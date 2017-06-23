المصيبة أعظم لو ترك داعش منارة الحدباء سليمة

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فاتح عبد السلام

مَن‭ ‬كان‭ ‬يظن،مجرد‭ ‬ظن،‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬سيترك‭ ‬الجامع‭ ‬النوري‭ ‬ومنارته‭ ‬الحدباء‭ ‬على‭ ‬حالهما،‭ ‬وهو‭ ‬يلفظ‭ ‬انفاسه‭ ‬العفنة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬،فإنه‭ ‬في‭ ‬نظري‭ ‬داعشي‭ ‬بامتياز‭ .‬لأنه‭ ‬أحسن‭ ‬ولو‭ ‬للحظة‭ ‬الظنَ‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬ارهابي‭. ‬ما‭ ‬أقسى‭ ‬الفتنة‭ ‬الجديدة‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬ترك‭ ‬داعش‭ ‬منارة‭ ‬الحدباء‭ ‬سليمة؟

المعركة‭ ‬ليست‭ ‬هنا‭ ‬والخسارة‭ ‬الجديدة‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬المنارة‭ ‬وما‭ ‬سبقها‭ ‬من‭ ‬مساجد‭ ‬أثرية‭ ‬ومنها‭ ‬جامع‭ ‬النبي‭ ‬يونس‭ ‬وضريحه‭ ‬الشريف‭ . ‬المعركة‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬العقول‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تظن‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬علاقة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ما‭ ‬كجنس‭ ‬بشري‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬أظهر‭ ‬انواعاً‭ ‬من‭ ‬الحقد‭ ‬الاسود‭ ‬متعدد‭ ‬الطبقات‭ ‬ضد‭ ‬الموصل‭ ‬قبل‭ ‬سواها‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬احتلها‭ ‬لضعف‭ ‬دولنا‭ ‬وسفاهة‭ ‬حكامنا‭ ‬وفسادهم‭. ‬المعركة‭ ‬الفكرية‭ ‬اصعب‭ ‬،لأننا‭ ‬نريدها‭ ‬معركة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الامن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتنوير‭ ‬الفكري‭ ‬والتسامح‭ ‬الديني‭ ‬والمذهبي‭ ‬لحاضرة‭ ‬كبيرة‭ ‬كالموصل‭ ‬،‭ ‬وهناك‭ ‬بيننا‭ ‬مَن‭ ‬يستغل‭ ‬الفرصة‭ ‬لتجيير‭ ‬المعركة‭ ‬لصالح‭ ‬أهداف‭ ‬سياسية‭ ‬،‭ ‬ظاهرها‭ ‬الرحمة‭ ‬وباطنها‭ ‬العذاب‭ .‬

‮ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬طحنت‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬معنى‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬المنارة‭ ‬وحدها‭ ‬سليمة،‭ ‬وكيف‭ ‬يستقيم‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬العقل‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬ان‭ ‬التنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬الذي‭ ‬استباح‭ ‬منازل‭ ‬المواطنين‭ ‬وحفر‭ ‬فيها‭ ‬الخنادق‭ ‬وأقام‭ ‬عليها‭ ‬المتاريس‭ ‬ونصب‭ ‬الاسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬واستدرج‭ ‬الطيران‭ ‬لتدميرها‭ ‬بمن‭ ‬فيها‭ ‬،‭ ‬هو‭ ‬ذاته‭ ‬الذي‭ ‬يرجو‭ ‬منه‭ ‬انسان‭ ‬أن‭ ‬يراعي‭ ‬مسجداً‭ ‬او‭ ‬معلماً‭ ‬اثرياً‭ ‬أو‭ ‬مدرسة‭ ‬؟‭.‬

