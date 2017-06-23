كردستان تناقش مع الاتحاد الاوربي حل المشاكل مع بغداد

اربيل – الزمان

أكد وفد الإتحاد الأوروبي خلال إجتماعه مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ضرورة التعاون بين المكونات العراقية لدحر الإرهاب والإبتعاد عن القرارات الفردية وحل المشاكل العالقة، وفيما أشار البارزاني إلى تهميش المبادئ المتفق عليها في الدستور بالإعتماد على عقلية ‏الحاكم المركزي المتنفذ في بغداد. وقال بيان لرئاسة الإقليم امس ان ( البارزاني إجتمع، مع ممثل الإتحاد الأوروبي في العراق باتريك سيمون برفقة وفد من سفراء وقناصل الدول الأعضاء في الإتحاد بحضور ممثلي عدد من الأطراف السياسية الكردستانية ), واضاف ان (سيمون أكد العلاقات الإيجابية بين أربيل ‏وبغداد تشكل أهمية كبيرة للإتحاد الأوروبي)، مشددا على ضرورة (التعاون والتكاتف بين المكونات العراقية لدحر الإرهاب وتثبيت ‏دعائم السلام والتركيز على المواضيع والمسائل المشتركة والإبتعاد عن القرارات الفردية وحل المشاكل العالقة ‏وبالأخص ما يتعلق منها بمصير المناطق المتنازع عليها بطرق سلمية لأن ذلك يدخل في مصلحة العراق والإقليم), ونقل البيان ان (البارزاني اشار إلى أنه منذ بداية تشكيل الدولة العراقية، قررشعب كردستان للإنضمام إلى هذه الدولة على أساس إحترام الشراكة)، موضحا (منذ العام 1921 وحتى عام 2003 لم يتمتع شعب كردستان بأية شراكة في هذه الدولة التي لم تمنح حتى أبسط حقوق المواطنة لهذا الشعب). واضاف ان ( شعب كردستان حاول في مرحلة ما بعد 2003 بكل إمكانياته للمساهمة في إعادة بناء العراق على مبدأ الديمقراطية والفدرالية وصياغة دستور يضمن الشراكة والتوافق، وكان له أملاً كبيرا للتنعم بحياة جديدة في العراق), واوضخ البارزاني إنه(تم تهميش المبادئ التي تم الإتفاق في الدستور ‏ بالإعتماد على عقلية ‏الحاكم المركزي المتنفذ في بغدادوان الامر وصل بحكومة بغداد الى معاقبة ومحاسبة شعب كردستان بقطع قوت أبنائه، ‏وقد شكَّل هذا الإجراء بحد ذاته تجاوزاً خطيراً، حيث وأد جميع المحاولات الهادفة لبناء العراق الجديد ومبدأ الشراكة) حسب قوله .