السعودية تحبط عملية ارهابية في مكة 

مكة المكرمة,-(أ ف ب) – احبطت قوات الامن السعودية الجمعة عملية “ارهابية” كانت تستهدف الحرم المكي حيث تجمع عشرات الالوف من المصلين، بحسب ما افادت قناة الاخبارية الرسمية.

واصيب 11 شخصا بينهم خمسة شرطيين بجروح في انهيار منزل من ثلاث طبقات في منطقة الحرم كان يتحصن فيه ارهابي قبل ان يفجر نفسه بحسب ما نقلت القناة عن وزارة الداخلية.

وتم احباط العملية في وقت كان المصلون متجمعين باعداد كبيرة في المسجد الحرام في يوم الجمعة الاخير من شهر رمضان، وهي ثاني عملية من نوعها تحاول استهداف احد الاماكن المقدسة في السعودية.

ففي تموز/يوليو 2016 قتل اربعة من عناصر الامن في اعتداء قرب المسجد النبوي بالمدينة المنورة.