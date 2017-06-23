محكمة امريكية توقف ترحيل 100 عراقي من ميشيغان

ميشيغان – الزمان

قرر قاضي في المحكمة الجزائية الأمريكية في ميشيغان ايقاف و بصورة مؤقتة ترحيل أكثر من 100 عراقي لحين التوصل إلى قرار بشأن من تحق له الولاية القضائية على هذه القضية.ونقل بيان امس عن القاضي مارك غولد سميث القول انه(أصدر أمرا يوقف ترحيل العراقيين المدانين بجرائم مختلفة، بعدما قالوا إنهم قد يواجهون الاضطهاد أو التعذيب في العراق), واضاف البيان ان ( الحكومة الأمريكية توضح أن القانون الأميركي ينص على أن المحكمة الجزئية ليس لها اختصاص قضائي على القضية، التي يجب أن تنظرها محاكم الاستئناف فقط), واوضح البيان ان ( محكمة أمريكية، استمعت الاربعاء الماضي إلى دعوى تطالب بوقف ترحيل نحو 100 عراقي، ألقت سلطات الهجرة القبض عليهم في منطقة ديترويت وان الدعوى، التي رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من المحكمة تطالب إصدار أمر عاجل بوقف عمليات الترحيل المزمعة)، مشيرة الى ان (كثيرا من المستهدفين في ميشيغان من المسيحيين الكلدان، الذين يعدون على نطاق واسع، أهدافا لاضطهاد في العراق)حسب البيان . واوضح البيان ان (الاتحاد،يرى إن ترحيل العراقيين يمكن أن يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهو معاهدة دولية وقعت عليها الولايات المتحدة).ويذكران شرطة الهجرة أوقفت 199 عراقياً من مختلف الأديان في منطقة ديترويت وغالبية هؤلاء الاشخاص أتوا الى الولايات المتحدة بصفة مهاجرين ويقيمون هناك منذ عقود، وأكدت شرطة الهجرة ان الموقوفين تمت ادانتهم من قبل القضاء مما يشكل مبررا للترحيل من الاراضي الأمريكية.وقالت المسؤولة لدى منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية كاري موس ان ( المنظمة رفعت الدعوى بالنيابة عن الموقوفين العراقيين لان ترحيل أشخاص الى بلد يواجهون فيه خطر الاضطهاد ليس فقط غير اخلاقي بل مخالف بشدة للقوانين الأمريكية والمعاهدات الدولية).