعدة‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا،‭ ‬ويشكل‭ ‬المسلمون‭ ‬القسم‭ ‬الأكبر‭ ‬منهم،‭ ‬‭”‬واجهنا‭ ‬حالات‭ ‬مالكين‭ ‬هددوا‭ ‬المستأجرين‭ ‬المسلمين‭ ‬برفع‭ ‬شكوى‭ ‬ضدهم‭ ‬الى‭ ‬وزارة‭ ‬الامن‭ ‬الداخلي‭”‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬ينفقون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مدخولهم‭ ‬على‭ ‬سكنهم‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬‭”‬الايجارات‭ ‬ارتفعت‭ ‬كثيرا‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬والرواتب‭ ‬لم‭ ‬تلحق‭ ‬بها‭”‬‭.‬