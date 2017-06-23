المصيبة أعظم لو ترك داعش منارة الحدباء سليمة

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فاتح عبد السلام
مَن كان يظن،مجرد ظن، أن تنظيم داعش سيترك الجامع النوري ومنارته الحدباء على حالهما، وهو يلفظ انفاسه العفنة الاخيرة في معركة البلدة القديمة ،فإنه في نظري داعشي بامتياز .لأنه أحسن ولو للحظة الظنَ في تنظيم ارهابي. ما أقسى الفتنة الجديدة فيما لو ترك داعش منارة الحدباء سليمة؟
المعركة ليست هنا والخسارة الجديدة ليست في تفجير المنارة وما سبقها من مساجد أثرية ومنها جامع النبي يونس وضريحه الشريف . المعركة المقبلة مع العقول التي لا تزال تظن ان هناك علاقة من نوع ما كجنس بشري مع هذا التنظيم الذي أظهر انواعاً من الحقد الاسود متعدد الطبقات ضد الموصل قبل سواها من المدن التي احتلها لضعف دولنا وسفاهة حكامنا وفسادهم. المعركة الفكرية اصعب ،لأننا نريدها معركة لتحقيق الامن الاجتماعي والتنوير الفكري والتسامح الديني والمذهبي لحاضرة كبيرة كالموصل ، وهناك بيننا مَن يستغل الفرصة لتجيير المعركة لصالح أهداف سياسية ، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب .
البلدة القديمة في الموصل طحنت ، وما معنى أن تظل المنارة وحدها سليمة، وكيف يستقيم ذلك مع العقل في فهم ان التنظيم الارهابي الذي استباح منازل المواطنين وحفر فيها الخنادق وأقام عليها المتاريس ونصب الاسلحة الثقيلة واستدرج الطيران لتدميرها بمن فيها ، هو ذاته الذي يرجو منه انسان أن يراعي مسجداً او معلماً اثرياً أو مدرسة ؟.
هذا ليس وقت للبكاء على الاطلال ، هذا وقت التفكير بكيفية عدم تكرار استباحة المدينة بعد خمس سنوات او عشر سنوات من دون أن يكون لها حاكم يشبه واليها حسين الجليلي يصد اكبر هجمة وحصار على الموصل قادها الغازي الفارسي نادر شاه وانسحب خائباً من دون ان يستبيح شبراً من المدينة . لنتذكر مَن كان يعيش في الموصل ، وقتها ، عندما كان للموصل ابوابها الشهيرة ، باب البيض وباب سنجار وباب الجديد وباب الطوب وباب عراق وباب الجسر ، ويقوم الوالي كل مساء بغلقها حتى الفجر حين يبدأ الريفيون بالتجمع عند الابواب سعياً لدخولها ليبيعوا محاصيلهم وألبان مواشيهم . الحكمة هنا رمزية ، ليست في وجود ابواب مادية خشبية وحديدية عملاقة تغلق على المدينة كما كان الامر قبل اكثر من قرنين ، وانما العبرة هنا في التفكير الجدي في حماية الموصل من اي غزو فكري ثم عسكري يستبيحها تحت أي عنوان براق متضمن لمقولات مقدسة تخطف ابصار الجهلة والمخدوعين .
لا نريد عناوين عريضة في مواجهة العدو ، يجب تشخيصه اولاً والقضاء عليه بعنوانه الاصلي لكي لا يكون هناك امكانية لولادات مسخ عنه. لا نريد كما في الازمة الخليجية المفاجئة في المطالبة بعدم تمويل الارهاب ، ولا يوجد في ادبيات تلك الدول المتداولة ما يعلن الحرب الشاملة على تنظيم داعش وبمسماه الافترائي الدولة الاسلامية .
منارة الحدباء لها خرائط تفصيلية وسيتم بناؤها بإذن الله وكذلك مسجدها محدود المساحة لكي يستوعب الالاف مستقبلاً . والمعماريون والفنانون سيجيدون استنباط نفش شكل المنارة وروحها عند اعادة بنائها، ولا يستعصي الأمر على ابناء الموصل انفسهم في عمل ذلك، بعد ان يتم انجاز قبر الفتنة المصدرة الينا .
رئيس التحرير
لندن