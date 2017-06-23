قوات التحالف تقتل مسؤولاً مالياً لداعش في سوريا

واشنطن-(أ ف ب) – اعلن مسؤولون اميركيون الجمعة ان قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قتلت احد المسؤولين الماليين في تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

وقال التحالف في بيان ان فواز محمد جبير الراوي قتل في 16 حزيران/يونيو في البوكمال في شرق سوريا.

والراوي “مسؤول مالي إرهابي متمرس” نقل ملايين الدولارات للجهاديين.

وافاد البيان ان الراوي يملك محل صرافة في البوكمال “استخدمه مع شبكة من الاتصالات المالية العالمية لنقل الاموال الى داخل وخارج المنطقة الخاضعة لسيطرة داعش وعبر الحدود”.

وتقع البوكمال على الحدود بين العراق وسوريا، وتستهدفها غارات جوية بشكل منتظم.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على الراوي وشركته في كانون الاول/ديسمبر.