هذا‭ ‬ليس‭ ‬وقت‭ ‬للبكاء‭ ‬على‭ ‬الاطلال‭ ‬،‭ ‬هذا‭ ‬وقت‭ ‬التفكير‭ ‬بكيفية‭ ‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬استباحة‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬او‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬حاكم‭ ‬يشبه‮ ‬‭ ‬واليها‭ ‬حسين‭ ‬الجليلي‭ ‬يصد‭ ‬اكبر‭ ‬هجمة‭ ‬وحصار‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬قادها‮ ‬‭ ‬الغازي‭ ‬الفارسي‭ ‬نادر‭ ‬شاه‭ ‬وانسحب‭ ‬خائباً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يستبيح‭ ‬شبراً‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ . ‬لنتذكر‭ ‬مَن‭ ‬كان‮ ‬‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬،‭ ‬وقتها‭ ‬،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬للموصل‭ ‬ابوابها‭ ‬الشهيرة‭ ‬،‭ ‬باب‭ ‬البيض‭ ‬وباب‭ ‬سنجار‭ ‬وباب‭ ‬الجديد‭ ‬وباب‭ ‬الطوب‭ ‬وباب‭ ‬عراق‭ ‬وباب‭ ‬الجسر‭ ‬،‭ ‬ويقوم‭ ‬الوالي‭ ‬كل‭ ‬مساء‭ ‬بغلقها‭ ‬حتى‭ ‬الفجر‭ ‬حين‭ ‬يبدأ‭ ‬الريفيون‭ ‬بالتجمع‭ ‬عند‭ ‬الابواب‭ ‬سعياً‭ ‬لدخولها‭ ‬ليبيعوا‭ ‬محاصيلهم‭ ‬وألبان‭ ‬مواشيهم‭ . ‬الحكمة‭ ‬هنا‭ ‬رمزية‭ ‬،‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬ابواب‭ ‬مادية‭ ‬خشبية‭ ‬وحديدية‭ ‬عملاقة‭ ‬تغلق‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الامر‭ ‬قبل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬قرنين‭ ‬،‭ ‬وانما‭ ‬العبرة‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬التفكير‭ ‬الجدي‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬غزو‭ ‬فكري‭ ‬ثم‭ ‬عسكري‭ ‬يستبيحها‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬عنوان‭ ‬براق‭ ‬متضمن‭ ‬لمقولات‭ ‬مقدسة‭ ‬تخطف‭ ‬ابصار‭ ‬الجهلة‭ ‬والمخدوعين‭ .‬

لا‭ ‬نريد‭ ‬عناوين‭ ‬عريضة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العدو‭ ‬،‭ ‬يجب‭ ‬تشخيصه‭ ‬اولاً‭ ‬والقضاء‭ ‬عليه‭ ‬بعنوانه‭ ‬الاصلي‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬امكانية‭ ‬لولادات‭ ‬مسخ‭ ‬عنه‭. ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬الازمة‭ ‬الخليجية‭ ‬المفاجئة‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬بعدم‭ ‬تمويل‭ ‬الارهاب‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬ادبيات‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬المتداولة‭ ‬ما‭ ‬يعلن‭ ‬الحرب‭ ‬الشاملة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وبمسماه‭ ‬الافترائي‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ .‬

منارة‭ ‬الحدباء‭ ‬لها‭ ‬خرائط‭ ‬تفصيلية‭ ‬وسيتم‭ ‬بناؤها‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬وكذلك‭ ‬مسجدها‭ ‬محدود‭ ‬المساحة‭ ‬لكي‭ ‬يستوعب‭ ‬الالاف‭ ‬مستقبلاً‭ . ‬والمعماريون‭ ‬والفنانون‭ ‬سيجيدون‭ ‬استنباط‭ ‬نفش‭ ‬شكل‭ ‬المنارة‭ ‬وروحها‭ ‬عند‭ ‬اعادة‭ ‬بنائها،‭ ‬ولا‭ ‬يستعصي‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬ابناء‭ ‬الموصل‭ ‬انفسهم‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬ذلك،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬انجاز‭ ‬قبر‭ ‬الفتنة‭ ‬المصدرة‭ ‬الينا‭ .‬

رئيس التحرير

لندن